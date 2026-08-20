Wall Street 24 saate yaklaşıyor: Nasdaq'ın yeni hamlesi finans dünyasında dengeleri değiştiriyor - Son Dakika
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Wall Street 24 saate yaklaşıyor: Nasdaq'ın yeni hamlesi finans dünyasında dengeleri değiştiriyor

Wall Street 24 saate yaklaşıyor: Nasdaq\'ın yeni hamlesi finans dünyasında dengeleri değiştiriyor
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Finans piyasalarında işlem saatleri konusunda uzun yıllardır devam eden geleneksel yapı değişmeye hazırlanıyor. Nasdaq'ın ABD hisse senedi piyasasında haftada beş gün, günde 23 saat işlem yapılmasına yönelik hamlesi, geleneksel finans ile kesintisiz çalışan dijital piyasalar arasındaki sınırların giderek silikleştiğini gösteriyor.

Nasdaq'ın yeni modelinde mevcut piyasa öncesi, normal seans ve piyasa sonrası işlemlere gece seansı da eklenecek. Böylece ABD hisse senetleri ve borsa yatırım ürünlerinde işlem süresi günlük 23 saate kadar çıkabilecek.

SEC tarafından onaylanan yapının teknik altyapının tamamlanmasının ardından devreye alınması planlanıyor.

Küresel piyasalarda saat kavramı değişiyor

Nasdaq'ın hamlesinin arkasındaki temel nedenlerden biri ABD hisse senetlerine yönelik küresel talebin artması.

Şirketin yayımladığı bilgilere göre yeni sistemde mevcut 04.00-20.00 ET arasındaki işlem süresine 21.00-04.00 ET arasında yeni bir gece seansı eklenecek. İki seans arasında günlük teknik işlemler için bir saatlik ara bulunacak.

Bu yapı, özellikle ABD dışında yaşayan yatırımcıların New York saatine bağlı kalmadan piyasaya erişebilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Nasdaq da yaptığı açıklamalarda yatırımcıların artık farklı coğrafyalardan daha geniş saat aralıklarında ABD piyasalarına erişmek istediğine dikkat çekiyor.

"Piyasalar global, işlem saatleri ise hâlâ tek bir coğrafyaya göre"

Bitget CEO'su Gracy Chen, Nasdaq'ın 23 saatlik işlem planını değerlendirirken küresel finans sistemindeki temel çelişkilerden birinin işlem saatleri olduğunu söyledi.

Bitget CEO'su Gracy Chen'e göre şirket bilançoları, jeopolitik gelişmeler veya önemli piyasa hareketleri günün herhangi bir saatinde gerçekleşebilirken geleneksel piyasaların büyük bölümü hâlâ belirli bir coğrafyanın çalışma saatlerine bağlı durumda.

Chen, yatırımcıların önemli bir gelişmeye meydana geldiği anda tepki verebilmek istediğini belirterek, daha uzun işlem saatlerine yönelik talebin bu nedenle arttığını ifade etti.

Kripto piyasaları yıllardır 24 saat çalışıyor

Geleneksel finans açısından yeni görünen kesintisiz piyasa modeli, kripto yatırımcıları için uzun süredir standart kabul ediliyor.

Bitcoin ve diğer dijital varlıklar haftanın yedi günü, günün 24 saati işlem görüyor.

Bitget CEO'su Gracy Chen, kripto piyasalarında yetişen yatırımcıların bu nedenle finansal piyasalara erişimin belirli saatlerle sınırlandırılmasını giderek daha az doğal karşıladığını düşünüyor.

Chen'e göre Nasdaq'ın işlem saatlerini genişletmesi, geleneksel finans altyapısının dijital piyasalarda yıllardır var olan "her zaman erişilebilir piyasa" beklentisine yaklaşmaya başladığını gösteriyor.

23 saat açık olmak her zaman likit olmak anlamına gelmiyor

Ancak işlem saatlerinin uzaması, piyasaların bütün sorunlarının ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

Gracy Chen, 23 saat işlem yapılabilmesinin 23 saat boyunca aynı piyasa derinliği ve likiditenin bulunacağı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Gece saatlerinde işlem hacminin düşmesi halinde alış ve satış fiyatları arasındaki farkların açılması veya büyük emirlerde fiyat kaymasının artması mümkün.

Nasdaq'ın modeli ayrıca gün sonu işlemleri ve mevcut takas sistemleriyle çalışmaya devam edecek.

Bu nedenle kesintisiz alım satım ile kesintisiz takas ve mutabakat altyapısı aynı şeyi ifade etmiyor.

Forbes: Kripto ve Wall Street arasındaki sınırlar kayboluyor

Finans dünyasındaki bu dönüşüm yalnızca Nasdaq'ın işlem saatlerini genişletmesiyle sınırlı değil.

Bitget CEO'su Gracy Chen, Forbes Argentina'ya verdiği röportajda kripto ile geleneksel finans arasındaki ayrımın önümüzdeki yıllarda giderek daha az belirgin hale geleceğini söyledi.

Chen, gelecekte yalnızca kripto sektöründen oluşan ayrı bir finansal alan yerine blokzincir altyapısının hisse senetleri, fonlar, özel kredi, döviz ve emtia gibi geleneksel finansal ürünlerle daha fazla bütünleşeceğini öngörüyor.

Forbes'a konuşan Chen, yatırımcıların da artık varlıkları yalnızca "kripto" veya "geleneksel finans" olarak ayırmadığını; likidite, küresel erişim ve işlem yapılabilen saatler gibi kriterlere daha fazla önem verdiğini ifade etti.

Tokenizasyon bu yakınlaşmayı hızlandırıyor

Kripto ile geleneksel finans arasındaki yakınlaşmanın bir diğer önemli ayağını tokenizasyon oluşturuyor.

Hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesine yönelik altyapılar son dönemde hızla gelişiyor.

Forbes Argentina'ya konuşan Bitget CEO'su Gracy Chen, tokenizasyonun yalnızca bir varlığı blokzincire taşımaktan ibaret olmadığını; ürün yapısı, likidite ve yatırımcı deneyiminin de en az teknoloji kadar önemli olduğunu belirtti.

Chen'e göre tokenlaştırılmış varlıkların geleneksel finans içerisindeki kullanım oranı önümüzdeki yıllarda belirgin şekilde artabilir.

Bitget de Universal Exchange yaklaşımı kapsamında kripto varlıklar ile tokenlaştırılmış finansal ürünleri aynı altyapıda buluşturmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Nasdaq "her zaman açık piyasa" stratejisini genişletiyor

Nasdaq'ın son dönemde attığı adımlar da bu dönüşümün yalnızca işlem saatlerinden ibaret olmadığını gösteriyor.

Nasdaq, ağustos ayında ABD'deki önemli alternatif işlem sistemlerinden LeveL Markets'ı satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirket bu satın almayı doğrudan "always-on markets", yani sürekli erişilebilir piyasalar stratejisinin bir parçası olarak tanımladı.

Nasdaq'ın açıklamasında geleneksel ve dijital piyasalar arasındaki sınırların yakınlaşmasının yatırımcıların farklı likidite modellerine yönelik talebini artırdığı vurgulandı.

Finans piyasalarında yeni dönem

Nasdaq'ın 23 saatlik işlem modeli, geleneksel finansın kripto piyasalarının yıllardır sahip olduğu kesintisiz erişim modeline doğru yaklaşmasının en somut örneklerinden biri olarak görülüyor.

Ancak yeni dönemde asıl rekabet yalnızca piyasaların kaç saat açık kaldığı üzerinden şekillenmeyecek.

Likidite, işlem kalitesi, takas altyapısı, güvenlik ve farklı varlık sınıflarına erişim finansal platformların önümüzdeki dönemdeki temel rekabet alanları arasında yer alacak.

Bitget CEO'su Gracy Chen'in değerlendirmesine göre finans dünyasının bir sonraki aşaması, piyasaların mevcut işlem saatlerini daha da uzatmasından ziyade, farklı varlık sınıflarını baştan itibaren kesintisiz çalışabilecek bir altyapı üzerinde bir araya getirmesiyle şekillenebilir.

Nasdaq'ın attığı adım da Wall Street ile dijital piyasalar arasındaki mesafenin giderek azaldığını gösteriyor.

*Haberde yer alan Nasdaq'a ilişkin bilgiler Nasdaq'ın kamuya açık düzenleyici belgeleri ve açıklamalarından, kripto ile geleneksel finansın yakınlaşmasına ilişkin değerlendirmeler ise Forbes Argentina'nın Bitget CEO'su Gracy Chen ile gerçekleştirdiği röportaj ve Chen'in kamuya açık değerlendirmelerinden derlenmiştir. İçerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.*

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Wall Street 24 saate yaklaşıyor: Nasdaq'ın yeni hamlesi finans dünyasında dengeleri değiştiriyor - Son Dakika

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