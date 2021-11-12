Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine Türk bayrağı çekildi - Son Dakika

Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri törenle hizmete açılırken, 115 metre uzunluğundaki direklere 1.453 metrekarelik Türk bayrakları çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dikilen bayrak direklerinin açılışı için her iki yerde de tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümünde, ülkenin en büyük bayrak direğinin Çamlıca Tepesi'ne dikildiğini anımsattı.

Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nde hizmete açtıkları Türkiye'nin en yüksek binasının yanına 111 metre yüksekliğindeki 1.000 metrekarelik bayrağın göndere çekildiğini anımsatarak, "Bugün de Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesindeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın her biri tam 1.453 metrekaredir." diye konuştu.

Bayrakların, ülkelerin en kıymetli sembolleri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığın, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Düne kadar ülkenin güvenliği için kullanılan savunma unsurlarında dahi dışarıya bağımlı olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu tablonun AK parti iktidarıyla değiştiğini, artık yerli ve milli üretim kabiliyetini her alanda kullanan, kimseden izin almayan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için dev yatırımlarını hayata geçiren bir Türkiye bulunduğunu söyledi.

"Ay-yıldızlı bayrağı dev projelerde de dalgalandırıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bazı dizeleri okumasının ardından, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'nde bulunan 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerinin her birinin ağırlığı 103 tondur. Bayrak direklerinin alt çapı 349 santimetre, üst çapı ise 95 santimetredir. Toplam temel ağırlıkları 633 tonu aşmaktadır. Direk bileşenleri, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlandı, direk içinden merdivenle yukarı çıkılabiliyor. Bayraklarımız göndere elektrikli motor sistemiyle çekiliyor."

Karaismailoğlu, 1453'te İstanbul'un fethinde surlara diktikleri bayrağın uğruna 1915'te Çanakkale'de feda olduklarını, Kahramanmaraş'ın, Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in ve İzmir'in kurtuluşlarında dalgalandırdıklarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hiç yere düşürmediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamlayıp hizmete açtıkları yatırımlardan bahseden ve buralarda da Türk bayrağını dalgalandırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Mavi vatanda, ihracat rekorları kıran limanlarımızda, asırların projesi Filyos'ta, Karadeniz ve Akdeniz'deki doğal kaynak arama gemilerimizde de bayrağımız dostlarımıza güven vermeye, düşmanlarımıza ise korku salmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ay-yıldızlı bayrağın, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak Çanakkale Köprüsü'nde, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile "uzay vatanı"nda, yerli ve milli teknolojiyle geçecekleri 5G ile "siber vatan"da, Kanal İstanbul'da ve benzeri birçok projede dalgalanacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına Mithat Cemal Kuntay'ın, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizeleriyle son verdi.

"Bayrağımız dünya var oldukça onur ve gururla dalgalanmaya devam edecek"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise özgürlük ve bağımsızlıklarının tek simgesi al bayrağın dalgalandığı yerde kendilerine korku da keder de olmadığını belirterek, İstanbul'un manevi banisi Eyüp El Ensari'nin ismiyle şereflenen Eyüpsultan'da Edirnekapı Şehitliği'nde Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin açıldığını söyledi.

Gelecek nesillere bırakacak en büyük emanetin ay-yıldızlı bayrak olduğunu bildiren Yerlikaya, "Bayrağımızın her santimetrekaresinde ödenmiş nice bedeller var. Gelecek nesillere bırakacak en büyük emanetimiz olan ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi, Mavi Vatan Akdeniz'de, sınır ötesi Türk garnizonlarında, huzur ve güven timsali olarak emsalsiz bir onur ve gururla dalgalanıyor. Allah'ın izniyle dünya var oldukça dalgalanmaya devam edecek." diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bu önemli eserin ilçeye kazandırıldığı için teşekkür ederek, "Bayraklar, bağımsızlıkların timsalidir. Ona ne kadar sahip çıkarsak o kadar bağımsız yaşayacağız." diye konuştu.

Türk bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin butona basması sonrası, Türk bayrağı, ülkenin en yüksek bayrak direğine çekildi. Bayrağın göndere çekilmesinin ardından Karaismailoğlu, katılımcılara teşekkür etti. İstiklal Marşı'nın ardından bazı mehter marşları da çalındı.

Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler daha sonra TRT Ulus Yerleşkesi'ne geçerek buradaki törene katıldı. Törende aynı şekilde İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Karaismailoğlu, Türk bayrağını ülkenin dev projelerinde dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Törende, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve TRT yöneticileri de hazır bulundu.