Antalya'da bir otelde milliyet farkı karşılığı ücret tahsil edildi - Son Dakika
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Turizm

Antalya'da bir otelde milliyet farkı karşılığı ücret tahsil edildi

Antalya\'da bir otelde milliyet farkı karşılığı ücret tahsil edildi

Antalya'da bir otelde Türk bir vatandaşın rezervasyon yapması üzerine otel yetkilileri tarafından milliyet farkı karşılığı fazladan ücret tahsil edildi. Olay sosyal medyada gündem oldu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı. Otel yönetimi ise yanlış anlaşılan ifade nedeniyle özür diledi ve eşitlik ilkesine aykırı bir tutumun söz konusu olmadığını belirtti.

28.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:31
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Antalya'da lüks bir otelde yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü. Türkiye'den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat verdiğini tespit eden bir Türk vatandaşı, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yaptı.

4 BİN 178 LİRA FAZLA ÜCRET TAHSİL ETTİLER

Daha uygun bir fiyata rezervasyon işini halleden Türk vatandaş, otele gittiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Otel yetkilileri rezervasyon yapanın Türk olduğunu anlayınca kendisinden 120 euro (4 bin 178 lira) fazla ücret tahsil etti.

FATURADAKİ İFADE KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

O an başka otel bulamayacağı için ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın paylaştığı fatura ise kısa sürede gündem oldu. Otel yönetiminin yaptığı skandal hareketi "Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi" ifadesiyle faturaya işlediği görüldü.

Türk vatandaştan 'Milliyet farkı' ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi

BAKANLIK OTELDEN SAVUNMA İSTEDİ

Yaşanan olay Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir.

"GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Türk vatandaştan 'Milliyet farkı' ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi

BAKANLIĞIN İNCELEME BAŞLATTIĞI OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık tarafından inceleme başlatılan Limak Lara Otel'den de açıklama gecikmedi. İçeriklerin birçoğunun teyit edilmemiş bilgilere yer verdiğini belirten şirket, "Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür.

"REZERVASYON İNGİLTERE ÜZERİNDEN BİR WEB SİTESİNDEN YAPILMIŞTIR"

Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz. Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir.

"EN İÇTEN ÖZÜRLERİMİZİ TEKRARLIYORUZ"

Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın 'milliyet farkı' olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İnceleme, Milliyet, Antalya, Hukuk, Turizm, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Antalya'da bir otelde milliyet farkı karşılığı ücret tahsil edildi - Son Dakika

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