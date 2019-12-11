UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi gruplarında altıncı ve son hafta maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi gruplarında altıncı ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Son haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibine konuk olacak. İki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla TSİ 20.55'te karşı karşıya gelecek.

Ligde altıncı hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)

20.55 Basel (İsviçre) - Trabzonspor (Türkiye)

20.55 Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)

20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)

23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa)

23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

23.00 Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş (Türkiye)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz)

23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)

İngiltere, Almanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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