Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır\'da sürü halinde görüntülendi

Çermik Saltepe Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi sürü halinde görüntülendi.

"İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜYORUM"

Dağ keçilerini sürü halinde çeken Selim Toprak, 'Tarlada çalışırken uzakta dağ keçisi sürüsü gördüm. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldım. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürü gördüm' dedi.

KAÇAK AVLAMANIN CEZASI 940 BİN LİRA

Çermik'te doğal yaşam alanlarında sık sık dağ keçileri ve yaban hayvanları görülürken, dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.