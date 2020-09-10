Yurt dışından Ankara'ya gelen öğrenciler bisiklet yolunda - Son Dakika

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Türkiye Belediyeler Birliğinin davetlisi olarak Başkent'e gelen yabancı üniversite öğrencileri, Anıtpark- Beşevler etabındaki bisiklet yolunda pedal çevirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 16-22 Eylül tarihlerinde eş zamanlı kutlanacak olan "Avrupa Hareketlilik Haftası" öncesinde Türkiye Belediyeler Birliğinin davetlisi olarak Başkent'e gelen üniversite öğrencileri, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin Anıtpark-Beşevler etabındaki bisiklet yolunda pedal çevirdi. Afganistan'dan Burundi'ye, Somali'den Özbekistan'a, İspanya'dan Yemen'e, Arnavutluk'tan Libya'ya, Hindistan'a kadar dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden Ankara'ya gelen öğrenciler, Anıtpark-Beşevler etabındaki bisiklet yoluna hayran kaldılar.

"İnşallah bir gün büyükşehir belediye başkanı da işe bisikletle gidebilir"

Konya'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yüksek lisans okuyan Libyalı öğrenci Mohammed Alazraq, Ankara'nın modern bir şehir olduğunu belirterek, "Ankara'da yapılması gereken en önemli işlerden biriydi bisiklet yolu. Ankara için ve tüm dünya için isterim ki herkes her yere iş yerlerine bile bisikletlerle gitsin. İnşallah bir gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da işe bisikletle gidebilir" diye konuştu.

İlk kez geldiği Başkent'te kullanılabilecek ve yürünebilecek çok fazla kamusal alan gördüğünü belirten İspanyol öğrenci Cecilia CaveroSanchez, "Madrid Carlos Üniversitesinde okuyorum. Şehirlerde bisiklet ve yollarının olması hem çevreye katkısı hem de insanların hareket özgürlüğü açısından çok önemli. Dolayısıyla böylesi alanların olması ve bunların geliştirilmesi bir vatandaş olarak da çok kıymetli" dedi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünün başkentin 9 etabında projeyi devam ettireceğinin bilgisini aldığını ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Ankara'daki kadar geniş alanlar bulunmadığını söyleyen Arnavut öğrenci EdliraXhafaj ise, "Özellikle gençler için sağlıklı bisiklet yolları olmalı. Çevre düzenlemesi ve çevresel faktörler yüzünden sizin bu yaptığınız faaliyetleri takdirle karşılıyorum" diyerek duygularını ifade etti. - ANKARA