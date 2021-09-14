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Türkiye Bilişim 500 araştırmasında Technopc'ye birincilik ödülü - Son Dakika

Türkiye Bilişim 500 araştırmasında Technopc'ye birincilik ödülü

14.09.2021 09:39
Türkiye Bilişim 500 araştırmasında Technopc'ye birincilik ödülü, System.String[]

Technopc, "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500"de "Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar" kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Technopc, " Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500"de "Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar" kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Technopc'den yapılan açıklamaya göre, bilişim sektörünün referans noktası olan "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500" sonuçları açıklandı.

Sektördeki gelişmelere ışık tutan, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında referans olarak kullanılan Bilişim 500 araştırmasında Türkiye'nin yerli üretici sertifikalı ilk ve tek bilgisayar markası olan Technopc, "Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar" kategorisinde açık ara birinci olurken, "Masaüstü Bilgisayar" kategorisindeki liderliğini de korudu. Technopc, OEM Ürünlerinin de dahil edildiği "Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri" kategorisinde ikinci oldu.

Açıklamaya göre, Mini PC, masüstü bilgisayar, tümleşik bilgisayar, dizüstü bilgisayar oyun bilgisayarı, tablet, endüstriyel tablet, el terminali, iş istasyonu, sunucu, depolama, zero/ thin client, panel PC/ POS PC, Monitör, IoT çözümleri, medikal çözümler olmak üzere, geniş ürün yelpazesine sahip Technopc, Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi arasında 91. sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, 2020 yılında tüm dünya ile birlikte yaşanılan salgın sürecinin birçok alanda önemli değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirdiğini belirtti. Yaptıkları yatırımlara dair bilgiler veren Yücel, şunları aktardı:

"Dijital dönüşümün etkileriyle, geçtiğimiz yıl bilişim sektöründe yüzde 29'luk bir büyüme gerçekleşti. Bu süreçte, tedarik zincirinde yaşanan krize rağmen, Technopc olarak özel sektör ve kamu alanında 25 yıllık tecrübemizin getirdiği hizmet kalitemiz ve ürün çözümlerimizle, kamu ve özel sektördeki müşterilerimize, hızlı ve kaliteli hizmet vererek, yenilikçi teknolojileri daha etkin şekilde kullanmaları için destekledik. Üretim ve istihdam yatırımlarımıza devam ettik. Kendi bünyemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Ar-Ge ve Tasarım Merkezimizi kurduk.

Dünyanın en büyük havalimanı olan İGA/ İstanbul 3. Havalimanında, Mini PC, Tümleşik, Endüstriyel ve Kiosk bilgisayarlar, Türkiye'nin 9 büyük şehir hastanesinde, Kuzey Marmara Otoyolu projesinde, 100'den fazla üniversitede, finans sektörünün en önde gelen bankalarında, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi Türkiye'nin çok önemli kurumlarında, aynı zamanda yurtdışında Afganistan, Cezayir, Azerbaycan, Bulgaristan, Türkmenistan, Mısır, Makedonya gibi ülkelerde önemli projelerde teknolojik ürün çözümlerimiz kullanıldı."

Bilişim 500 araştırma sonuçlarının da ortaya koyduğu büyümeyi sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yücel, "Dijital dönüşümün ve inovasyonun önümüzdeki 5 yıl boyunca en önemli öncelik olmaya devam edeceğini ve dijital dönüşüme harcanan kaynakların yüzde 50'ye kadar çıkacağını ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi "SAHA İstanbul"un bir üyesi olan Technopc, aynı zamanda savunma sanayine özel projeler üretiyor. SİHA, İHA, Vidar, Roket ve benzeri cihaz ve çözümlerin üretildiği, Roketsan, Aselan ve Havelsan gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği savunma sanayinde, Technopc, askeri teknolojinin üretim ve saha uygulamaları alanlarında ve mühendislik, üretim ve servis hizmetleri ve daha birçok alanda savunma sanayi için geliştirmeler yapıyor.

Bilgisayar, Bilişim, Türkiye, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Bilişim 500 araştırmasında Technopc'ye birincilik ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Bilişim 500 araştırmasında Technopc'ye birincilik ödülü - Son Dakika
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