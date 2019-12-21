Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,85
|0,54
|-5,13
|Acıpayam Selüloz
|6,42
|3,38
|100,95
|Adana Çimento (A)
|7,85
|5,09
|65,04
|Adana Çimento (B)
|5,86
|0,17
|81,67
|Adana Çimento (C)
|2,19
|0,92
|77,89
|Adel Kalemcilik
|14,52
|-1,89
|41,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|0,54
|-20,94
|Afyon Çimento
|6,11
|-4,38
|33,12
|Ak Enerji
|1,05
|5,00
|66,67
|Akbank
|8,13
|1,37
|38,15
|Akçansa
|9,98
|1,84
|52,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,86
|-2,62
|-7,46
|Akfen GMYO
|4,22
|7,11
|155,76
|Akın Tekstil
|12,64
|-1,48
|39,44
|Akiş GMYO
|3,88
|1,31
|70,25
|Akmerkez GMYO
|23,36
|-0,76
|61,84
|Aksa
|13,29
|1,45
|100,31
|Aksa Enerji
|3,76
|-4,33
|40,30
|Aksigorta
|5,77
|-1,54
|83,79
|Aksu Enerji
|14,13
|3,14
|83,03
|Alarko Carrıer
|48,60
|-4,24
|23,48
|Alarko GMYO
|91,80
|-0,81
|117,41
|Alarko Holding
|5,66
|3,10
|190,21
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.219,90
|0,06
|4,65
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.154,80
|0,06
|4,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.169,20
|0,06
|4,87
|Albaraka Türk
|1,35
|5,47
|22,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,36
|6,74
|114,58
|Alkim Kağıt
|5,38
|1,32
|49,69
|Alkim Kimya
|36,10
|2,04
|67,59
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|9,48
|17,04
|205,67
|Anadolu Cam
|3,96
|-1,74
|54,40
|Anadolu Efes
|22,32
|1,27
|11,19
|Anadolu Grubu Holding
|16,99
|-1,34
|67,65
|Anadolu Hayat Emek.
|6,75
|-1,32
|18,53
|Anadolu Isuzu
|13,02
|2,12
|110,68
|Anadolu Sigorta
|4,62
|-0,22
|17,69
|Anel Elektrik
|3,03
|-1,62
|87,04
|Arçelik
|19,74
|-2,18
|25,02
|Arena Bilgisayar
|6,74
|0,75
|52,83
|Armada Bilgisayar
|14,50
|0,69
|56,08
|Arsan Tekstil
|3,70
|7,87
|128,40
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|19,17
|-1,69
|-19,75
|Aslan Çimento
|42,50
|-1,39
|50,92
|Ata GMYO
|4,15
|-9,98
|3,49
|Atakule GMYO
|1,92
|1,05
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|0,94
|6,82
|422,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|4,26
|70,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,85
|1,17
|90,62
|Avrasya GMYO
|1,40
|0,00
|59,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,75
|-4,89
|62,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,80
|0,05
|3,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,61
|5,87
|100,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,14
|16,30
|55,60
|Aygaz
|12,25
|-1,84
|23,19
|Bagfaş
|14,63
|7,57
|203,53
|Bak Ambalaj
|7,02
|-4,62
|49,10
|Balatacılar Balatacılık
|0,66
|13,79
|100,00
|Bantaş Ambalaj
|2,50
|-1,57
|99,20
|Banvit
|16,44
|-2,03
|52,36
|Baştaş Başkent Çimento
|2,51
|2,45
|24,26
|Batı Çimento
|3,17
|-3,35
|31,54
|Batısöke Çimento
|1,29
|-0,77
|18,35
|Bera Holding
|3,56
|-1,11
|72,82
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|1,97
|43,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,73
|-5,86
|68,52
|Beyaz Filo
|3,13
|2,96
|14,65
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|4,00
|9,59
|216,32
|Bim Mağazalar
|45,70
|1,56
|9,07
|Birko Mensucat
|0,29
|7,41
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,15
|4,55
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|10,73
|-3,33
|60,50
|Bolu Çimento
|4,18
|6,09
|35,37
|Bomonti Elektrik
|1,41
|-4,73
|193,75
|Borusan Mannesmann
|10,26
|1,79
|46,37
|Borusan Yat. Paz.
|47,18
|-4,46
|30,23
|Bosch Fren Sistemleri
|267,30
|2,81
|74,96
|Bossa
|8,38
|-5,95
|99,33
|Brisa
|8,71
|2,71
|37,60
|Burçelik
|5,68
|2,53
|76,95
|Burçelik Vana
|7,00
|25,22
|372,97
|Bursa Çimento
|5,83
|0,17
|32,50
|Carrefoursa
|4,53
|0,44
|30,17
|Ceo Event Medya
|8,15
|0,25
|Coca Cola İçecek
|36,32
|0,61
|22,85
|Cosmos Yat. Holding
|1,89
|-21,25
|94,85
|Credıtwest Faktorıng
|2,55
|17,51
|145,19
|Çelebi
|112,50
|-0,09
|92,81
|Çelik Halat
|6,89
|2,68
|27,52
|Çemaş Döküm
|1,52
|2,01
|100,00
|Çemtaş
|7,97
|-0,87
|33,64
|Çimbeton
|37,30
|0,32
|30,42
|Çimentaş
|14,12
|-2,89
|11,18
|Çimsa
|8,68
|-3,77
|14,97
|Çuhadaroğlu Metal
|3,13
|1,29
|75,84
|Dagi Giyim
|2,37
|0,85
|91,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,95
|1,56
|93,07
|Dardanel
|3,35
|11,67
|204,55
|Datagate Bilgisayar
|7,64
|-0,65
|78,50
|Demısaş Döküm
|3,49
|6,08
|51,89
|Denge Holding
|1,42
|-2,07
|22,41
|Deniz GMYO
|4,99
|12,39
|64,14
|Denizli Cam
|8,28
|-2,82
|58,99
|Derimod
|7,07
|4,28
|151,66
|Derlüks Deri
|4,58
|29,38
|Desa Deri
|4,44
|-0,67
|156,65
|Despec Bilgisayar
|4,17
|1,71
|52,66
|Deva Holding
|8,34
|-3,14
|153,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-7,79
|-8,97
|Ditaş Doğan
|8,96
|1,24
|75,04
|DO-CO
|530,10
|5,45
|11,85
|Doğan Burda
|5,30
|1,92
|76,08
|Doğan Holding
|1,82
|-2,67
|95,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,73
|1,17
|41,80
|Doğusan
|1,96
|1,03
|-9,45
|Doğuş GMYO
|4,33
|-2,70
|105,21
|Doğuş Otomotiv
|9,29
|-7,10
|128,43
|Döktaş Dökümcülük
|39,98
|6,90
|390,55
|Duran Doğan Basım
|13,20
|2,40
|158,82
|Dyo Boya
|4,68
|-0,85
|61,38
|Eczacıbaşı İlaç
|3,69
|-0,27
|52,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,02
|-0,30
|56,50
|Edip Gayrimenkul
|1,31
|0,00
|70,13
|Ege Endüstri
|561,20
|3,93
|80,37
|Ege Gübre
|43,90
|0,27
|112,21
|Ege Profil
|11,80
|-1,67
|40,52
|Ege Seramik
|3,66
|-0,54
|23,60
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|45,83
|169,23
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|0,00
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|35,71
|90,00
|Egeplast
|8,40
|5,13
|118,75
|Ekiz Kimya
|0,63
|-1,56
|90,91
|Emek Elektrik
|1,58
|3,27
|61,22
|Eminiş Ambalaj
|1,47
|-17,42
|25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|-5,30
|-1,83
|Enerjisa Enerji
|7,69
|0,26
|63,32
|Enka İnşaat
|6,17
|1,65
|42,24
|Erbosan
|24,30
|0,50
|59,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|1,15
|43,57
|Ersu Gıda
|2,03
|-0,98
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,38
|14,05
|81,58
|Etiler Gıda
|2,41
|-3,60
|13,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,76
|2,92
|150,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|103,17
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|-8,59
|86,72
|Euro Yatırım Holding
|1,62
|3,85
|194,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,84
|4,01
|128,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|5,26
|65,41
|F-M İzmit Piston
|39,00
|20,89
|153,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,77
|16,12
|339,90
|Ford Otosan
|67,10
|-0,45
|43,83
|Formet Çelik Kapı
|3,01
|-8,51
|198,93
|Frigo Pak Gıda
|12,45
|-3,41
|632,35
|Galatasaray Sportif
|2,35
|-1,67
|89,52
|Garanti Bankası
|10,84
|-1,28
|36,18
|Garanti Faktoring
|3,91
|3,71
|97,47
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|7,77
|51,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,90
|0,17
|93,23
|Gedik Yatırım Holding
|8,06
|-1,95
|242,98
|Gediz Ambalaj
|6,50
|-2,69
|60,72
|Gentaş
|2,06
|1,48
|50,08
|Gersan Elektrik
|3,11
|-0,32
|27,44
|Global Men. Değ.
|1,62
|1,25
|244,68
|Global Yat. Holding
|4,64
|-3,33
|55,18
|Good-Year
|3,94
|11,93
|18,73
|Göltaş Çimento
|16,90
|-3,59
|38,02
|Gözde Girişim
|4,86
|4,29
|82,02
|GSD Denizcilik
|2,36
|0,43
|105,22
|GSD Holding
|1,30
|0,78
|62,50
|Gübre Fabrik.
|8,03
|3,35
|171,28
|Güler Yat. Holding
|1,92
|-3,03
|79,44
|Güneş Sigorta
|2,16
|6,40
|54,05
|Halk GMYO
|1,17
|0,86
|81,87
|Halk Sigorta
|1,98
|31,13
|124,36
|Hatay Tekstil
|6,81
|0,15
|97,49
|Hedef Girişim
|2,20
|8,37
|89,66
|Hektaş
|7,77
|5,71
|129,71
|HUB Girişim
|12,86
|-11,31
|584,04
|Hürriyet Gzt.
|1,11
|-2,63
|19,35
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|0,82
|0,00
|İdealist Danışmanlık
|3,38
|0,90
|-42,17
|İdealist GMYO
|3,06
|-2,86
|87,73
|İhlas Ev Aletleri
|2,60
|8,33
|696,02
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|11,49
|3,24
|İhlas Gazetecilik
|4,81
|-1,64
|688,52
|İhlas Holding
|0,77
|1,32
|140,63
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|1,18
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|9,35
|-4,00
|67,90
|Info Yatırım
|4,50
|-4,26
|336,89
|İntema
|8,67
|0,23
|44,58
|İpek Doğal Enerji
|8,37
|25,49
|55,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,67
|-1,03
|63,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)