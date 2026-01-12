Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti - Son Dakika
Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti
12.01.2026 13:42
Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının emektar isimlerinden Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Ergun son olarak TRT'nin Teşkilat dizisinde rol almıştı.

Türk sahne sanatlarının ve ekran projelerinin deneyimli ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde yer alan sanatçı, hem tiyatro eserlerindeki performansları hem de sinema ve dizi rollerindeki karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesinin takdirini kazanmıştı.

EVLATLARI DUYURDU

Usta oyuncunun vefatı evlatları tarafından Instagram'dan duyuruldu. Paylaşılan gönderide, 'Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

BEYNİNDE UR ÇIKMIŞTI

Usta oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde ur tespit edildiğini açıklamıştı. Koray Ergun, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim

5 şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım acil servisteki ilaçlı emar sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı bunun üzerine 6.02.2025 de sabah 5.43 de 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü 15 inde biyopsi sonucunu alıcaz tüm arayan dostlarıma teşekkürler bu arada bu hastalık yüzünden ankara ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım memleketin kısmeti oyunu ankarada gözde dalaman muğla bodrum milas ve marmaris turnelerine katılamayacağımı duyururum tüm arkadaşlarım yolu açık alkışı bol olsun. Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm tüm dostlarıma teşekkürler."

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu gibi köklü kurumlarda emek veren Ergun, "Bizim Evin Halleri"nden "Behzat Ç."ye, "Ayla" filminden "Teşkilat" dizisine kadar geniş bir yelpazede roller üstlendi.

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Koray Ergun, tiyatro sahnesinde aşağıdaki önemli oyunlarla seyirci karşısına çıktı:

  • Tut Elimden Düşmeyelim
  • Akrep
  • Sakıncalı Piyade
  • Ayaktakımı Arasında
  • Yusuf ile Menofis
  • Suçsuzlar (Sacco ile Vanzetti)
  • Memleketin Kısmeti

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kariyeri boyunca dramdan komediye birçok türde eser veren sanatçının filmografisi şöyledir:

Yakın Dönem Projeleri:

  • Teşkilat (Hulki'nin Babası – TV Dizisi, 2021-2022)
  • Bakla (Baba – Kısa Film, 2022)
  • Anadolu Leoparı (Orhan – Sinema Filmi, 2021)
  • Speechless (Kısa Film, 2019)
  • Hasbihal (Münif – Sinema Filmi, 2019)
  • Can Kırıkları (TV Dizisi, 2018)
  • Ayla (Halit – Sinema Filmi, 2017)
  • Unutulmaz Dizi ve Filmleri:
  • Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010)
  • Bizim Evin Halleri (2002)
  • Kınalı Kar (2004)
  • Kurtuluş (Tevfik Bey – 1994)
  • Süper Baba (1993) Not: Genellikle bu dönemde aktif olduğu bilinir.
  • Düttürü Dünya (Hamdi – 1988)
  • Aaahh Belinda (Ahmet – 1986)

DİĞER YAPIMLAR

Ivanka (2017), Çam Yarması (2017), Tatlı İntikam (2016), Kırgın Çiçekler (2015), Mazlum Kuzey (2015), Biraz Tuz Biraz Biber (2010), Ömre Bedel (2009-2010), Kanımdaki Barut (2009), Pusat (2007), Pars: Kiraz Operasyonu (2007), Geniş Zamanlar (2007), Köprü (2006), Kuş Dili (2006), Köpek (2005), Bir Yıldız Tutuldu (2003), Kuzenlerim (2002), Beş Dakikalık Bir Mesele (2001), İnsan Kurdu (1997), Tersine Akan Nehir (1996), Köroğlu (1991), Ah Ana (1989).

