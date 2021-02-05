"Turizmin başkenti" Antalya'da 94 bin 294 yerleşik yabancı yaşıyor - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya'da 94 bin 294 yerleşik yabancı yaşıyor

05.02.2021 17:51

Nüfusu 2 milyon 548 bin 308 olarak açıklanan "turizmin başkenti" Antalya'da, 94 bin 294 yerleşik yabancı bulunuyor.

Nüfusu 2 milyon 548 bin 308 olarak açıklanan "turizmin başkenti" Antalya'da, 94 bin 294 yerleşik yabancı bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri hakkında bilgilendirme yaptı.

Kentin nüfusunun bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 2 milyon 548 bin 308 olduğunu belirten Uysal, Antalya'nın iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra 5. sırada yer aldığını belirtti.

Nüfusun 1 milyon 266 bin 365'ini kadınların oluşturduğunu anlatan Uysal, yüzde 50,3'lük kısım ile erkek nüfusunun fazla olduğunu bildirdi.

En fazla nüfus Kepez'de

En fazla nüfusun 574 bin 183 kişi ile Kepez'de bulunduğunu aktaran Uysal, Kepez'i 513 bin 35 kişi ile Muratpaşa, 333 bin 104 kişiyle de Alanya'nın takip ettiğini kaydetti.

En az nüfusun ise 2 bin 947 kişi ile İbradı'da bulunduğunu Uysal, ikinci sırada 7 bin 492 kişiyle Gündoğmuş ve üçüncü sırada da 10 bin 957 kişiyle Akseki'nin yer aldığını bildirdi.

Uysal, Antalya'da yaş ortalamasının da kadınlarda 35,4, erkeklerde de 34,6 olarak tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'da yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 34,6 iken, 2020 yılında binde 14,5 oldu. Nüfus artış hızı en yüksek üç ilçe Döşemealtı, Kepez, Kumluca. Nüfus artış hızı en düşük olan üç ilçe ise Akseki, Gündoğmuş ve İbradı oldu. Antalya'da ikamet eden vatandaşların yüzde 44,5'i Antalya nüfusuna kayıtlı. Antalyalıları sırayla Konya, Burdur ve Isparta takip etmekte."

Antalya'da 94 bin 294 yabancı yaşıyor

Kentte yabancı nüfus sayısının da yüzde 8,1 azalarak 94 bin 294 olduğunu anlatan Uysal, yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkeler sırasında da Rusya'nın ilk, Kazakistan'ın ikinci ve Almanya'nın da üçüncü sırada yer aldı.

Uysal, kentteki yaş gruplarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Antalya'da 215 bin 677 kişi, 35-39 yaş grubunda. İlimizdeki toplam nüfusun 28 bin 776'sı 1 yaşın altındadır. 4 yaşındaki çocuk sayısı 37 bin 479, 5 yaşındaki çocuk sayısı 38 bin 282 olarak tespit edildi. 6-17 yaş nüfus ise 438 bin 691 oldu. 18-64 yaş nüfus ise 1 milyon 903 bin 745, 65 yaş ve üzeri kişiler de 228 bin 735 kişi."

Ersin Yazıcı, Antalya, Bursa, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkenti' Antalya'da 94 bin 294 yerleşik yabancı yaşıyor - Son Dakika


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