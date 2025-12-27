Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor - Son Dakika
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

27.12.2025 12:22  Güncelleme: 14:23
Haber Videosu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2011 yılında su tutulmaya başlanılan Çekerek Süreyyabey Barajı bölge halkının geçim kaynağı oldu. Teknelerle attıkları ağlarla topladıkları balıkları iç piyasaya sunan balıkçılar ayrıca 5 ayrı tesiste somon balığı a yetiştiriciliği yapıyor. Yetiştirilen balıklar Samsun'da gönderilip, somon haline geldikten sonra ise başta Rusya ve Japonya olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Denizlere kıyısı bulunmayan bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ta, tarımsal sulama amaçlı tesis edilen baraj ve göletlerde yıllık 2 bin ila 4 bin ton arasında başta sazan olmak üzere, ırmak balığı ve sezonuna göre gümüş balığı yetiştiriliyor.

İngiltere, Fransa, Hollanda, Rusya, Japonya, Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerin talepleri karşılanıyor. Bu yıl iç piyasanın yanında üretilen somon adayı balıklar, Samsun'da somon haline getirilip, Rusya ve Japonya'ya gönderiliyor.

5 TESİS VAR

Yozgat Tarım, Orman İl Müdürlüğü, Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı'nda faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, 2025 yılı canlı alabalık hasatlarının teknik personel gözetiminde devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Kasım ve Aralık ayları içerisinde Çekerek ilçemizde faaliyet gösteren 5 farklı yetiştiricilik tesisinde canlı balık hasadı yapılmış olup hasadı gerçekleştirilen balıklar Türk somonu adayı olarak Karadeniz kıyılarında bulunan çeşitli illerdeki deniz yetiştiricilik tesislerine sevk edilmiştir. Süreçler, sürdürülebilir su ürünleri üretimi ve etkin kaynak yönetimi anlayışıyla takip edilmektedir" denildi.

BARAJ BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen barajda su tutulmaya başlamasının ardından balıkçılık, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi.

Baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle alabalık üretimi yaparak Karadeniz Bölgesi'ne somon olarak gönderen balık yetiştiricisi Adnan Yılmaz, 2015 yılından itibaren barajda alabalık üretimi gerçekleştirdiğini söyledi, gerek yurt içerisine gerekse yurt dışına balık gönderdiklerini, son iki yıldır kuraklığa bağlı suların çekilmesiyle özellikle tekne balıkçılığının yapıldığı alanlarda balık popülasyonunun önceki yıllara göre azaldığını bildirdi.

"KARADENİZ'E SOMON ADAYI OLARAK GÖNDERİYORUZ"

Balık yetiştiricisi Adnan Yılmaz, kendi tesisinde yıllık 225 ton somon adayı balık üretimi yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mart ve nisan aylarında buraya getirmiş olduğumuz yavru balıkları şu an gördüğünüz gibi 300-500 gram, 600 gram arasında alabalık olarak yapıp Karadeniz'e somon adayı olarak gönderiyoruz. Karadeniz'deki Türk somonunun temeli esasında her zaman da söylüyoruz, iç sularda atılıyor. Bizler de burada elimizden gelen bütün çabayı gösteriyor. En iyi balığı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizim 'bozkırın ortasında olmaz' dediğimiz ya da burada balık olur diyenlere inat ısrarla çaba gösterip yaptığımız somonlar şu an Türkiye'nin en kaliteli firmaları tarafından tercih edilmekte. Barajımız ve balıklarımız şu an çok güzel tercih ediliyor. Buradan Karadeniz'de somon aldıktan sonra 2,5, 3,5 kilo, oradaki büyüme oranlarına göre Avrupa'daki sofraları süslüyor."

"29 TONLA BAŞLADIĞIMI BARAJDA 225 TONA ULAŞTIK"

Kurduğu tesiste ilk yıllarda 29 ton balık ürettiğini anlatan Yılmaz, şuanda 225 ton balık yetiştirdiğini, izin verilmesi halinde kapasiteyi daha da artırabileceğini kaydetti. Yılmaz, "Şu an yetiştirmiş olduğunuz ve göndermiş olduğunuz balıklarımız Karadeniz'e somon adayı olarak gidiyor. Orada da belirli kilogramlara gelince tercih olarak şu an Japonya ve Rusya gidecek. Biz burada 29 tonla başladığımız barajda 225 ton ulaştık. Hedefimiz daha yükseklerde ama bize devletimiz bu imkanı verirse biz elimizden geleni yapacağız. Şu an 225 ton olarak çalışıyoruz. 225 ton yıl diye geçiyor bizde. Hedefimizde sınır yok" diye konuştu.

RUSYA VE JAPONYA EN BÜYÜK ALICILAR

Samsun'un Perşembe ilçesinde bulunan su ürünleri işletmesinden Yozgat'a soman adayı balık almak üzere gelen firma temsilcisi Murat Akkaya, şu anda Rusya ve Japonya'nın taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Akkaya, "Çekerek'e Adnan Yılmaz Bey'den balıkla balık almaya geldik. Canlı somon adayı bunlar. Biz bu canlı somon adaylarını alıp Perşembe'deki şubemize indirip, orada 2 kilo, 3 kilo, 3,5 kilo yapıp Japonya ve Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Ne kadar oluyor? 2 bin ton, 1.500 ton, 3 bin ton. O yılına göre değişiyor. Bizim Almus da var, Yozgat var. Nerede güzel, iyi balık genç birey bulabilirsek onlardan alıyoruz. Perşembe'den gönderiyoruz. Rusya'ya 5 Tır gidiyor haftalık. Japonya'ya da 3 konteyner götürüyoruz haftada" dedi.

Kaynak: ANKA

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Üretmek zorundayız.Yoksa yakın gelecekte aç kalacağız Tarım ve hayvancılığa verilen destekler şaka gibi Bu desteklerin Güncel maliyetler hesaplanarak revize edilmesi şarttır.Artık üretici olarak çok zor durumdayız 3 2 Yanıtla
  • Efehaf77 Efehaf77:
    ömrümüzde görüp yiyemediğiniz somonları 3 yıldır savaşan Rusya yiyor. vay vatanım vay 3 1 Yanıtla
