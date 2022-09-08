Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "İki ülke dostluğunun nişanelerinden biri olan bu eserin açılışının böyle anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan'ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu.

Altı yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet'in Hırvatistan Parlamentosu tarafından hukuken ve kurumsal olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldığını hatırlatan Erdoğan, o günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı Zagreb'ten tüm Avrupa'ya ve dünyaya anlamlı mesajlar verdiklerini dile getirdi.

Bugün bir kez daha yine Hırvatistan'dan, bu defa Sisak'tan dostluk, kardeşlik, barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş olduklarını belirten Erdoğan, "Bu elbette tesadüfi değildir. Hırvatistan, Müslümanlara sağlanan özgürlük, saygı ve huzur ortamı bakımından Avrupa'da örnek gösterilen ülkeler arasındadır. Hırvatistan Devleti'yle Hırvatistan İslam Birliği arasında tesis edilen iş birliği bu noktada son derece önemlidir. Şüphesiz bu özgürlük ve huzur ortamı sadece Müslüman kardeşlerimiz için değil, diğer dinler ve kültürler için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugün açılışını yaptıkları Sisak İslam Kültür Merkezi'nin hem Hırvatistan'ın bu örnek konumunun hem de Sisak şehrinin çok kültürlü yapısının sembollerinden biri olarak yaşayacağını söyledi.

"Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan ayırmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak, hiçbir zaman geçmişte kader birliği yaptıkları, ortak bir tarihi ve coğrafyayı paylaştıkları, beşeri ve kültürel bağlarının olduğu bu bölgedeki kardeşleri ve dostları unutmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saray Bosna'yı İstanbul'dan, Mostar'ı Rize'den ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik, acılarını kendi acımız olarak gördük. Bu anlayışla 2020 sonunda Sisak Moslavina bölgesinde meydana gelen depremin ardından tüm imkanlarımızla dost Hırvatistan hükümetinin ve halkının yanında olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni ediyorum. Hırvat dostlarımız da ülkemizde bir felaket yaşandığında her zaman bizim yanımızda oldular. Geçen yıl yaz aylarında Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında Hırvatistan bir yangın söndürme uçağını ülkemize gönderdi. Bir kez daha Hırvat makamlarına, bu dayanışmalarından ötürü ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aramızdaki iş birliği ve yardımlaşmanın bundan sonra da süreceğine eminim."

Erdoğan, "Bu yıl Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. İki ülke dostluğunun nişanelerinden biri olan bu eserin açılışının böyle anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyorum." dedi.

Cami ve Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin başta Sisak olmak üzere Hırvatistan'da yaşayanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olması dileğinde bulundu.

Burada yarın ilk cuma namazının eda edileceğini belirten Erdoğan, "Şimdiden kardeşlerimize hayırlı cumalar diliyorum ve namazlarını Allah kabul etsin diyorum. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek buluşmaların, dostluğumuzu, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Törenden notlar

Açılış töreninde Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü'nü takdim etti.

Erdoğan'ın yanı sıra Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in de konuşma yaptığı törende, Türk heyeti de yer aldı.

Konuşmaların ardından Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni gezdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu ezanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler namaz kıldı.

Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi hakkında

Toplam alanı 12 bin metrekareden oluşan proje, birbirine bitişik iki yapıdan oluşuyor. İki katlı ve 549 metrekare inşaat alanına sahip cami, 586 kişi kapasiteli. Toplam 4 kattan oluşan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi idari binasında ise güvenlik bilişim merkezi ve depolama alanı, resepsiyon, abdesthane, gençlik kulübü, konferans salonu, kütüphane, 3 sınıf ve idare odası, imamlar için iki lojman ve misafir odası gibi bölümler yer alıyor.

(Bitti)