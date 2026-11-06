Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu - Son Dakika
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Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

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Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com\'a konuştu
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Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com\'a konuştu
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Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi'nde teknoloji sektörünün önemli temsilcileri Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. GlassHouse CCO'su Seniha Küçükyılmaz, İşNet Satış Öncesi Mühendislik Müdürü Melih Çalış, AWS Genel Müdürü Berrin Özselçuk ve Medinova Genel Müdürü Serkan Sevim; yapay zekanın iş dünyasına etkilerini, bulut teknolojilerinin sunduğu fırsatları değerlendirdi.

Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi'nde teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, yapay zekanın şirketlere sağladığı avantajları, veri güvenliğini, bulut teknolojilerini ve Türkiye'deki dijital dönüşüm sürecini değerlendirdi.

TEKNOLOJİ DÜNYASI FUTURE OF AI AND CLOUD 2026 ZİRVESİ'NDE BULUŞTU

Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi, yapay zeka, bulut bilişim ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren şirketleri ve sektör yöneticilerini bir araya getirdi. Etkinlikte yapay zeka teknolojilerinin şirketlerin iş süreçlerine entegrasyonu, veri güvenliği, bulut altyapıları ve teknoloji yatırımlarının geleceği ele alındı.

Haberler.com'a konuşan sektör temsilcileri, yapay zekanın artık yalnızca teknolojik bir yenilik olmaktan çıkarak şirketlerin büyüme, verimlilik ve rekabet stratejilerinde belirleyici bir unsur haline geldiğine dikkat çekti.

SENİHA KÜÇÜKYILMAZ: YAPAY ZEKADA VERİ GÜVENLİĞİ VE VERİ EGEMENLİĞİ ÖN PLANDA

GlassHouse CCO'su Seniha Küçükyılmaz, zirvenin sektör liderlerini bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Etkinlikte yapay zekanın geleceğinin ve teknolojinin şirketlerde nasıl somut iş değerine dönüştürülebileceğinin ele alındığını ifade eden Küçükyılmaz, farklı sektörlerden temsilcilerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmasının önemine dikkat çekti.

GlassHouse Türkiye'nin 22 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösterdiğini belirten Küçükyılmaz, 150'den fazla kişiden oluşan operasyon ekibiyle kurumların teknoloji altyapılarına yönelik hizmet sunduklarını aktardı.

Yapay zekanın şirketlerin gündemindeki yerini koruduğunu vurgulayan Küçükyılmaz, bu teknolojilerin kullanımında veri güvenliği, bilgi güvenliği ve veri egemenliği konularında somut önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

MELİH ÇALIŞ: YAPAY ZEKANIN KURUMLARDA YAYGINLAŞMASI YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

İşNet Satış Öncesi Mühendislik Müdürü Melih Çalış, yapay zekanın çok sayıda farklı teknoloji ve hizmet sağlayıcısını kapsayan geniş bir ekosistem oluşturduğunu ifade etti.

Zirvede büyük operatörlerden veri merkezi sağlayıcılarına, yerel bulut şirketlerinden yazılım geliştiricilerine kadar birçok farklı paydaşın buluştuğunu belirten Çalış, bu çeşitliliğin yapay zeka alanındaki dönüşümün büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

Yapay zeka kullanımına yönelik farkındalığın arttığını ancak teknolojinin kurum genelinde yaygınlaştırılması konusunda hâlâ eksiklikler bulunduğunu dile getiren Çalış, şirketlerin çoğunlukla pilot uygulamalarla yapay zekanın sağlayacağı faydaları ölçmeye çalıştığını belirtti.

Çalış, yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi, kullanılması ve hizmet olarak sunulması süreçlerinin bulut teknolojileri aracılığıyla tek bir ekosistemde buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Bulut hizmetlerinin yüksek başlangıç yatırım maliyetlerini azaltabildiğini vurgulayan Çalış, aylık ödeme modellerinin teknolojiyi kurumlar için daha erişilebilir ve ölçeklenebilir hale getirdiğini ifade etti.

Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

BERRİN ÖZSELÇUK: TÜRKİYE'DE KURUMLARIN YÜZDE 51'İ YAPAY ZEKAYI KULLANMAYA BAŞLADI

AWS Genel Müdürü Berrin Özselçuk, Türkiye'de yapay zeka kullanımının hızla arttığını ve şirketlerin teknolojiden somut sonuçlar elde etmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

AWS tarafından Türkiye'ye özel gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını paylaşan Özselçuk, kurumların yüzde 51'inin yapay zekayı kullanmaya veya denemeye başladığını belirtti. Bu oranın önceki yıl yüzde 37 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Araştırmaya göre yapay zeka kullanan kurumların yaklaşık yüzde 78'inin inovasyon süreçlerinde hızlanma yaşadığını aktaran Özselçuk, girişimlerde bu oranın yüzde 88'e ulaştığını söyledi. Yöneticilerin yüzde 66'sının ise yapay zekayı stratejik öncelik olarak değerlendirdiğini belirtti.

Özselçuk, yapay zeka projelerinde başarının proje sayısından çok, müşteri odaklı ve ölçülebilir sonuçlar üreten uygulamalara bağlı olduğunu vurguladı. Teknolojinin operasyonel verimliliği artırma, maliyetleri azaltma ve müşteri memnuniyetini geliştirme açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

AWS LOCAL ZONE İLE VERİLER TÜRKİYE'DE TUTULABİLİYOR

Berrin Özselçuk, AWS'nin Mayıs 2026'da Türkiye'de AWS Local Zone hizmetini müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Bu hizmet sayesinde müşterilerin verilerini Türkiye'de tutabildiğini ve yedekleyebildiğini belirten Özselçuk, tek haneli milisaniye seviyesindeki gecikme süreleriyle uygulama performansının artırılabildiğini ifade etti.

Özselçuk, söz konusu altyapının Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

SERKAN SEVİM: YAPAY ZEKA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HIZINI DEĞİŞTİRDİ

Medinova Genel Müdürü Serkan Sevim, teknoloji sektöründe yaklaşık 27 yıllık deneyime sahip olduğunu belirterek internet, dijitalleşme, bulut bilişim ve sanallaştırma süreçlerinin ardından yapay zekanın yeni bir dönüşüm dalgası oluşturduğunu söyledi.

Üretken yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla teknolojinin günlük yaşamda ve iş dünyasında daha somut hale geldiğine dikkat çeken Sevim, şirketlerin artık yapay zekayı mevcut süreçlerine nasıl entegre edeceklerine ve hangi hizmetleri daha hızlı sunabileceklerine odaklandığını ifade etti.

Yapay zekanın hem tüketicilerin yaşamında hem de kurumların iş süreçlerinde önemli değişiklikler yarattığını belirten Sevim, dönüşümün hızının şirketler açısından yeni fırsatların yanı sıra belirsizlikler de oluşturduğunu söyledi.

Yapay zeka iş dünyasında yeni bir dönem başlatıyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

GERÇEK ZAMANLI VERİ ANALİZİ VE YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİ GÜNDEMDE

Serkan Sevim, zirvede öne çıkan başlıklardan birinin büyük veri kümelerinin gerçek zamanlı analiz edilmesi olduğunu belirtti.

Medinova'nın AdSight adlı çözümüne değinen Sevim, insanların manuel olarak değerlendirmekte zorlanacağı büyüklükteki verilerin yapay zeka aracılığıyla hızlı biçimde analiz edilip anlamlandırılabildiğini aktardı.

Dijital dönüşümün beraberinde yeni güvenlik sorunlarını da getirdiğini ifade eden Sevim, internet trafiğindeki otomatik sistemlerin ve botların ayrıştırılması gibi konuların önem kazandığına dikkat çekti.

Sevim, şirketlerin yapay zekadan nasıl yararlanacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda yeni stratejiler geliştirmek zorunda olduğunu vurguladı.

YAPAY ZEKA ARTIK SADECE BİR TEKNOLOJİ PROJESİ DEĞİL

Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi'nde yapılan değerlendirmeler, yapay zekanın şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinde giderek daha merkezi bir konuma yerleştiğini ortaya koydu.

Sektör temsilcileri, yapay zekanın iş süreçlerine başarılı biçimde entegre edilebilmesi için güvenli veri altyapılarının kurulması, bulut hizmetlerinin etkin kullanılması ve teknolojik yatırımların ölçülebilir sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Zirvede ayrıca yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaştırılması, kurumların maliyetlerinin azaltılması ve sektörler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi, önümüzdeki dönemin temel öncelikleri arasında gösterildi.

Serkan SevimYapay ZekaYapay ZekacloudSon Dakika

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