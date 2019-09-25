Türkiye'den Diyarbakır'daki annelere destek

Şırnaklı annelerden Diyarbakır'daki ailelere destek

ŞIRNAK - Şırnak'ta bir araya gelen bir grup anne, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek olmak için basın açıklaması düzenledi.

Aile Destek Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasında dev Türk bayrağı açılarak, 'teröre son', 'teröre geçit yok', 'terörü lanetliyoruz' yazılı dövizler taşındı. Toplanan anneler adına açıklamayı okuyan Şerife Atak, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi. Atak, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Yanan anne yüreği, gencecik fidanların ölümüne son verebilir"

Türkiye'nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarını kaydeden Atak, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Şırnak'taki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz" diye konuştu.

Basın açıklaması sonunda anneler zılgıt atarak dağıldı.

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Ağrı'dan Diyarbakır annelerine destek

AĞRI - Ağrı'da Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Kollarına bağlı temsilciler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneler ile ilgili destek açıklaması yaptı.

Ağrı Merkez Cami önünde bir araya gelen Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bağlı kadınlar ile çok sayıda vatandaş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelere destek olmak için basın açıklaması düzenleyerek, annelere destek oldu.

Sivil Toplum Kuruluşları adına Ebru Dişçi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, "Bu gün burada annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmaları dahil her şeyi göze almış, evlatlarının dönmesini isteyen anneler, " Başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklarıdır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler "Anne acısının etiketi olmaz" diyor, yerel, ulusal ve uluslar arası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için "Teröre yeter" diyen, Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret Terör Örgütünün ağına düşmüş her evlat ve annesine umut oldu. Tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, Terör Örgütünün hain emelleri için, Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz "Yeter artık" feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bu gün Ağrı'da Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

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- Afyonkarahisar'dan Diyarbakır'daki annelere destek

AFYONKARAHİSAR - Çocuklarının dağa kaçırılması dolayısıyla HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine Afyonkarahisar'dan da destek geldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül tarihinden bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destekler sürüyor. Afyonkarahisar Anıtpark önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları adına konuşan Serap Elmas Özdemir, evlat nöbeti tutan annelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Özdemir "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahi her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız olan acılara şahit oluyoruz. Evladının ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişi yanında olan hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor yerel ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yılladır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı evlatlarınız için döktüğünüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelenizi bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için terör yeter diyen Hacer annemiz ekledi. Gördük ki, yanan bir anne yüreği tüm acılara göz yaşı ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu."

"Ne pahasına olursa olsun duruşlarının yanındayız"

Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını ifade eden Özdemir "3 Eylül tarihinden bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten kadınlar terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Afyonkarahisar'daki kadın STK Temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararları duruşlarının yanındayız. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz" dedi.

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Diyarbakır annelerine destek sürüyor

KÜTAHYA - Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek olmak amacıyla Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarınca ortak basın açıklamaları yapıldı.

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki basın açıklamasına yaklaşık 20 STK destek verdi.

Grup adına basın açıklaması, Merve Baysak tarafından okundu.Grup adına basın açıklamasını okuyan Merve Baysak, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi.

Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yozlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağını belirten Baysak, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor yerel ve ulusal kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasında, Ensar Vakfı, Güçlü Kadınlar Derneği, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay, KİHMED, MÜSİAD, Memur-Sen, Ms ve Epilepsi Derneği, Sakatlar Derneği, Sanatla Yaşam Derneği, TÜRGEV, Memur-Sen'e bağlı tüm temsilciler, Üretken Kadınlar Kooperafiti ve Zafer Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yönetici ve üyeleri hazır ulundu.

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Şanlıurfalı kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar, Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin mücadelelerine destek oldu.

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri kadınlar, Dergah Cami önünde bir araya geldi. Kadınlar öğle namazı sonrası, yaptıkları açıklama ile Diyarbakır'da 3 Eylül'de HDP'nin Diyarbakır il binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemine destek verdi, terörü kınadı. 81 ilde eş zamanlı olarak okutulan bildiride uluslararası camianın da Diyarbakır annelerinin yanında olmaları için çağrıda bulunuldu. Çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri öncülüğünde okutulan bildiride, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz "yeter artık" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız" ifadelerine yer verdi.

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Vanlı kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

VAN - Van'daki kadın sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'da annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi için destek çağrısında bulundu.

Van'daki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilci ve üyeleri, Diyarbakır'daki annelere destek çağrısında bulunmak üzere Van Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Burada kadınlar adına basın açıklamasını Esma Uludağ okudu. Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi odaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Uludağ; Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, "Anne acısının etiketi olmaz "diyerek; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunun Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olması çağrısında bulundu.

Kadınlar, yapılan basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde alandan ayrıldı.

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Malatyalı kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

MALATYA - MALATYAMalatya'da toplanan kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine Malatya kadın sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden destek verdi.

Soykan parkında toplanan Grup adına açıklama yapan Kadem Hukuk Kurulu Üyesi Avukat Kübranur Sakmanlı," Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.

Başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda zafere ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Sakmanlı, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Sakmanlı, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur!" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Malatya'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında olduklarını ifade eden Sakmanlı,"Bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte "teröre son!" diyoruz. yerel ve ulusal düzeyde katılan sağlayan tüm sivil tolum kuruluşlarımıza teşekkürlerimiz arz ediyoruz" şeklinde konuştu.