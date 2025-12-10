Güllü'nün kızının bavulla evden çıktığı anlar - Son Dakika
Güllü'nün kızının bavulla evden çıktığı anlar

10.12.2025 16:35
Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün, arkadaşıyla birlikte yurt dışına kaçma hazırlığında yakalanarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in evden bavulla birlikte çıktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Tuğyan ile arkadaşı Sultan'ın ellerinde bavullarla birlikte merdivenlerden inerek binadan çıktıkları anlar yer aldı.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce İstanbul Büyükçekmece'de kaldıkları binadan ellerindeki bavullarla birlikte çıktıklarına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

KIZI GÖZALTINA ALINDI

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

BAVULLA BİNADAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan kaldıkları binadan bavullarla birlikte çıktıkları anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tuğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece'de kaldıkları binadan ellerinde bavullar ile birlikte merdivenlerden inerek binadan çıktıkları anlar yer alıyor.

"SIKINTILARI OLDUĞU BELLİYDİ"

Tuğyan Gülter'in kısa bir süre önce Mimaroba Mahallesi'ndeki evlerine geldiği ve burada kaldığı öğrenildi. Arkadaşıyla yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilen Tuğyan Gülter'i gören esnaf Özgür Karadaş, "Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü hanım vefat etmeden 1 hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla o mu, değil mi tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ne kadar rahat diye şaşırdık. Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandı haberini görünce çok şaşırdık. Sonrada güvenlik kamerası görüntülerini bulduk zaten. Sıkıntıları olduğu belliydi" dedi.

