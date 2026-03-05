Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır'da sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır'da sürü halinde görüntülendi

Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır\'da sürü halinde görüntülendi
05.03.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kaçak avlanması durumunda 940 bin lira ceza kesilen dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Çermik Saltepe Mahallesi'nde dağ keçilerini sürü halinde çeken Selim Toprak, tarlada çalışırken dağ keçisi sürüsünü gördüğünü belirtti. Çermik'teki doğal yaşam alanlarında sık sık dağ keçileri ve yaban hayvanları görüldüğü, dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Çermik Saltepe Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi sürü halinde görüntülendi.

"İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜYORUM"

Dağ keçilerini sürü halinde çeken Selim Toprak, 'Tarlada çalışırken uzakta dağ keçisi sürüsü gördüm. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldım. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürü gördüm' dedi.

KAÇAK AVLAMANIN CEZASI 940 BİN LİRA

Çermik'te doğal yaşam alanlarında sık sık dağ keçileri ve yaban hayvanları görülürken, dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çermik, Selim, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır'da sürü halinde görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    insanın değerinin olmadığı bir yerde hayvana değer ilginç 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Zeytinburnu’nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Griezmann, Barcelona’dan intikamını aldı Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı Griezmann, Barcelona'dan intikamını aldı! Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı

14:32
İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
İran'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a yükseldi.
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
13:34
’’Dünyanın en güzel futbolcusu’’ en sonunda isyan etti
''Dünyanın en güzel futbolcusu'' en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:39:17. #7.13#
SON DAKİKA: Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır'da sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.