TÜRKİYE genelinde yılın ilk yarısında toplam 581 bin 798 konut satışı gerçekleşti. Faizlerin inmesi ile birlikte, bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden hazineye 6 ayda sağlanan katkı ise 7 milyar 792 milyon 150 bin TL oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı. 6 ayda en çok konutun satıldığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 6 ayda 95 bin 271 konut satıldı. İstanbul'da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise başta Esenyurt olmak üzere Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü oldu. İstanbul Esenyurt'ta 6 ayda 12 bin 983 konut satıldı. Pendik'te 4 bin 872, Sancaktepe'de 4 bin 836, Başakşehir'de 4 bin 830 ve Beylikdüzü'nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt konut satışlarında diğer ilçeleri 3'e katladı.
Faizlerin inmesi ile birlikte artan konut satışları ve diğer alım satımlar ile yıl sonuna kadar hazineye 20 milyar maddi katkı sağlanacağı öngörülüyor. Ayrıca 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 adet daha fazla konut satıldı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.