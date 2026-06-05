WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor - Son Dakika
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WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor

WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor
05.06.2026 09:37
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WORLDEF Istanbul 2026, e-ticaret, perakende ve yapay zekâ ekosistemlerini aynı çatı altında buluşturuyor. MENA ve Türkiye’nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zekâ etkinliği olarak konumlanan organizasyon, 11-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenecek.

WORLDEF Istanbul 2026, e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında buluşturuyor. MENA ve Türkiye’nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zekâ etkinliği olarak konumlanan organizasyon, 11-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenecek. Etkinlik; sektör profesyonellerini, markaları, girişimcileri, teknoloji şirketlerini, pazaryerlerini, yatırımcıları ve dijital ticaret liderlerini global ölçekte bir araya getirecek. WORLDEF CEO’su Ömer Nart, “WORLDEF olarak Türkiye ile MENA bölgesi arasında güçlü bir ticaret ve iş birliği köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede İstanbul, dijital ticaretin global buluşma noktalarından biri haline geliyor.” dedi.

Küresel e-ticaret ve perakende platformu WORLDEF öncülüğünde düzenlenen “WORLDEF Istanbul 2026”, 50’den fazla ülkeden 30 binden fazla ziyaretçiyi ve 240’tan fazla firmayı buluşturuyor. Etkinlikte üç farklı sahnede 200’den fazla konuşmacı yer alacak. Dijital ticaret ve perakende dünyasının geleceğine yön veren trendlerin, teknolojilerin ve iş fırsatlarının ele alınacağı kapsamlı bir platform sunan etkinlik; bilgi paylaşımı, networking, yeni iş birlikleri, marka görünürlüğü ve uluslararası büyüme fırsatları açısından bölgenin en güçlü buluşmalarından biri olacak.

WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor

DİJİTAL TİCARETİN GELECEĞİ İSTANBUL'DA KONUŞULACAK 

WORLDEF Istanbul 2026, e-ticaret ve perakende dünyasında yaşanan dönüşümü; yapay zekâ, dijital pazarlama, lojistik, ödeme sistemleri, pazaryeri stratejileri, sınır ötesi ticaret, müşteri deneyimi, veri odaklı büyüme ve yeni nesil teknolojiler odağında ele alacak. Etkinlik boyunca sektörün önde gelen isimleri, markaların büyüme yolculuklarını, değişen tüketici davranışlarını, global ticaret dinamiklerini ve dijital ekonominin geleceğini katılımcılarla paylaşacak. WORLDEF Istanbul 2026, konferans ve fuar konseptlerini birleştirerek, markaların yeni pazarlara açılmasına, teknoloji sağlayıcılarının doğru müşterilerle buluşmasına, yatırımcıların yükselen girişimleri keşfetmesine ve sektör profesyonellerinin global bağlantılar kurmasına imkân sağlayan stratejik bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor

ÖMER NART: İSTANBUL, DİJİTAL TİCARETİN GLOBAL BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİ HALİNE GELİYOR

WORLDEF CEO’su Ömer Nart, WORLDEF Istanbul’un yalnızca bir etkinlik değil; e-ticaret, perakende ve yapay zekâ ekosistemlerinin geleceğini şekillendiren global bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Nart, “Bugün dijital ticaret; markaların, teknoloji şirketlerinin, pazaryerlerinin, lojistik ve ödeme sistemleri sağlayıcılarının birlikte büyüdüğü çok daha entegre bir yapıya dönüşüyor. WORLDEF olarak bu dönüşümün merkezinde, Türkiye ile MENA bölgesi arasında güçlü bir ticaret ve iş birliği köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede İstanbul, dijital ticaretin global buluşma noktalarından biri haline geliyor.” dedi.

Ömer Nart, şunları kaydetti: “Etkinlik kapsamında düzenlenecek ECOM BRANDS 100 ödül töreniyle e-ticaret ve perakende dünyasında gerçek başarı ortaya koyan markaları görünür kılarken, ECOM TOP VOICES yarışmasıyla da sektörün yeni fikir liderlerini sahneye taşıyacağız. İstanbul’un stratejik konumu, Türkiye’nin üretim ve ticaret gücü, MENA bölgesinin hızla büyüyen dijital ekonomisi ve yapay zekânın iş dünyasında yarattığı dönüşüm bir araya geldiğinde, WORLDEF Istanbul’un yalnızca bugünü değil, geleceğin ticaret vizyonunu da temsil ettiğine inanıyoruz. Tüm sektör paydaşlarını bu büyük buluşmanın parçası olmaya davet ediyoruz.”

WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor

ECOM BRANDS 100 İLE E-TİCARET VE PERAKENDEDE BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLECEK 

Etkinlik kapsamında düzenlenecek ECOM BRANDS 100 ödül töreni, e-ticaret ve perakende ekosisteminde gerçek hacim yaratan markaları ödüllendirecek. “E-Ticaret ve Perakendede Mükemmelliği Kutluyoruz” mottosuyla tasarlanan ECOM BRANDS 100, yalnızca bilinirliği yüksek markaları değil; dijital ticarette büyüyen, ölçeklenen ve gerçek performans ortaya koyan markaları görünür kılmayı hedefliyor.

ECOM BRANDS 100, algıya değil veriye dayalı bir değerlendirme anlayışıyla, e-ticaret ve perakende dünyasında güçlü satış hacmi oluşturan, dijital kanallarda etkili büyüme gösteren ve sektörün gelişimine katkı sağlayan markaları ön plana çıkaracak. Ödül töreni, markaların dijital ticaretteki başarısını uluslararası bir sahnede temsil etmesi açısından önemli bir prestij alanı sunacak.

WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor

ECOM TOP VOICES YARIŞMASININ 10 İSMİ WORLDEF SAHNESİNDE YER ALACAK 

WORLDEF Istanbul 2026’nın dikkat çeken program başlıklarından biri de “ECOM TOP VOICES” yarışmasının kazananları olacak. E-ticaret, perakende, yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanlarında güçlü fikirleri, deneyimleri ve sahadan gelen içgörüleriyle öne çıkan katılımcılar arasından dereceye giren ilk 10 kişi, WORLDEF Istanbul 2026 sahnesinde konuşma yapma fırsatı elde edecek. ECOM TOP VOICES, sektörde yeni seslerin, uzmanların, girişimcilerin ve fikir liderlerinin global bir platformda görünürlük kazanmasına katkı sağlayacak. Yarışma, yalnızca deneyimli konuşmacıları değil; dijital ticaretin geleceğine dair güçlü perspektifler sunan yeni nesil liderleri de sektörle buluşturmayı amaçlıyor.

KÜRESEL NETWORKING VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN STRATEJİK PLATFORM 

WORLDEF Istanbul 2026, dünyanın farklı bölgelerinden gelen e-ticaret ve perakende profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirerek global iş birlikleri için güçlü bir zemin oluşturacak. Katılımcılar; markalar, pazaryerleri, ödeme sistemleri, lojistik şirketleri, teknoloji sağlayıcıları, yatırımcılar ve servis sağlayıcılarla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak. Etkinlik, MENA bölgesi ile Türkiye arasında dijital ticaret köprüleri kurarken, İstanbul’u global e-ticaret ekosisteminin önemli merkezlerinden biri olarak konumlandıracak. WORLDEF Istanbul 2026, katılımcılarına yalnızca trendleri takip etme değil; sektörün dönüşümüne doğrudan dahil olma fırsatı sunacak.

WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor

WORLDEF’İN BİR SONRAKİ ETKİNLİĞİ ANTALYA'DA  

WORLDEF’in bir sonraki etkinliği 8-10 Aralık 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek “WORLDEF PRIME Matchmaking Summit” etkinliği olacak. Dünyanın dört bir yanından e-ticaret ve perakende profesyonellerini bir araya getirecek zirve; karar vericiler, marka yöneticileri, yatırımcılar, teknoloji sağlayıcıları ve sektör liderleri arasında önemli bağlantılar kurulmasını amaçlayan özel bir eşleştirme platformu olarak konumlanıyor. Antalya’daki Kremlin Palace’ta gerçekleştirilecek organizasyon, 50’den fazla ülkeden sektör temsilcisinin buluşmasına sahne olacak. Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek birebir görüşmeler ve stratejik toplantılar, küresel e-ticaret ağlarının genişlemesine katkı sağlayacak.

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Son Dakika Yapay Zeka WORLDEF İstanbul 2026 kapılarını açıyor; dijital ticaretin geleceği İstanbul’da şekilleniyor - Son Dakika

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