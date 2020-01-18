Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|7,37
|29,65
|İş Bankası (B)
|47.075,00
|32,42
|55,98
|İş Bankası (C)
|7,10
|6,77
|10,76
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|17,86
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-1,50
|3,42
|İş Girişim
|4,06
|10,03
|6,84
|İş GMYO
|1,86
|2,20
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|4,70
|3,07
|4,44
|İş Yat. Ort.
|1,95
|6,56
|5,98
|İşbir Holding
|465,90
|6,49
|8,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|11,29
|İttifak Holding
|3,29
|-8,36
|-11,56
|İz Hayvancılık Tarım
|4,38
|5,54
|3,30
|İzmir Demir Çelik
|9,33
|0,43
|13,92
|İzmir Fırça
|1,80
|3,45
|0,00
|Jantsa Jant Sanayi
|61,00
|0,91
|4,63
|Kafein Yazılım
|11,42
|1,60
|2,51
|Kapital Yat. Holding
|2,69
|12,55
|11,16
|Kaplamin
|5,30
|-1,85
|-4,50
|Kardemir (A)
|2,96
|5,71
|11,70
|Kardemir (B)
|2,96
|5,34
|12,12
|Kardemir (D)
|2,99
|5,28
|12,41
|Karel Elektronik
|17,08
|14,25
|17,55
|Karsan Otomotiv
|1,59
|5,30
|0,63
|Karsu Tekstil
|3,00
|0,33
|-7,41
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|420,00
|-1,64
|7,72
|Katmerciler Ekipman
|4,00
|7,24
|4,17
|Kent Gıda
|212,30
|2,07
|20,76
|Kerevitaş Gıda
|3,25
|3,50
|-0,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-3,64
|-3,64
|Kiler GMYO
|3,78
|3,28
|-0,26
|Klimasan Klima
|18,74
|3,71
|-15,13
|Koç Holding
|21,14
|2,92
|4,04
|Konfrut Gıda
|7,95
|2,19
|1,66
|Konya Çimento
|281,00
|-0,14
|3,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,91
|7,00
|6,35
|Koza Altın
|76,35
|-1,61
|3,11
|Koza Madencilik
|10,43
|0,87
|3,99
|Körfez GMYO
|2,36
|0,85
|-1,26
|Kristal Kola
|1,58
|1,28
|4,64
|Kron Telekomünikasyon
|16,22
|25,93
|27,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,52
|-2,00
|-0,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|7,79
|0,61
|Kütahya Porselen
|7,86
|4,38
|18,73
|Lider Faktoring
|4,65
|30,62
|26,70
|Link Bilgisayar
|17,10
|-0,81
|-5,79
|Logo Yazılım
|58,35
|1,83
|-4,03
|Lokman Hekim Sağlık
|6,10
|7,21
|5,54
|Lüks Kadife
|8,65
|0,00
|0,12
|Makina Takım
|1,93
|3,76
|2,66
|Mardin Çimento
|5,46
|0,92
|-7,77
|Marka Yatırım Holding
|1,25
|6,84
|5,93
|Marmaris Altınyunus
|79,85
|-4,49
|12,46
|Marshall
|48,84
|0,08
|2,73
|Martı GMYO
|1,28
|-2,29
|26,73
|Martı Otel
|1,09
|6,86
|19,78
|Mavi Giyim
|60,95
|7,97
|5,27
|Mazhar Zorlu Holding
|14,22
|-13,50
|17,62
|Mega Polietilen
|2,30
|5,02
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,49
|15,50
|13,74
|Mensa
|0,40
|17,65
|25,00
|Merit Turizm
|24,10
|1,18
|23,97
|Merko Gıda
|1,12
|8,74
|6,67
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|5,56
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,82
|4,60
|2,25
|Metro Holding
|1,42
|5,97
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|3,17
|16,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,50
|1,85
|-32,27
|Migros Ticaret
|26,64
|8,91
|9,99
|Milpa
|2,19
|4,78
|0,00
|Mistral GMYO
|1,90
|5,56
|0,53
|MLP Sağlık
|16,64
|4,59
|4,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-5,50
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,13
|2,85
|48,07
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,97
|25,25
|25,55
|Net Holding
|2,60
|1,56
|0,00
|Netaş Telekom.
|14,08
|6,99
|7,81
|Niğbaş Niğde Beton
|4,90
|-7,02
|-20,97
|Nuh Çimento
|11,75
|0,00
|-1,09
|Nurol GMYO
|3,89
|6,28
|8,96
|Odaş Elektrik
|2,62
|7,82
|24,76
|Olmuksan-IP
|6,93
|8,79
|10,35
|Orge Enerji Elektrik
|5,66
|11,42
|14,11
|Orma Orman Mahsulleri
|4,00
|47,60
|44,93
|Osmanlı Menkul
|4,70
|8,05
|11,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|1,18
|1,79
|Otokar
|166,00
|3,56
|4,40
|Oyak Yat. Ort.
|2,36
|3,51
|1,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,12
|1,39
|0,59
|Özak GMYO
|2,85
|6,34
|10,89
|Özbal Çelik Boru
|1,84
|9,52
|10,18
|Özderici GMYO
|1,60
|8,11
|1,91
|Özerden Plastik
|2,64
|-4,35
|15,79
|Panora GMYO
|5,94
|-2,62
|-4,19
|Papilon Savunma
|9,27
|14,02
|19,61
|Park Elek.Madencilik
|3,22
|5,92
|5,57
|Parsan
|16,93
|-3,37
|-0,06
|Pegasus
|73,80
|-5,51
|-14,58
|Peker GMYO
|3,20
|0,31
|2,24
|Penguen Gıda
|2,26
|12,44
|9,18
|Pera GMYO
|0,95
|0,00
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,24
|2,23
|2,74
|Petkim
|4,00
|2,30
|4,99
|Petrokent Turizm
|131,60
|6,21
|2,73
|Pınar Et ve Un
|9,87
|6,82
|7,63
|Pınar Su
|2,41
|4,78
|3,88
|Pınar Süt
|13,22
|4,09
|4,34
|Plastikkart
|9,53
|1,28
|2,80
|Polisan Holding
|3,15
|2,61
|3,96
|Politeknik Metal
|72,00
|-0,69
|-6,49
|Prizma Press Matbaacılık
|5,01
|1,01
|16,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,00
|-1,53
|3,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|219,50
|56,79
|70,02
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|565,90
|0,27
|-1,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,40
|0,34
|1,42
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|42,36
|2,07
|6,17
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,42
|-1,80
|-0,44
|QNB Finansbank
|67,60
|59,66
|80,27
|Ral Yatırım Holding
|6,35
|-9,67
|-6,62
|Ray Sigorta
|3,64
|10,98
|6,43
|Reysaş GMYO
|6,31
|19,96
|37,47
|Reysaş Lojistik
|7,38
|28,57
|68,49
|Rhea Girişim
|1,33
|12,71
|11,76
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|2,26
|0,00
|Royal Halı
|1,68
|20,00
|22,63
|RTA Laboratuvarları
|2,35
|2,62
|1,29
|Sabancı Holding
|10,54
|2,53
|10,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|9,48
|5,96
|Salix Yatırım Holding
|8,60
|8,86
|19,28
|Sanel Mühendislik
|3,97
|-1,98
|-1,98
|Sanifoam Sünger
|5,88
|0,51
|17,60
|Sanko Pazarlama
|7,25
|-3,72
|-6,33
|Saray Matbaacılık
|1,69
|-1,74
|-5,59
|Sarkuysan
|5,32
|11,76
|10,14
|Sasa Polyester
|7,94
|2,19
|2,72
|Say Reklamcılık
|2,18
|-1,36
|-2,68
|Sekuro Plastik
|5,49
|3,78
|2,43
|Selçuk Ecza Deposu
|6,48
|5,54
|6,23
|Selçuk Gıda
|1,85
|9,47
|7,56
|Senkron Güvenlik
|2,81
|5,64
|2,93
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|-4,61
|-8,81
|Servet GMYO
|12,63
|-0,55
|48,59
|Seyitler Kimya
|7,13
|4,85
|5,01
|Silverline Endüstri
|2,27
|2,71
|5,09
|Sinpaş GMYO
|1,28
|-12,33
|10,34
|Smartiks Yazılım
|9,97
|3,21
|1,63
|Soda Sanayii
|6,32
|0,00
|2,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,00
|5,15
|2,35
|Söktaş
|3,21
|11,07
|21,13
|Sönmez Filament
|5,70
|10,04
|16,80
|Sönmez Pamuklu
|5,82
|4,30
|18,29
|Sumaş Suni Tahta
|9,49
|4,17
|-4,14
|Şeker Fin. Kir.
|5,01
|3,09
|4,81
|Şekerbank
|1,40
|2,94
|6,87
|Şişe Cam
|5,38
|1,32
|2,09
|Şok Marketler
|11,03
|4,35
|2,51
|T. Halk Bankası
|6,79
|4,95
|14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,14
|-1,12
|1,24
|T.S.K.B.
|1,24
|2,48
|2,48
|T.Tuborg
|14,30
|6,08
|20,17
|Taç Tarım Ürünleri
|3,10
|0,98
|-0,64
|Tat Gıda
|7,42
|8,64
|17,97
|TAV Havalimanları
|28,88
|-1,77
|-1,03
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|3,09
|-3,31
|Tek-Art Turizm
|1,42
|-0,70
|12,70
|Tekfen Holding
|19,91
|-0,35
|3,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|26,73
|52,38
|Temapol Polimer Plastik
|5,91
|15,20
|13,22
|TGS Dış Ticaret
|5,66
|14,34
|21,20
|Tofaş Oto. Fab.
|28,52
|5,55
|6,18
|Torunlar GMYO
|2,85
|6,34
|3,64
|Trabzon Liman
|11,68
|11,66
|9,57
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|11,54
|21,40
|Trakya Cam
|3,56
|2,59
|1,71
|Trend GMYO
|2,54
|7,63
|15,45
|TSKB GMYO
|1,42
|6,77
|5,97
|Tuğçelik
|3,90
|1,56
|-1,27
|Tukaş
|12,84
|7,36
|3,97
|Turcas Petrol
|3,16
|7,48
|18,35
|Turkcell
|14,36
|-0,90
|4,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,81
|-2,01
|6,24
|Tüpraş
|121,00
|-3,51
|-4,57
|Türk Hava Yolları
|15,03
|4,37
|3,94
|Türk Prysmian Kablo
|3,21
|22,05
|23,46
|Türk Telekom
|8,00
|2,04
|8,55
|Türk Traktör
|59,15
|0,25
|6,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,50
|-1,40
|-5,95
|Ufuk Yatırım
|3,26
|30,40
|26,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,36
|10,80
|11,32
|Ulusoy Elektrik
|25,88
|1,09
|-2,71
|Ulusoy Un Sanayi
|3,94
|4,23
|3,14
|Umpaş Holding
|0,62
|-7,46
|0,00
|Uşak Seramik
|1,79
|6,55
|5,92
|Utopya Turizm
|4,84
|-1,43
|-1,63
|Uzertaş Boya
|2,09
|-6,28
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|24,70
|-0,96
|10,47
|Ünye Çimento
|5,17
|0,19
|-3,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,36
|6,31
|-2,48
|Vakıf GMYO
|2,51
|7,26
|1,62
|Vakıf Yat. Ort.
|2,45
|7,93
|5,15
|Vakıflar Bankası
|6,50
|8,70
|17,97
|Vakko Tekstil
|5,24
|14,66
|15,42
|Vanet Gıda
|1,43
|2,14
|0,00
|Verusa Holding
|20,04
|4,05
|7,97
|Verusaturk Girisim
|5,97
|6,23
|10,76
|Vestel
|14,36
|1,48
|13,79
|Vestel Beyaz Eşya
|25,22
|-1,33
|16,76
|Viking Kağıt
|3,31
|-10,05
|77,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,60
|7,00
|7,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|10,04
|19,35
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,28
|7,69
|16,11
|Yataş
|8,80
|9,45
|19,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,67
|5,03
|3,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,09
|-0,76
|0,61
|Yeşil GMYO
|0,66
|3,13
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,70
|6,06
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,48
|-3,85
|-6,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.400,20
|2,88
|15,46
|Yonga Mobilya
|8,30
|-1,66
|-10,17
|Yükselen Çelik
|6,56
|4,29
|7,01
|Yünsa
|13,26
|19,57
|31,42
|Zorlu Enerji
|1,64
|0,61
|0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)