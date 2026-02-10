TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi - Son Dakika
TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu\'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
10.02.2026 07:49
TEM Otoyolu\'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Maddi hasarlı kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu 8 araç birbirine girdi.

TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şans eseri ölen veya yaralanın olmadığı tespit edildi. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ayrıca polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi - Son Dakika

