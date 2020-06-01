Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,havasıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21



İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 22



İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Adana: Parçalı bulutlu 27



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Trabzon: Parçalı bulutlu 20



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30 - İSTANBUL