Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı - Son Dakika

Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı

TÜRKİYE genelinde yılın ilk yarısında toplam 581 bin 798 konut satışı gerçekleşti.

TÜRKİYE genelinde yılın ilk yarısında toplam 581 bin 798 konut satışı gerçekleşti. Faizlerin inmesi ile birlikte, bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden hazineye 6 ayda sağlanan katkı ise 7 milyar 792 milyon 150 bin TL oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı. 6 ayda en çok konutun satıldığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 6 ayda 95 bin 271 konut satıldı. İstanbul'da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise başta Esenyurt olmak üzere Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü oldu. İstanbul Esenyurt'ta 6 ayda 12 bin 983 konut satıldı. Pendik'te 4 bin 872, Sancaktepe'de 4 bin 836, Başakşehir'de 4 bin 830 ve Beylikdüzü'nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt konut satışlarında diğer ilçeleri 3'e katladı.

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BAŞKENT'TE 64 BİN 52 KONUT SATILDI

İstanbul'u başkent Ankara takip etti. Başkent'te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı gerçekleşti. Ankara'da en çok konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler sırası Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. 6 ayda Ankara Keçiören'de 10 bin 198, Çankaya'da 9 bin 886, Mamak'ta 8 bin 175, Yenimahalle'de 7 bin 766 ve Etimesgut'ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'yı İzmir takip etti. İzmir'de 6 ayda 36 bin 651 konut satılırken konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler sırası ile Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Karabağlar oldu. İzmir Buca'da 6 ayda 4 bin 783, Karşıyaka'da 3 bin 862, Çiğli'de 3 bin 198, Torbalı'da 2 bin 752 ve Karabağlar'da 2 bin 543 konut satıldı.

HAZİNEYE 6 AYDA 7 MİLYAR KATKI

Antalya'da 25 bin 918 ve Bursa'da 21 bin 442 konut satışı gerçekleşti. Mersin, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ da en çok konutun satıldığı iller arasında yerini aldı. Tüm bu konut satışları ve diğer alım satımlar ile birlikte hazineye de 6 ayda 7 milyar 792 milyon 150 bin TL maddi katkı sağlandı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 32 ARTIŞ

Faizlerin inmesi ile birlikte artan konut satışları ve diğer alım satımlar ile yıl sonuna kadar hazineye 20 milyar maddi katkı sağlanacağı öngörülüyor. Ayrıca 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 adet daha fazla konut satıldı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.


Esenyurt, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi
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