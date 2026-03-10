Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp - Son Dakika
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
10.03.2026 12:10
Türkiye\'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İstanbul'daki Kuyumcukent'te sabah saatlerinde gerçekleşen soygunda 7 kişi kapalı otoparka girerek milyonlarca lirayı ticari araca yükleyip kaçtı. Uzun namlulu silahlar taşıdığı görülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı kuyumculuk üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kuyumcukent'te sabah saatlerinde büyük bir soygun yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana geldi.

7 KİŞİ PARALARI ARACA YÜKLEYİP KAÇTI

İki kişinin şoförlük yaptığı toplam 7 kişilik soyguncu grubu, otopark bölümünde istiflenmiş halde bulunan paraları geldikleri ticari araca yükledi. Şüpheliler kısa sürede paralarla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

SOYGUN SANİYE SANİYE KAMERADA

Saniyeler içinde gerçekleşen soygun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin uzun namlulu silahlar taşıdığı dikkat çekti. Olayın ardından polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken, yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    para neden dükkanda kasada değil de otoparkta saklanır?Kara para mı vergi kaçırma mı , rüşvet aklama mı ? bir de detay verilseydi en azından bileydik. 15 1 Yanıtla
  • 654321 654321:
    bu nasıl bir iş kardeşim güvenlik önlemleri nerde. işin içinde iş var gibi 13 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    ortaklari vardir kesin 9 0 Yanıtla
