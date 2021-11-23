Vanlı öğrenciler, "Genç Seyyahlar Ecdadın İzinde" projesiyle kültür gezisi yaptı - Son Dakika

Van'dan yola çıkarak Ahlat, Malazgirt, Konya, Nevşehir, Ankara, Bursa, Çanakkale'yi ziyaret eden Vanlı 30 ortaokul öğrencisinin son durağı İstanbul oldu.

Uluslararası Maarif Anneleri Derneğince "Genç Seyyahlar Ecdadın İzinde" projesinin tanıtım toplantısı Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ankara gezisinde öğrencileri Meclis'te ağırlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, çocuklarla bu kez İstanbul'da bir araya gelerek onlara hediye takdim etti.

Kan, "Bana öyle sorular sordular ki, Meclis Genel Kurulu'nda o kadar terlememiştim onların sorularıyla terlediğim kadar. Benim için çok kıymetli misafirler. Geleceğin Türkiye'si burada. Öğrencilerimizin arasında avukat, doktor, öğretmen, polis, mühendis, müzisyen, pilot, ressam, aşçı, savcı, hakim olmak isteyenler var. Hatta yerli uçağımızın pilotu olmak istiyormuş bir öğrencimiz. Derslerinize çok çalışın. Çok başarılı olacaksınız." diye konuştu.

"Gayemiz, bu çocuklarımıza Selçuklu ve Osmanlı eserlerini göstermek ve anlatmak"

Uluslararası Maarif Anneleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazife Saba Şanlı, 5 sene önce Van'a gerçekleştirdikleri bir ziyaret kapsamında orada çocuklarla görüştüklerini ve böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için harekete geçmeye karar verdiklerini anlattı.

Şanlı, "Van'dan 30 burs kazanmış ve daha önce Van'ın dışına hiç çıkmamış başarılı çocuklarımız seçildi. İpek Yolu üzerinden önce Ahlat, sonra Malazgirt, Konya, Nevşehir, Ankara, Bursa, Çanakkale ve son olarak da İstanbul gezildi. Çocuklarımız çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Yani bizim gayemiz bu çocuklarımıza Selçuklu ve Osmanlı eserlerini göstermek ve anlatmak." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu"

Proje Koordinatörü Suat Yıldız, proje kapsamında 30 öğrencinin seçilerek 15 Kasım'da Van'dan yola çıktıklarını, gittikleri her ilde çocukların aşırı mutlu olduklarını söyledi.

Yıldız, "Projemiz tam bir kültür rotası gezmeyle alakalıydı. Bu proje kapsamında ecdadımızın bize emanet olarak bıraktığı, kültür rotasını çocuklarımızla gezip hem milli bilinç hem de manevi değerlere sahip olma kültürünü taşımaktadır. Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu." şeklinde konuştu.

Van'ın Edremit ilçesi, Hilmi Irak Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Eylül Eraslan, proje kapsamında katıldıkları gezinin hayata bakış açısını değiştirdiğini dile getirdi.

Eraslan, "Van'da 'biz zaten başaramayacağız, biz oralara gidemeyeceğiz' gibi olumsuz düşünen arkadaşlarımız var. Ancak bunun imkansız olmadığını gördüm ve kültürümüz hakkında daha fazla bilgi edindim. Gezide çok etkilendiğim yer Nevşehir'de peri bacaları oldu. Peri bacalarının hikayesi çok hoşuma gitti. Bunun bir doğa olayı olması çok güzeldi." dedi.

Edremit Sarmansuyu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mir Deniz Yendim, gezi sırasından birbirinden güzel yerler gördüklerini, ancak en çok Ankara'yı sevdiğini söyledi.

Yendim, "Ben Ankara'da daha fazla etkilendim. Çünkü orada bize Meclis'i gezdirdiler ve milletvekillerinin ülke adına aldığı kararlardan kısa bir bölümüne şahitlik ettik. Hani derler ya tarif edilmez, yaşanır diye, aynı öyle. Böyle bir programa dahil edildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Van Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve öğrenciler katıldı.

Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.