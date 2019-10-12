Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 -5,00 -22,05 Acıpayam Selüloz 4,59 -5,56 43,67 Adana Çimento (A) 6,36 15,64 33,72 Adana Çimento (B) 4,92 23,93 52,53 Adana Çimento (C) 1,52 16,03 23,47 Adel Kalemcilik 11,24 -2,68 9,41 Adese Alışveriş Ticaret 2,15 -2,27 -8,12 Afyon Çimento 4,32 1,41 -5,88 Ak Enerji 0,57 -6,56 -9,52 Akbank 7,19 -8,52 22,18 Akçansa 6,59 -0,75 0,73 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -5,04 -34,33 Akfen GMYO 2,27 -0,87 37,58 Akın Tekstil 9,57 -0,73 5,57 Akiş GMYO 2,58 -3,37 13,21 Akmerkez GMYO 20,52 -1,63 38,81 Aksa 9,24 -3,45 39,27 Aksa Enerji 2,48 -7,81 -7,46 Aksigorta 5,02 0,40 59,90 Aksu Enerji 9,34 10,53 20,98 Alarko Carrıer 35,84 -4,17 -8,94 Alarko GMYO 51,70 -1,71 22,44 Alarko Holding 5,12 0,39 162,52 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.212,30 0,13 4,00 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.147,20 0,12 4,24 Albaraka PY One Tower GMYF 1.161,60 0,12 4,19 Albaraka Türk 1,27 -5,93 4,10 Alcatel Lucent Teletaş 7,95 -7,56 38,02 Alkim Kağıt 3,98 -1,00 10,74 Alkim Kimya 25,40 -1,24 17,92 Altınyağ 0,42 -4,55 -4,55 Altınyunus Çeşme 5,68 17,60 83,15 Anadolu Cam 3,19 0,00 24,38 Anadolu Efes 20,10 -10,59 0,13 Anadolu Grubu Holding 13,65 -9,06 34,69 Anadolu Hayat Emek. 5,24 -0,57 -7,98 Anadolu Isuzu 8,48 -10,26 37,22 Anadolu Sigorta 4,19 -0,48 6,73 Anel Elektrik 1,90 -2,56 17,28 Arçelik 17,95 -4,57 13,68 Arena Bilgisayar 4,43 -7,71 0,45 Armada Bilgisayar 10,04 -0,59 8,07 Arsan Tekstil 2,20 -10,20 35,80 Artı Yatırım Holding 0,75 -6,25 -13,79 Aselsan 18,22 -4,61 -23,93 Aslan Çimento 27,38 -2,35 -2,77 Ata GMYO 3,97 -0,75 -1,00 Atakule GMYO 1,22 -8,96 -7,28 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,94 -2,08 9,30 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,74 9,70 45,16 Avrasya GMYO 1,12 -2,61 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,35 -3,57 25,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.277,80 0,05 2,53 Avrupa Yatırım Holding 1,96 -14,78 -19,34 Ayen Enerji 2,07 -10,00 14,96 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -4,89 27,24 Aygaz 10,77 -6,83 8,30 Bagfaş 10,10 -3,72 109,54 Bak Ambalaj 5,42 -7,82 15,12 Balatacılar Balatacılık 0,32 -8,57 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,69 -10,58 34,66 Banvit 12,23 -13,32 13,35 Baştaş Başkent Çimento 1,93 -8,10 -4,46 Batı Çimento 2,68 -3,60 11,20 Batısöke Çimento 0,99 -2,94 -9,17 Bera Holding 2,09 -9,52 1,46 Berkosan Yalıtım 1,84 -6,12 1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -2,38 1,23 Beyaz Filo 3,15 -8,16 15,38 Beymen Perakende Yat. 15,60 -13,62 295,94 Bilici Yatırım 2,61 -6,12 106,40 Bim Mağazalar 47,86 -1,85 11,73 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 0,87 -8,42 -25,64 Bizim Mağazaları 9,30 0,32 36,76 Bolu Çimento 2,76 7,81 -10,61 Bomonti Elektrik 2,05 -2,84 327,08 Borusan Mannesmann 8,57 -8,15 22,26 Borusan Yat. Paz. 34,46 -2,10 -4,88 Bosch Fren Sistemleri 209,00 -3,24 36,80 Bossa 4,58 -4,98 8,94 Brisa 5,72 -4,67 -9,64 Burçelik 3,77 -5,51 17,45 Burçelik Vana 4,80 7,87 224,32 Bursa Çimento 4,76 -3,45 8,18 Carrefoursa 3,29 -8,36 -5,46 Ceo Event Medya 7,44 -1,72 Coca Cola İçecek 32,02 -7,78 8,30 Cosmos Yat. Holding 1,23 6,96 26,80 Credıtwest Faktorıng 1,74 -0,57 67,31 Çelebi 97,55 -6,56 67,19 Çelik Halat 4,52 -3,83 -16,34 Çemaş Döküm 1,11 -6,72 46,05 Çemtaş 5,40 -6,25 -9,45 Çimbeton 29,40 0,96 2,80 Çimentaş 11,43 -1,12 -10,00 Çimsa 7,38 1,51 -2,25 Çuhadaroğlu Metal 2,30 -3,36 29,21 Dagi Giyim 1,83 -1,61 47,58 Dagi Yatırım Holding 1,69 2,42 67,33 Dardanel 1,29 -7,86 17,27 Datagate Bilgisayar 5,72 -11,32 33,64 Demısaş Döküm 2,41 -7,66 4,89 Denge Holding 1,68 -6,67 44,83 Deniz GMYO 3,42 -3,39 12,50 Denizbank 21,14 0,57 10,68 Denizli Cam 5,42 -9,67 4,07 Derimod 3,67 -3,93 30,64 Derlüks Deri 2,00 -6,98 Desa Deri 2,33 -4,51 34,68 Despec Bilgisayar 3,20 1,91 17,15 Deva Holding 6,51 -4,96 97,87 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 0,00 14,10 Ditaş Doğan 6,69 3,72 30,69 DO-CO 527,90 0,21 11,39 Doğan Burda 3,19 -4,20 5,98 Doğan Holding 1,61 -0,62 72,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -6,54 -18,03 Doğusan 1,39 -8,55 -35,78 Doğuş GMYO 2,58 -7,19 22,27 Doğuş Otomotiv 7,23 -13,83 66,59 Döktaş Dökümcülük 28,90 -6,53 254,60 Duran Doğan Basım 10,80 3,45 111,76 Dyo Boya 3,45 -10,39 18,97 Eczacıbaşı İlaç 3,08 -2,84 26,98 Eczacıbaşı Yatırım 8,06 -5,40 25,89 Edip Gayrimenkul 0,87 -5,43 12,99 Ege Endüstri 482,20 -4,55 54,98 Ege Gübre 37,40 0,00 80,79 Ege Profil 9,00 -2,70 7,17 Ege Seramik 2,92 -2,99 -1,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 17,24 41,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 5,50 -6,78 43,23 Ekiz Kimya 0,42 -2,33 27,27 Emek Elektrik 1,20 -6,98 22,45 Eminiş Ambalaj 1,05 1,94 -10,26 Emlak Konut GMYO 1,27 -4,51 -12,82 Enerjisa Enerji 6,16 -1,91 30,83 Enka İnşaat 5,80 0,69 30,51 Erbosan 19,87 0,91 30,69 Ereğli Demir Çelik 6,90 3,29 13,08 Ersu Gıda 1,32 -4,35 43,48 Escort Teknoloji 0,78 -8,24 2,63 Etiler Gıda 3,54 -2,75 66,20 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 -11,02 60,52 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 -7,69 32,29 Euro Yat. Ort. 0,83 -8,79 32,46 Euro Yatırım Holding 1,16 -10,77 110,91 Fenerbahçe Futbol 11,21 -17,57 61,99 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 -3,97 9,02 F-M İzmit Piston 20,00 -2,91 30,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,84 -10,13 84,54 Ford Otosan 59,30 -0,59 24,82 Formet Çelik Kapı 5,48 -6,00 331,50 Frigo Pak Gıda 8,45 1,81 397,06 Galatasaray Sportif 1,52 -7,88 22,58 Garanti Bankası 9,28 -7,11 16,58 Garanti Faktoring 3,44 -10,18 73,74 Garanti Yat. Ort. 0,92 -5,15 25,62 Gedik Y. Men. Değ. 4,17 -1,42 36,57 Gedik Yatırım Holding 4,43 0,68 88,51 Gediz Ambalaj 5,44 -4,06 34,51 Gentaş 1,41 -4,08 2,72 Gersan Elektrik 2,10 -7,49 -13,95 Global Men. Değ. 1,04 13,04 121,28 Global Yat. Holding 3,72 -2,62 24,41 Good-Year 2,65 -5,69 -20,14 Göltaş Çimento 12,64 -1,94 3,23 Gözde Girişim 3,53 -3,02 32,21 GSD Denizcilik 1,59 -0,63 38,26 GSD Holding 0,87 -7,45 8,75 Gübre Fabrik. 5,16 -6,86 74,32 Güler Yat. Holding 1,84 42,64 71,96 Güneş Sigorta 1,74 -2,79 24,09 Halk GMYO 0,94 -4,08 46,12 Halk Sigorta 1,57 -16,04 77,90 Hatay Tekstil 3,90 -5,11 13,10 Hedef Girişim 1,53 -6,13 31,90 Hektaş 15,10 1,62 62,89 HUB Girişim 5,57 13,21 196,28 Hürriyet Gzt. 0,74 -7,50 -20,43 ICBC Turkey Bank 4,11 -4,42 -16,63 İdealist Danışmanlık 3,82 -7,95 -34,64 İdealist GMYO 2,68 -8,22 64,42 İhlas Ev Aletleri 1,42 -8,97 334,75 İhlas Gayrimenkul 0,85 -8,60 -9,53 İhlas Gazetecilik 2,29 -6,15 275,41 İhlas Holding 0,51 -10,53 59,38 İhlas Yayın Holding 0,84 -5,62 154,55 İndeks Bilgisayar 7,48 -5,32 34,32 Info Yatırım 4,80 2,13 366,02 İntema 6,76 -6,50 12,73 İpek Doğal Enerji 6,51 -4,55 21,23 İskenderun Demir Çelik 6,23 2,81 32,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)