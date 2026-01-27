Türkiye ve Nijerya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye ve Nijerya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Nijerya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı
27.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ve Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'nın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin değerlendirildiğini ifade etti. Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ise iş birliğine dair olumlu bir yaklaşım sergiledi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Nijerya arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Türkiye ve Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı. Törenin ardından iki lider basın açıklaması düzenledi.

'NİJERYA EN YAKIN TİCARET ORTAKLARIMIZDAN BİRİDİR'

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizde gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERİ TAŞIYACAK KARARLAR ALDIK'

Nijerya'ya 2021 yılında gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz iş birliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir. Evvela ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

'NİJERYALI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Nijerya'nın Afrika'da en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Sayın Tinubu'nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli yer tutuyor. Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar, gerek ticari boyutları itibarıyla değerlendirmek istiyor, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz" dedi.

'NİJERYA HALKININ YANINDAYIZ'

Afrika'nın özellikle sahil bölgelerinde terör örgütlerinin ortaya çıkmaya başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum."

Erdoğan, pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Ayrıca Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim iş birliği anlaşmasıyla da iş birliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ise her iki ülke için önemli olan hususların hepsini ele aldıklarını kaydetti. Tinubu, iki ülkenin birlikte çalışmaya hazır olduğunu ve özellikle tarafların halklarına faydalı olacak iş birliklerini konuştuklarını söyledi.

9 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"-Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında?Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

- Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı."

Aybala MELEK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Diplomasi, Politika, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Nijerya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Nijerya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi
Galatasaray’ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın
Fenerbahçe’ye transfer olan yıldıza olay sözler: Takımdan ayrılmasına sevindik Fenerbahçe'ye transfer olan yıldıza olay sözler: Takımdan ayrılmasına sevindik
“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü“ davası başlıyor 7 CHP’li başkanın yargılandığı ilk duruşma 1 ay sürecek "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası başlıyor! 7 CHP'li başkanın yargılandığı ilk duruşma 1 ay sürecek
Benzine yeni zam Psikolojik sınır aşıldı Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı
Feci ölüm Tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı Feci ölüm! Tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış 7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Okan Buruk’un yaptıklarını duyan taraftarlar “Manchester City’ye yenilmeyiz“ diyor Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City'ye yenilmeyiz" diyor
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
Önlerine geleni yeniyorlar Bu takımı durdurabilene aşk olsun Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
20:30
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:32
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:18:38. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Nijerya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.