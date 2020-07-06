Türkmenistan: Covid-19 vakası bildirmeyen ve WHO'nun heyet gönderdiği ülkede son durum ne?

Türkmenistan, resmi olarak Covid-19 vakasının bulunmadığını açıklayan dünya üzerindeki birkaç ülkeden biri ve tek eski Sovyet ülkesi.

4 bin kilometre uzaklıktaki Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından Türkmenistan Şubat ayında sınırlarını komşularına kapattı.

Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov, ülkede Covid-19 vakasının olmadığını söylüyor.

Dünya Basın Özgürlüğü 2020 Endeksi'nde 180 ülke arasında Kuzey Kore'den sonra 179'uncu sırada yer alan ve basın kuruluşlarının tamamının hükümetin kontrolünde olduğu ülkeden gelen bu açıklamaya şüpheyle yaklaşılıyor.

Yurt dışı merkezli faaliyet gösteren haber ve insan hakları kuruluşları, Türkmenistan'daki kaynakları aracılığıyla ülkede çok sayıda Covid-19 benzeri semptomlar gösteren vakanın olduğunu bildiriyor.

Hollanda merkezli Turkmen.news haber sitesinin direktörü Ruslan Myatiev