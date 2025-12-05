Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış

Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış
05.12.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait emanet deposunda 12 silahın kaybolmasına ilişkin tutuklanan zabıt kâtibinin savcılık ifadesinde, "2023 yılının sonbaharında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. Amacım bu silahla intihar etmekti ancak o gün buna cesaret edemedim" dediği öğrenildi.

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait 'Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde, 12 adet silahın kayıp olduğu tespit edildi. Silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede olup olmadığına ilişkin yazı gönderildi. İnceleme sonucu kayıp silahlardan üçünün yeniden kriminal sürece alındığı ortaya çıktı.

KAYIP 9 SİLAH BULUNAMADI

Silahlardan ikisinin, 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yapan U.E.'nin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başka bir şüphelinin evinden ele geçirildiği öğrenildi. Zabıt katibi U.E, sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Emanetten çıkarılan silahları sattığı tespit edilen U.E.'nin evinde arama yapıldı. Kayıp 9 silah ise evinde bulunamadı.

Adalar Adliyesi'nin 12 silahın kaybolmasına ilişkin soruşturmada katibin ifadesi ortaya çıktı

"İNTİHAR ETMEK İÇİN ALDIM, CESARET EDEMEDİM"

U.E. savcılık ifadesinde, " Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ben şu anda istanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunda Zabit Katibi olarak görev yapmaktayım. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2023 yılının Mart ayında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Zabit Katibi olarak görevlendirildim. Görev yaptığım süre içerisinde eşim ile olan sıkıntılarım nedeniyle zor bir dönemden geçmekteydim. Aynı zamanda yaklaşık 1.5 Milyon TL kadar borcum bulunmaktaydı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan iş bölümü doğrultusuna Emanet İşlemleri Bürosu'nda görevlendirildim. 2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. ilk aldığım silahın markasını ve seri numarasını hatırlamıyorum. Aldığım silah ile Tuzla ilçesinde bulunan ikametime geldim. Amacım bu silahla intihar etmekti. Ancak o gün buna cesaret edemedim. Silahı Tuzla ilçesindeki ikametimde bırakarak ertesi gün Adalar Adliyesi'ndeki görevime devam ettim. Günün sonunda intihar düsüncemin ağır basması nedeniyle emanetten bu kez başka bir silah aldım. Tuzla Aydınlı bölgesindeki ormanlık alana gittim. Ancak yine intihar etmeye cesaret edemedim. İlk silah hala uhdemde iken yeniden ikinci bir silahı almamdaki amaç eve uğramak istemememden kaynaklıdır. İlk aldığım silah ikametimde bulunduğundan eşimin olmadığı yerde intihar etmek istedim" dedi.

Adalar Adliyesi'nin 12 silahın kaybolmasına ilişkin soruşturmada katibin ifadesi ortaya çıktı

"AMACIM KİMSENİN HABERİ OLMADAN GERİ BIRAKMAKTI"

U.E. İfadesinin devamında, şunları söyledi: "Az önce ifade ettiğim gibi intihar etme cesaretini bulamadığımdan amacım iki adet silahı da alıp Adalar Adliyesindeki emanete kimsenin haberi olmadan geri bırakmaktı. 2 Ekim 2023 tarihinde sabah saatlerinde Adalar Adliyesi'ne gitmek amacıyla Kartal Sahiline gittiğimde devriye görevini yerine getiren polis memurları tarafından durduruldum. Yapılan aramada elimde poşet içerisinde iki adet silahın tespit edilmesi üzerine adli işlemlerin devamı için beni polis merkezi amirliğine götürdüler. Ruhsatsız silah bulundurduğum gerekçesiyle hakkımda kamu davası açıldı. Kaybolduğu iddia edilen diğer silahlarla ilgili herhangi bir bilgim yoktur.

Adalar Adliyesi'nin 12 silahın kaybolmasına ilişkin soruşturmada katibin ifadesi ortaya çıktı

"HERHANGİ BİR MADDİ MENFAT OLMAMIŞTIR"

Herhangi bir maddi menfaat teminim olmamıştır. Serkan K. ve Necmettin K. isimli şahısları tanımam. Emanette bulunması gereken silahın nasıl bu şahıslardan temin edildiği hususunda bilgi sahibi değilim. Ayrıca ifade etmek isterim ki, Adalar Adliyesinde görev yaptığım sürede silahları emanet dışına çıkarmam hususunda benim dışında kimsenin bilgisi yoktu. Ben tüm eylemi tek başıma gerçekleştirdim. Üzerime atılı suçlamayı kısmen kabul ederim. Bunun yanında kolluk görevlilerince el konulan cep telefonumda whatsapp uygulamasını yasa dışı bahis hususunda yazışmaların bulunması nedeniyle sildim. Temin edilemeyen silahların akıbeti ile ilgili herhangi bir yazışma içeriği bulunmamaktadır"

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Adliyesi, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Adalar, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Topuz Mehmet Topuz:
    bunu savcı katibi nasıl yapmışlar bı arastirilsin ,, 12 silahtan hangisi diye düşünmüş herhalde ,,:) 5 0 Yanıtla
  • Egemen38 Egemen38:
    çalın efendiler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’ye gelen dilekçelere bakın Tatil olmasını istedikleri ay ilginç TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
“Emeklilik kalksın“ diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan "Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı Adnan için gereken yapıldı Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı! Adnan için gereken yapıldı
11. Yargı Paketi komisyondan geçti Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok 11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
Barzani yönetiminden Bahçeli’ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl?
DEM Parti’den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
Fenomenin korkunç sonu: Kask takmadı, başı gövdesinden ayrıldı Fenomenin korkunç sonu: Kask takmadı, başı gövdesinden ayrıldı
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda yakalandı Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda yakalandı
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü
Beren Saat’in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL’lik seyyanen zam teklifi geri çekildi Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi
Fuhuş operasyonunda görülmemiş yöntem 6 kadın bakın nereden çıktı Fuhuş operasyonunda görülmemiş yöntem! 6 kadın bakın nereden çıktı

23:12
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
22:04
Galatasaray, Samsunspor’un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
Galatasaray, Samsunspor'un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
22:03
A Milli Takımımızın Dünya Kupası’na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
21:23
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!
21:09
Türkiye korkusu İsrail Meclisi’ne taşındı Batı’ya “Durdurun“ diye yalvardı
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
20:41
Donald Trump, FIFA’dan Barış Ödülü aldı
Donald Trump, FIFA'dan Barış Ödülü aldı
20:12
Fişini çektiler Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
19:03
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis’e sunuldu İmplant tedavisi ücretsiz oluyor
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor
18:47
Yürekleri ısıtan görüntüler Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı
Yürekleri ısıtan görüntüler! Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı
18:42
Boşanma krizi Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu
18:37
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor Netanyahu’ya da tavsiyeleri var
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
17:09
Talep kabul edildi, Rojin’in telefonu incelenmek üzere İspanya’ya gidiyor
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 01:50:04. #7.13#
SON DAKİKA: Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.