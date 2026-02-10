TEM Otoyolu\'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi

İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu 8 araç birbirine girdi.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şans eseri ölen veya yaralanın olmadığı tespit edildi. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ayrıca polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.