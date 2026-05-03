Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı
03.05.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı
Haber Videosu

Tunus’ta faaliyet gösteren Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Açılış programı, iki ülke iş dünyası ve kamu temsilcilerinin yoğun katılımına sahne oldu.

Törene, Tunus Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Yılmaz’ın yanı sıra CIFE Başkanı Raşide Cebnun, TABC Başkanı Enis el-Ceziri, FIPA Genel Müdürü Celal Tabib, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmed Misbah Demircan, Tunus Dışişleri Bakanlığında Avrupa ile İkili İlişkilerden Sorumlu Nebil Bin Hadr, Tunus–Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Zafer Sghiri ile Tunus Türkiye Fahri Konsolosu Tarık Şerif katıldı.

Programa ayrıca yaklaşık 200 Türk ve Tunuslu şirketin temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda davetli iştirak etti.

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

"İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞECEK"

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmed Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

İki ülke iş dünyasını aynı çatı altında buluşturan bu tür girişimlerin önemli olduğunu vurgulayan Demircan, “Bu odanın açılışıyla birlikte yatırım, ticaret ve sanayi alanlarında ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz.” dedi.

Yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu belirten Demircan, bunun Türkiye’ye duyulan ilgi ve güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

"ORTAKLIKLARI KOLAYLAŞTIRACAK BİR YAPI"

Tunus Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Yılmaz ise odanın temel amacının Türk ve Tunuslu iş insanları arasında iş birliklerini artırmak olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, odanın yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha etkin bir zemine taşınması yönünde faaliyet göstereceğini belirtti.

Başta tekstil olmak üzere çeşitli sektörlerde ortak projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Yılmaz, bu projelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

TUNUSLU YETKİLİLERDEN GÜÇLÜ DESTEK MESAJI

Tunus Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (FIPA) Uluslararası Pazarlama Direktörü ve Tunus Yatırım Forumu Genel Koordinatörü Süreyya el-Kayati, açılışın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

El-Kayati, Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ifade ederek, son yıllarda Türk firmalarının Tunus’a artan ilgisinin dikkat çektiğini söyledi.

Tunus’un yatırım açısından stratejik avantajlar sunduğunu vurgulayan El-Kayati, ülkenin Afrika ve Avrupa pazarlarına erişim imkânı sayesinde yatırımcılar için cazip bir merkez konumunda bulunduğunu kaydetti.

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

FIPA Genel Müdürü Celal Tabib ise ticaret odasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Tunus’un önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Tabib, son yıllarda özellikle tekstil, hazır giyim ve otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde Türk yatırımlarında artış gözlendiğini söyledi.

Tunus’un yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Tabib, Türk iş insanlarını ülkeye gelerek bu imkânları yerinde görmeye davet etti.

Tunus’un coğrafi konumu sayesinde yatırımcılara yalnızca iç pazara değil, aynı zamanda Cezayir, Libya, Afrika ve Avrupa pazarlarına açılma imkânı sunduğunu vurgulayan Tabib, bu alanda başarılı yatırım örneklerinin bulunduğunu ifade etti.

Yeni kurulan ticaret odasının iki ülke iş dünyası arasında köprü görevi göreceğini belirten Tabib, kamu kurumlarının ve ilgili tüm paydaşların bu sürece güçlü destek verdiğini kaydetti.

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

Tunus Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürü Murad Bilhassen de ticaret odasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını hatırlatan Bilhassen, bu tür kurumsal yapıların ticaret ve yatırım alanındaki iş birliklerini güçlendirdiğini söyledi.

Belhassen, Tunus’un Afrika’ya açılan bir kapı konumunda bulunduğunu belirterek, Türkiye ile üçüncü ülkeleri kapsayan ortak projelerin geliştirilebileceğini dile getirdi.

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

İŞ DÜNYASINDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Verdi Zeytinleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkan da Türkiye ile Tunus arasında özellikle zeytinyağı sektöründe önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirtti.

İki ülkenin üretim kapasitesinin birleştirilmesi halinde uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde edilebileceğini ifade eden Türkan, açılışın iş dünyası açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

YENİ DÖNEMDE HEDEF: DAHA GÜÇLÜ EKONOMİK ENTEGRASYON

Açılışı yapılan Tunus Türk Ticaret Odası’nın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Yetkililer, odanın hem Türk hem de Tunuslu yatırımcılar için bir temas noktası olarak faaliyet göstereceğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Basın Bültenleri, Son Dakika

Son Dakika Basın Bültenleri Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada
Serie A’da iki takım birden küme düştü Serie A'da iki takım birden küme düştü
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü Bıçağı çekip boğazına dayadı Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü! Bıçağı çekip boğazına dayadı
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor
Sadettin Saran’dan Ederson için bomba karar Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray’a servet kazandıracak Bu parayı veren Osimhen’i alır Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır
Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu
Real Madrid’de Arda Güler’e büyük onur Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
Bahçeli’nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı
3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain’in son hali sevenlerini şaşırttı 3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain'in son hali sevenlerini şaşırttı
Galatasaray’dan Szymanski bombası Son karar o isimde Galatasaray'dan Szymanski bombası! Son karar o isimde
Bulun bu sapığı İstanbul’un göbeğinde infial yaratan görüntü Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
09:47
Define avcıları “Öksürük Baba Türbesi“ni talan etti
Define avcıları "Öksürük Baba Türbesi"ni talan etti
09:42
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
09:40
Cem Yılmaz’a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
09:23
Trump “Korsan gibi davrandık“ dedi, İran’dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
08:30
Gıda devi iflas etti Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
08:19
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
07:49
Bulun bu sapığı İstanbul’un göbeğinde infial yaratan görüntü
Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
07:37
Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
07:25
İtalya’dan İran’a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
07:13
Trump, İran’ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir
01:32
Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
23:58
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti
23:38
İran’ın ABD’ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
23:15
İsrail’de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
22:41
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar Batman Petrolspor’dan Amedspor’a tepki
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki
22:30
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 12:01:38. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.