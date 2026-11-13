Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri masaya oturdu! 5 kritik anlaşma - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri masaya oturdu! 5 kritik anlaşma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri masaya oturdu! 5 kritik anlaşma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri masaya oturdu! 5 kritik anlaşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından Türkiye ile Katar arasında savunma, ticaret, eğitim ve diplomasi alanlarını kapsayan 5 anlaşmaya imza atıldı. Özellikle iki liderin bizzat imzaladığı Karşılıklı Savunma Anlaşması dikkat çekti.

Dolmabahçe'de gerçekleşen Türkiye- Katar zirvesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin görüşmesinin ardından 5 ayrı anlaşma imzalandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ'Nİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası toplantıya geçildi. Basına kapalı yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmelerde Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri masaya oturdu! 5 kritik anlaşma

İKİ ÜLKE ARASINDA 5 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında düzenlenen imza töreninde iki ülke arasında 5 önemli anlaşma ve belge imzalandı. Anlaşmaların kapsamı şöyle:

    • Eğitim alanında işbirliği: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Katar Devlet Bakanı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi imza attı.
    • Barış, uzlaşma ve çatışma çözümü: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.
    • Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı Ortak Bildirisi: Hakan Fidan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani tarafından imzalandı.
    • Karşılıklı Savunma Anlaşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından imzalandı.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri masaya oturdu! 5 kritik anlaşma

    SAVUNMA ANLAŞMASINA İKİ LİDER BİZZAT İMZA ATTI

    Zirvenin dikkat çeken başlıklarından biri Türkiye ile Katar arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması oldu. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani bizzat imza attı. Erdoğan, görüşmede bu anlaşmanın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri masaya oturdu! 5 kritik anlaşma

    TİCARET VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ DE MASADAYDI

    Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, Türkiye ile Katar'ı karşılıklı ticaret hacmi hedefine daha da yaklaştırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji alanındaki ortaklığın geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.

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