UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya 'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek.

Üçüncü haftada Medipol Başakşehir , J Grubu'nda Avusturya 'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz 'in Braga ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

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