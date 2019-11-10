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Yurtta hava durumu

7 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25


Adana: Parçalı ve az bulutlu 29


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27


Samsun: Az bulutlu 24


Trabzon: Az bulutlu 22


Erzurum: Az bulutlu 15


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL

Marmara Bölgesi, Marmara, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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