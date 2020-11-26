'un "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi Türkiye geneline yayılıyor - Son Dakika

'un "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi Türkiye geneline yayılıyor

26.11.2020 11:27
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Vodafone'un elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi Türkiye geneline yayılıyor.

Vodafone'un elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi Türkiye geneline yayılıyor.

Şirket açıklamasına göre, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye'de de çevresel ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini Türkiye genelinde yaygınlaştırıyor. E-atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana ve Gaziantep'te kodlama sınıfları açan Vodafone, kasım sonu itibarıyla 3 ilde daha kodlama sınıfları kuracak. Vodafone'un Uşak Bir Eylül İlkokulu, Bingöl 100. Yıl Ortaokulu ve Çanakkale Mahmudiye İlkokulu'nda açacağı sınıflar, kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilecek sınıflar, EBA destek noktaları olarak da hizmet verecek.

"Operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "amaç odaklı bir şirket" olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye'de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç yaratmak üzere 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini hayata geçirdik.

Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana ve Gaziantep'te kodlama sınıfları açtık. Şimdi de Bingöl, Çanakkale ve Uşak'ta kodlama sınıfları açmaya hazırlanıyoruz. Kodlama sınıflarımız, uzaktan eğitime destek olmak amacıyla EBA destek noktaları olarak da hizmet verecek. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer yaratan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin farklı noktalarından e-atık toplandı

Vodafone, "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesiyle, çalışanlarının ve iş ortaklarının evlerinden getirdiği elektronik atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirle, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Mayıs 2019'da başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen kutularla e-atık toplandı. Bu atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu, Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu, Adana Sarıçam Kürkçüler Ortaokulu ve Gaziantep Ticaret Borsası Ortaokulu'nda kodlama sınıfları kuruldu. Vodafone'un kurumsal çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye'yi dolaşan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı da gittiği şehirlerde elektronik atık toplayarak projeye katkı sağladı. Diğer yandan, Ocak 2020 itibarıyla Vodafone'un kurumsal iş ortakları da projeye katılarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da bulunan ofislerinde 3 bin 700'den fazla çalışanın desteğiyle e-atık toplamaya başladı. Bu kapsamda toplanan elektronik atıklar geri dönüştürülerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açılacak.

Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyor. Vodafone Türkiye de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı geri dönüştürüyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyen şirket, bu sayede kaynak verimliliğini artırırken karbon salımlarının azaltılmasını sağlıyor. Bu kapsamda, şirkette oluşan e-atıkların yüzde 99'u yeniden kullanılıyor, lisanslı kuruluşa satılıyor ya da geri dönüştürülüyor. Vodafone'da şebeke kaynaklı atıkların yanı sıra "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi kapsamında elektrikli süpürgeden bilgisayara, şarj cihazından giyilebilir spor ekipmanına kadar her türlü elektronik atık toplanıyor. Şirket ayrıca, arızalı veya hasarlı, kullanılmayan şebeke ekipmanlarını ikinci el olarak satarak tekrar kullanılmasını hedefleyen ikinci el projesi, akıllı telefon kiralama hizmeti, cep telefonu değişim kampanyası gibi çalışmalarla da döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

Vodafone, Türkiye, Mardin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'un 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesi Türkiye geneline yayılıyor - Son Dakika Ekonomi


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