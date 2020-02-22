Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,17 -6,87 16,67
Acıpayam Selüloz 7,13 -10,88 11,93
Adana Çimento (A) 9,52 -4,61 -1,96
Adana Çimento (B) 6,83 -4,48 -4,21
Adana Çimento (C) 1,96 -5,31 -12,11
Adel Kalemcilik 14,40 -11,71 -8,28
Adese Alışveriş Ticaret 1,51 2,72 5,72
Afyon Çimento 6,78 -9,60 7,96
Ak Enerji 1,08 -11,48 -0,92
Akbank 7,69 -5,06 -5,18
Akçansa 10,02 -5,11 -0,20
Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 -11,84 -4,74
Akfen GMYO 3,70 -5,85 -8,64
Akın Tekstil 14,27 -8,99 3,48
Akiş GMYO 4,08 -8,52 0,99
Akmerkez GMYO 28,16 -0,78 18,92
Aksa 7,63 -11,28 -2,54
Aksa Enerji 3,74 -6,97 -1,58
Aksigorta 6,56 0,77 7,72
Aksu Enerji 11,79 -8,60 -20,71
Alarko Carrıer 55,80 -11,43 -7,00
Alarko GMYO 87,45 -7,02 -4,74
Alarko Holding 6,10 -2,71 2,52
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.226,00 0,06 0,42
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.160,90 0,06 0,44
Albaraka PY One Tower GMYF 1.175,30 0,06 0,44
Albaraka Türk 1,54 -5,52 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 21,00 4,90 74,42
Alkim Kağıt 6,40 -9,35 14,70
Alkim Kimya 46,26 -3,79 20,72
Altınyağ 0,66 -2,94 60,98
Altınyunus Çeşme 11,80 -7,38 18,12
Anadolu Cam 4,03 -1,47 -7,57
Anadolu Efes 24,36 -0,98 5,55
Anadolu Grubu Holding 17,25 -7,66 -1,93
Anadolu Hayat Emek. 7,55 -1,82 10,38
Anadolu Isuzu 11,04 -11,11 -9,29
Anadolu Sigorta 4,95 -0,40 12,50
Anel Elektrik 3,04 -7,03 -5,30
Arçelik 19,81 -3,46 -4,94
ARD Bilişim Teknolojileri 14,81 -17,72
Arena Bilgisayar 10,75 -8,12 42,76
Armada Bilgisayar 20,26 -17,98 23,61
Arsan Tekstil 4,64 -12,62 29,61
Artı Yatırım Holding 0,96 -1,03 18,52
Aselsan 28,84 -0,83 37,73
Aslan Çimento 35,26 -3,92 -11,76
Ata GMYO 3,81 -6,16 -15,89
Atakule GMYO 1,96 -8,84 2,08
Atlantis Yatırım Holding 1,34 3,08 34,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 -12,07 6,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,58 -1,88 4,59
Avrasya GMYO 1,84 1,10 21,85
Avrasya Petrol ve Tur. 1,88 -13,36 3,30
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,20 0,04 2,51
Avrupa Yatırım Holding 1,50 -3,85 -2,60
Ayen Enerji 3,52 -12,87 1,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,76 -2,47 26,03
Aygaz 12,71 -0,86 -1,01
Bagfaş 16,97 -13,68 0,89
Bak Ambalaj 6,87 -10,20 -6,53
Balatacılar Balatacılık 1,88 8,05 51,61
Bantaş Ambalaj 3,07 -10,23 21,83
Banvit 19,80 2,59 6,62
Baştaş Başkent Çimento 3,48 -11,45 34,36
Batı Çimento 3,46 -6,74 4,53
Batısöke Çimento 1,44 -5,88 9,92
Bera Holding 3,77 -8,72 -2,08
Berkosan Yalıtım 2,95 -12,46 7,66
Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 2,43 20,41
Beyaz Filo 3,68 -8,91 16,46
Bilici Yatırım 7,25 9,02 65,90
Bim Mağazalar 48,48 1,98 3,90
Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35
Birlik Mensucat 1,37 -11,61 20,18
Bizim Mağazaları 9,25 -9,49 -17,19
Bolu Çimento 4,36 -6,24 -7,23
Bomonti Elektrik 1,39 -7,95 8,59
Borusan Mannesmann 11,17 -10,78 -2,45
Borusan Yat. Paz. 60,75 -9,33 -1,78
Bosch Fren Sistemleri 268,20 -10,90 -7,49
Bossa 9,87 -11,00 22,46
Brisa 9,54 -2,95 0,32
Burçelik 6,38 -21,04 9,81
Burçelik Vana 14,79 -1,07 52,32
Bursa Çimento 3,95 -12,22 -1,33
Carrefoursa 6,46 -13,98 37,15
Ceo Event Medya 6,97 -10,06 -15,41
Coca Cola İçecek 45,28 -1,35 17,00
Cosmos Yat. Holding 2,40 -9,09 17,65
Credıtwest Faktorıng 2,49 -0,80 -13,54
Çelebi 89,55 -7,82 -12,29
Çelik Halat 9,38 -5,35 44,31
Çemaş Döküm 1,26 1,61 0,52
Çemtaş 7,29 -10,55 -11,96
Çimbeton 40,14 -18,08 -2,71
Çimentaş 14,30 -16,86 -4,67
Çimsa 9,51 -1,14 4,74
Çuhadaroğlu Metal 3,35 -13,88 5,02
Dagi Giyim 3,04 -12,39 21,60
Dagi Yatırım Holding 3,14 -18,65 38,94
Dardanel 5,51 -10,11 45,38
Datagate Bilgisayar 8,33 -17,85 6,66
Demısaş Döküm 3,85 -1,79 10,63
Denge Holding 1,32 -5,04 -3,65
Deniz GMYO 4,96 -6,42 -1,78
Denizli Cam 8,05 -10,65 -3,48
Derimod 8,43 -8,27 18,07
Derlüks Deri 3,53 -15,14 -13,48
Desa Deri 5,55 -0,36 22,25
Despec Bilgisayar 5,20 -14,75 22,64
Deva Holding 10,73 -4,96 19,35
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -6,49 -7,69
Ditaş Doğan 12,29 -1,21 28,56
DO-CO 620,00 -2,82 9,93
Doğan Burda 4,84 -16,70 -20,26
Doğan Holding 1,98 1,54 7,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 -5,31 29,70
Doğusan 2,30 -6,12 10,58
Doğuş GMYO 6,28 -3,09 38,63
Doğuş Otomotiv 11,09 -9,10 16,49
Döktaş Dökümcülük 42,38 -4,55 -21,45
Duran Doğan Basım 18,11 -12,93 28,99
Dyo Boya 5,48 -10,16 11,84
Eczacıbaşı İlaç 4,10 -4,87 10,51
Eczacıbaşı Yatırım 12,53 0,56 23,94
Edip Gayrimenkul 2,25 -0,44 61,87
Ege Endüstri 702,10 -0,26 20,95
Ege Gübre 49,40 -8,69 -0,80
Ege Profil 13,90 -12,63 16,12
Ege Seramik 4,99 1,63 34,50
Egeli & Co Tarım Girişim 0,37 -9,76 15,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,58 -9,38 48,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 -5,00 90,00
Egeplast 13,79 -10,63 10,32
Ekiz Kimya 1,05 -11,02 72,13
Emek Elektrik 1,95 -10,14 22,64
Eminiş Ambalaj 2,16 -17,24 42,11
Emlak Konut GMYO 1,54 -7,23 5,48
Enerjisa Enerji 8,24 -3,51 11,50
Enka İnşaat 6,63 -1,34 3,27
Erbosan 22,02 -19,87 -11,85
Ereğli Demir Çelik 8,96 -0,88 -0,88
Ersu Gıda 3,17 -10,70 53,14
Escort Teknoloji 3,12 -17,46 124,46
Etiler Gıda 2,06 -9,65 -15,92
Euro Kapital Yat. Ort. 1,67 -11,64 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 1,33 -7,64 6,40
Euro Yat. Ort. 1,31 -14,38 11,02
Euro Yatırım Holding 1,55 -8,28 3,33
Fenerbahçe Futbol 16,10 -7,89 11,26
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,36 -8,02 -4,60
F-M İzmit Piston 48,80 -8,44 -2,17
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,15 -15,28 5,98
Ford Otosan 79,35 -0,44 12,00
Formet Çelik Kapı 2,24 -7,44 -25,33
Frigo Pak Gıda 11,36 -7,49 -12,35
Galatasaray Sportif 3,00 4,17 47,78
Garanti Bankası 11,09 -3,73 -0,45
Garanti Faktoring 4,33 -12,17 11,89
Garanti Yat. Ort. 1,70 -5,56 57,41
Gedik Y. Men. Değ. 12,81 2,32 128,75
Gedik Yatırım Holding 26,90 5,08 249,80
Gediz Ambalaj 7,76 -8,71 14,79
Gentaş 2,54 -6,27 15,98
Gersan Elektrik 3,43 -4,99 7,52
Global Men. Değ. 2,54 -19,62 35,11
Global Yat. Holding 4,31 -12,04 -11,50
Good-Year 4,65 -9,71 14,81
Göltaş Çimento 15,92 -7,55 -10,51
Gözde Girişim 4,17 -14,72 -18,87
GSD Denizcilik 2,71 -16,10 5,86
GSD Holding 1,60 -10,11 7,38
Gübre Fabrik. 18,30 17,23 102,43
Güler Yat. Holding 1,84 -16,36 -9,36
Güneş Sigorta 2,79 0,72 27,98
Halk GMYO 1,53 -4,38 25,41
Halk Sigorta 3,05 33,77 54,04
Hatay Tekstil 8,45 2,80 23,00
Hedef Girişim 2,63 -11,15 0,77
Hektaş 10,43 -3,60 30,05
HUB Girişim 33,88 -21,54 144,09
Hürriyet Gzt. 1,17 -2,50 2,63
ICBC Turkey Bank 4,89 -10,11 -7,21
İdealist Danışmanlık 3,12 -3,41 -6,02
İdealist GMYO 3,44 -8,02 12,42
İhlas Ev Aletleri 3,19 0,00 1,92
İhlas Gayrimenkul 1,23 -10,87 2,50
İhlas Gazetecilik 4,02 -6,29 -40,97
İhlas Holding 0,82 -7,87 -9,89
İhlas Yayın Holding 1,17 -4,10 14,71
İndeks Bilgisayar 11,65 -9,62 20,10
Info Yatırım 8,95 1,70 0,56
İntema 10,59 -1,94 14,36
İpek Doğal Enerji 9,75 -1,02 26,30
İskenderun Demir Çelik 7,38 -2,89 -7,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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