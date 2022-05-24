Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

24.05.2022 09:02
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sinop çevreleri, Orta Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Nevşehir'in...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sinop çevreleri, Orta Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Nevşehir'in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26

(İHA)

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Nevşehir, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

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