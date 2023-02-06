Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi - Son Dakika
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Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

06.02.2023 18:11

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu.

13 ŞUBAT'A KADAR OKULLAR TATİL

Türkiye'yi kahreden haberin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Özer "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. " diye konuştu.

OKULLAR VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇIK TUTULACAK

Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti: "Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."

YÖK: 12 İLDE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE ARA VERİLDİ

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, " Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi - Son Dakika
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