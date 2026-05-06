Trump’tan kritik hamle! İran için proje askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump’tan kritik hamle! İran için proje askıya alındı

Trump’tan kritik hamle! İran için proje askıya alındı
06.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. ABD gündemini değerlendiren Sural, Trump’ın İran ile mutabakat zemini oluşturmak amacıyla “Özgürlük Projesi”ni askıya aldığını ve yeni anlaşma taslağında dikkat çeken maddeler bulunduğunu söyledi.

ABD- İran hattında dikkat çeken diplomatik gelişmeler yaşanıyor. Rona Doğan Sural, Trump yönetiminin savaşın sona ermesi ve yeni bir mutabakat oluşturulması için “Özgürlük Projesi”ni durdurduğunu belirtti. Hazırlanan mutabakat metninde Hürmüz Boğazı, nükleer faaliyetler ve ambargolar gibi kritik başlıkların yer aldığı ifade edildi.

ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi yeniden öne çıkarken, Washington kulislerinde konuşulan yeni mutabakat detayları dikkat çekiyor. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar’a ABD gündemindeki son gelişmeleri anlattı.

“ÖZGÜRLÜK PROJESİ BAŞLAMADAN BİTTİ”

Sural, ABD gündeminde çok konuşulan projeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. “Özgürlük Projesi başlamadan bitmiş oldu” diyen Sural, savaşın sona ermesi için bu adımın gerekli görüldüğünü belirtti.

“TRUMP PROJEYİ İRAN İÇİN ASKIYA ALDI”

Trump’ın stratejik bir karar verdiğini söyleyen Sural, “Trump, İran ile mutabakat metni hazırlamak için Özgürlük Projesi’ni askıya aldı” ifadelerini kullandı. Bu kararın diplomasi sürecini hızlandırma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

“HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER MADDELER MASADA”

Hazırlanan mutabakat metninin detaylarına değinen Sural, “Mutabakat metnine göre her iki ülke Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldıracak” dedi. Ayrıca İran’ın anlaşmayı kabul etmesi halinde, “15-20 yıl boyunca herhangi bir nükleer faaliyette bulunamayacak” bilgisini paylaştı.

“AMBARGOLARIN KALDIRILMASI DA YER ALIYOR”

Anlaşma taslağında ekonomik yaptırımların da bulunduğunu aktaran Sural, “Mutabakat metninde ABD’nin yıllardır İran’a uyguladığı ambargoların kaldırılacağı yazıyor” dedi. Bu maddenin İran açısından en kritik başlıklardan biri olduğu değerlendiriliyor.

“ABD BASINI ANLAŞMAYA OLUMLU BAKIYOR”

Sural, Washington’daki beklentilere ilişkin, “ABD basını, anlaşmanın İran tarafından yüksek oranda onaylanacağı görüşünde” ifadelerini kullandı. Diplomatik sürecin olumlu ilerlediği yorumları yapılıyor.

“SAVAŞIN EKONOMİK YANSIMALARI DERİNLEŞİYOR”

ABD ekonomisindeki yansımaları da değerlendiren Sural, savaşla birlikte yükselen yakıt fiyatlarının bazı sektörleri zorladığını belirtti. “Savaşla birlikte artan yakıt fiyatları Spirit Havayolu’nun iflas etmesine neden oldu” diyen Sural, ayrıca hantavirüs vakalarındaki artışın da yeni bir endişe başlığı haline geldiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD Trump’tan kritik hamle! İran için proje askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
Sinan Engin’den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
16:10
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:44:16. #7.13#
SON DAKİKA: Trump’tan kritik hamle! İran için proje askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.