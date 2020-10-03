Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 49.400,10 -0,20 63,68 İş Bankası (C) 5,35 2,29 -16,54 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,82 1,33 0,53 İş Girişim 10,03 15,15 163,95 İş GMYO 1,80 3,45 2,27 İş Y. Men. Değ. 9,17 6,01 127,73 İş Yat. Ort. 3,04 2,70 88,66 İşbir Holding 3.033,00 6,35 605,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 48,39 İttifak Holding 5,20 -9,25 39,78 İz Hayvancılık Tarım 7,90 8,67 201,93 İzmir Demir Çelik 18,99 -2,62 131,87 İzmir Fırça 4,15 -4,16 130,56 Jantsa Jant Sanayi 212,00 7,07 298,59 Kafein Yazılım 17,07 1,73 53,70 Kaplamin 19,43 50,62 250,09 Kardemir (A) 5,95 7,40 124,53 Kardemir (B) 3,83 0,26 45,08 Kardemir (D) 3,44 4,24 29,32 Karel Elektronik 18,45 2,79 26,98 Karsan Otomotiv 3,05 2,01 93,04 Karsu Tekstil 5,83 -10,03 79,94 Kartonsan 697,00 2,17 80,41 Katmerciler Ekipman 5,40 0,00 40,63 Kent Gıda 335,00 -10,67 1342,63 Kerevitaş Gıda 5,52 2,22 69,33 Kervansaray Yat. Holding 1,15 57,53 109,09 Kiler GMYO 7,25 4,32 91,29 Klimasan Klima 14,40 1,48 -32,12 Koç Holding 14,81 1,86 -25,98 Konfrut Gıda 16,77 16,54 114,45 Konya Çimento 548,00 -0,99 101,99 Kordsa Teknik Tekstil 11,69 3,73 -8,07 Koza Altın 80,00 4,85 8,04 Koza Madencilik 12,98 2,29 29,41 Körfez GMYO 5,05 -1,56 111,30 Kristal Kola 2,09 -7,93 38,41 Kron Telekomünikasyon 27,16 4,30 113,52 Kuştur Kuşadası Turizm 178,70 -14,37 661,23 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 -2,40 81,04 Kütahya Porselen 31,10 10,05 369,79 Lider Faktoring 2,95 -2,96 60,76 Link Bilgisayar 38,96 -8,93 116,58 Logo Yazılım 95,40 1,27 56,91 Lokman Hekim Sağlık 11,01 3,60 91,96 Lüks Kadife 27,96 2,49 223,61 Makina Takım 2,35 2,17 25,00 Marka Yatırım Holding 2,95 -7,23 150,00 Marmaris Altınyunus 91,85 -9,24 29,37 Marshall 410,30 7,80 763,06 Martı GMYO 2,17 5,34 114,85 Martı Otel 1,24 -2,36 36,26 Mavi Giyim 38,34 1,43 -33,78 Mazhar Zorlu Holding 19,50 2,74 61,29 Mega Polietilen 11,40 -8,58 798,73 Menderes Tekstil 3,23 4,87 146,56 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 101,40 7,70 421,60 Merko Gıda 14,52 60,98 1282,86 Metemtur Otelcilik 9,49 9,58 433,15 Metro Holding 2,38 -3,64 72,46 Metro Petrol ve Tesisleri 4,00 6,67 104,08 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -5,76 -57,06 Migros Ticaret 42,32 3,67 74,73 Milpa 5,05 -4,90 130,59 Mistral GMYO 3,61 1,69 91,01 MLP Sağlık 17,32 4,91 8,25 MMC San. ve Tic. Yat. 7,24 -4,99 535,09 Mondi Tire Kutsan 6,90 5,02 66,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 0,05 3,28 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,32 24,90 201,26 Net Holding 2,36 -1,26 -9,23 Netaş Telekom. 20,50 21,45 56,97 Niğbaş Niğde Beton 29,70 36,24 379,03 Nuh Çimento 22,70 9,87 106,65 Nurol GMYO 6,62 -2,36 85,43 Odaş Elektrik 2,92 8,55 101,98 Olmuksan-IP 10,45 56,44 308,05 Orge Enerji Elektrik 7,51 -1,70 51,41 Orma Orman Mahsulleri 13,95 30,37 405,43 Osmanlı Menkul 25,84 20,30 518,88 Ostim Endüstriyel Yat 3,17 2,92 88,69 Otokar 140,00 0,14 -4,79 Oyak Çimento 7,95 2,71 44,61 Oyak Yat. Ort. 6,38 0,00 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 4,59 -16,09 48,60 Özak GMYO 4,27 8,10 66,15 Özbal Çelik Boru 6,09 1,67 277,82 Özderici GMYO 2,14 0,94 36,31 Özerden Plastik 7,35 -13,83 222,37 Panora GMYO 5,92 -4,82 5,68 Papilon Savunma 14,70 0,62 90,75 Park Elek.Madencilik 4,70 1,29 54,10 Parsan 22,10 -5,56 30,46 Pegasus 46,78 1,92 -45,86 Peker GMYO 2,50 -9,09 176,44 Penguen Gıda 4,27 18,94 366,47 Pera GMYO 1,59 0,63 69,15 Pergamon Dış Ticaret 15,00 5,56 93,86 Petkim 4,25 0,71 11,55 Petrokent Turizm 724,00 -9,50 465,18 Pınar Et ve Un 25,38 -2,91 176,77 Pınar Su 7,81 -4,76 236,64 Pınar Süt 21,38 9,19 68,75 Plastikkart 11,88 2,50 28,16 Polisan Holding 3,19 3,91 5,71 Politeknik Metal 254,90 -1,58 235,08 Prizma Press Matbaacılık 4,38 5,29 1,86 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.231,30 0,36 11,15 QNB Finans Fin. Kir. 124,80 -4,59 -3,33 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 741,50 1,58 29,52 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,78 2,96 60,51 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 36,65 2,00 -8,15 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,19 0,12 78,46 QNB Finansbank 66,95 -3,18 78,53 Ral Yatırım Holding 4,92 0,00 87,47 Ray Sigorta 14,60 -0,48 326,90 Reysaş GMYO 4,71 -1,67 2,61 Reysaş Lojistik 6,52 -0,91 48,86 Rhea Girişim 2,67 3,49 124,37 Rodrigo Tekstil 11,59 50,32 540,33 Royal Halı 4,65 11,51 239,42 RTA Laboratuvarları 45,40 -8,28 1856,90 Sabancı Holding 8,38 5,28 -8,11 Safkar Ege Soğutmacılık 5,87 -4,40 169,27 Sanel Mühendislik 3,51 -2,50 19,63 Sanifoam Sünger 8,74 8,30 74,80 Sanko Pazarlama 8,14 -0,49 11,72 Saray Matbaacılık 3,80 4,40 193,94 Sarkuysan 6,60 0,00 107,71 Sasa Polyester 16,75 -1,18 116,69 Say Reklamcılık 6,61 13,38 195,09 Sekuro Plastik 11,45 -13,19 113,62 Selçuk Ecza Deposu 8,62 4,23 44,51 Selçuk Gıda 4,70 13,53 336,11 Senkron Güvenlik 2,99 -2,92 9,52 Serve Film Prodüksiyon 15,19 -10,65 855,35 Servet GMYO 24,00 -3,46 182,35 Seyitler Kimya 11,65 -8,05 71,58 Silverline Endüstri 4,16 3,74 92,59 Sinpaş GMYO 2,01 16,18 73,28 Smartiks Yazılım 8,56 1,06 -12,74 Sodaş Sodyum Sanayii 24,98 23,91 549,47 Söktaş 4,54 0,44 166,98 Sönmez Filament 15,61 -7,58 219,88 Sönmez Pamuklu 14,63 -4,94 197,36 Sumaş Suni Tahta 46,28 7,78 371,62 Şeker Fin. Kir. 4,28 -1,15 -10,46 Şekerbank 1,62 3,85 23,66 Şişe Cam 7,04 0,19 38,30 Şok Marketler 12,27 0,33 14,03 T. Halk Bankası 5,07 -1,74 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,80 0,22 5,05 T.S.K.B. 1,10 -1,79 -9,09 T.Tuborg 17,59 6,74 47,82 Taç Tarım Ürünleri 13,96 7,72 347,44 Tat Gıda 11,21 1,26 84,26 TAV Havalimanları 15,27 1,33 -43,79 Taze Kuru Gıda 838,40 7,81 11480,11 Tek-Art Turizm 1,57 -3,09 24,60 Tekfen Holding 14,87 -2,17 -17,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 0,41 74,52 Temapol Polimer Plastik 9,43 1,73 80,65 TGS Dış Ticaret 8,54 3,14 82,87 Tofaş Oto. Fab. 25,16 8,17 7,97 Torunlar GMYO 3,59 -1,64 30,55 Trabzon Liman 36,68 7,82 244,09 Trabzonspor Sportif 4,97 -3,12 131,16 Trend GMYO 5,74 -10,31 160,91 TSKB GMYO 2,30 -12,88 140,84 Tuğçelik 7,05 17,70 78,48 Tukaş 9,80 -1,51 -20,65 Turcas Petrol 3,81 3,25 42,70 Turkcell 15,26 0,73 10,58 Tümosan Motor ve Traktör 8,72 7,26 36,04 Tüpraş 79,55 -1,00 -37,26 Türk Hava Yolları 10,62 1,53 -26,56 Türk Prysmian Kablo 10,94 9,40 323,95 Türk Telekom 7,17 0,70 -0,63 Türk Traktör 100,60 3,18 90,13 Türker Proje Gayrimenkul 82,50 -0,54 96,43 Türkiye Sigorta 5,94 4,03 172,75 Ufuk Yatırım 14,26 -11,70 452,71 Ulaşlar Turizm Yat. 2,84 -1,73 204,76 Ulusoy Elektrik 49,66 -2,63 86,69 Ulusoy Un Sanayi 10,57 0,28 176,70 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,79 4,68 47,51 Utopya Turizm 16,99 52,79 245,33 Uzertaş Boya 31,34 60,72 1311,71 Ülker Bisküvi 23,20 1,40 3,76 Vakıf Fin. Kir. 3,85 0,26 81,82 Vakıf GMYO 3,87 10,57 123,57 Vakıf Yat. Ort. 8,21 -6,60 350,81 Vakıflar Bankası 4,10 -1,91 -25,59 Vakko Tekstil 6,16 -2,84 35,68 Vanet Gıda 7,60 60,68 431,47 Verusa Holding 39,18 -4,90 111,21 Verusaturk Girisim 7,24 -0,14 37,67 Vestel 17,14 2,27 35,82 Vestel Beyaz Eşya 28,80 9,51 36,50 Viking Kağıt 6,03 -10,67 222,46 Yapı Kredi Koray GMYO 4,36 -4,80 80,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,95 -14,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 70,95 60,88 1034,10 Yataş 8,80 2,44 19,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,06 0,33 90,06 Yeni Gimat GMYO 12,67 1,20 5,84 Yeşil GMYO 0,89 -1,11 39,06 Yeşil Yapı 1,00 -2,91 51,52 Yeşil Yatırım Holding 27,38 23,78 143,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.342,60 -13,13 454,93 Yonga Mobilya 44,00 -7,68 376,57 Yükselen Çelik 6,62 -0,60 115,99 Yünsa 13,76 0,88 36,67 Zorlu Enerji 2,58 -2,27 58,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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