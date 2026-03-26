Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı - Son Dakika
Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı
26.03.2026 09:35
Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı
Hindistan'da petrol şirketlerinin ödeme sistemlerindeki değişiklik ve Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonucu akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik çıkan iddialar üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. İstasyonlarda akaryakıt kavgaları da başlarken, ellerindeki bidonlarla birbirlerine saldıran insanların görüntüleri büyük ses getirdi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, "petrol arzının duracağı ve ülkede akaryakıt sıkıntısı oluşacağı" yönünde hızla yayılan iddialar, endişeye yol açtı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gucerat, Telangana ve Madya Pradeş eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde Hindistanlılar, araçlarına yakıt alabilmek için istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

İSTASYONLARDA KAVGALAR BAŞLADI

Söz konusu söylentiler akaryakıt istasyonlarında da gerilime neden olurken, birbirleriyle yarışan insanlar arasında kavgalar da başladı. Ellerindeki bidonlarla birbirlerine vurarak kavga edenlerin görüntüleri ses getirdi.

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

KUYRUKLAR 500 METREYİ AŞTI

Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtti.

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Ödeme sistemlerindeki geçici bir değişikliğin ve buna bağlı yaşanan kısa süreli sevkiyat gecikmelerinin halk tarafından "stokların tükendiği" şeklinde yorumlandığını kaydeden yetkililer, sistemin normale dönmesiyle istasyonlardaki yoğunluğun kısa sürede azalmasının beklendiğini aktardı.

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

PANİĞİ KÖRÜKLEYEN AKSAMA

Yetkililer, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanabilecek olası aksamalara dair endişelerin de paniği körüklediğini ifade etti. Endişeye gerek olmadığına işaret eden yetkililer, "asılsız iddialara" itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

MODİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünya ekonomisini sarstığını ve bölgede şimdiye kadarki kayıpların atlatılmasının "uzun süreceğini" ifade etmişti. Modi, son 11 yılda stratejik petrol rezervlerinin geliştirildiğini, Hindistan'ın yeterli ham petrol stoku olduğunu ve ülkenin bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalıştıklarını belirtmişti.

Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Akaryakıt Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı - Son Dakika
