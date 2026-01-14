Arıtma tesisine sabotaj davasında karar çıktı, 3 sanık 5'er yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
Arıtma tesisine sabotaj davasında karar çıktı, 3 sanık 5'er yıl hapis cezası aldı

14.01.2026 17:39
Yalova'da içme suyu arıtma tesisine deterjan attıkları iddiasıyla yargılanan Yeşil Körfez Su Birliği eski çalışanları Gökhan Karaman ve Selçuk Akbaba ile görevinden uzaklaştırılan Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova'da kent genelinde su kesintisineve 15 bin litre suyun da tahliye edilmesine sebep olan içme suyuna deterjan atıldığı iddiası nedeniyle açılan davada karar çıktı. Arıtma tesisini sabote ettikleri öne sürülen 3 sanık, mahkeme tarafından 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova'da içme suyu arıtma tesisine deterjan attıkları iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeşil Körfez Su Birliği eski çalışanları Gökhan Karaman ve Selçuk Akbaba ile görevinden uzaklaştırılan Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk, 5'er yıl hapis cezası aldı.

SUDA KÖPÜKLENME OLDU, SULAR KESİLDİ

Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, 29 Ocak 2025'te suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerine il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilip, temizleme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma yaptı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpüklenme cep telefonuyla görüntülenirken, tesisteki 15 bin litre su, önlem amaçlı tahliye edildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarında, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlendi.

MUHTARIN ARACI DERE ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi'nde çalışan ve işten çıkarılan Gökhan Karaman, Ö.B., Selçuk Akbaba ile Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk ve aynı köyde oturan N.U. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olayın yaşandığı saatlerde muhtar Tutuk'un aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Gökhan Karaman, Ö.B. ve N.U. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, muhtar Yüksel Tutuk ile Selçuk Akbaba çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken yapılan itirazla tutuklu bulunan 2 şüpheli tahliye edilirken, Yüksel Tutuk görevinden uzaklaştırıldı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık soruşturması sonrasında şüphelilerden Gökhan Karaman, Yüksel Tutuk ile Selçuk Akbaba hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İçilecek sulara, yenilecek veya tüketilecek her çeşit besine zehir katarak başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYİP, BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk, Selçuk Akbaba ve Gökhan Karaman ile avukatları katıldı. Temizlik malzemelerinin alındığı firma yetkilisinin tanık olarak dinlenmesinin ardından söz alan sanıklar, isnat edilen suçu işlemediklerini ileri sürerek beraatlarını talep ederken, savcı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, 'Şantaj', 'Tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürme', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Alınan numunelerde miktarı ve süresi ile maruz kalan kişinin yaşı, hastalıkları gibi parametrelere bağlı olarak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek madde bulunduğuna mütalaasında yer veren savcı, sanıkların 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, eski Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk, Selçuk Akbaba ve Gökhan Karaman'ı, suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı nedeniyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

