Altcoin sezonunun önünde iki büyük engel var

ETH/BTC oranındaki yükseliş haziran dibinden başladı. Ethereum, 0,02525 seviyesinden bu yana Bitcoin karşısında yüzde 32,28 kazandı. Oran geçen hafta 0,0334 civarında zirve yaptı ve Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yükseliş, uzun süredir devam eden düşüş baskısını da kırdı. Ağustos 2025'ten beri çifti sınırlayan alçalan paralel kanal haziran sonunda aşıldı ve oran o tarihten bu yana kanalın üzerinde tutundu.

Yukarı yönlü eşikler netleşti. İlk direnç 0,03213 seviyesinde duruyor, bu nokta 0,04327'den başlayan düşüşün 0,382 Fibonacci düzeltme seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin üzerinde 0,5 Fibonacci düzeltmesine karşılık gelen 0,03426 bulunuyor. Aşağı yönde 0,031 seviyesi daha kritik görülüyor. Bu seviye Nisan 2026 zirvesine karşılık geliyor ve kaybedilmesi kırılımı şüpheli hâle getiriyor. Haftalık göreli güç endeksi 60 civarında ve yükselmeyi sürdürüyor.

BİTCOİN HÂKİMİYETİ HAFTAYI YÜZDE 60,15'TE KAPATTI

İkinci grafik tam ters yönü gösteriyor. Bitcoin'in toplam kripto piyasa değeri içindeki payı haftayı yüzde 60,15 ile kapattı ve haftalık kazancı yüzde 0,91 oldu. Kapanış aynı zamanda Haziran 2025 zirvesinden çizilen alçalan trend çizgisi ile üçgen formasyonunun üst sınırını geride bıraktı.

Bir sonraki direnç yüzde 60,50'de bulunuyor. Söz konusu bölge Nisan ve Mayıs 2026'da hâkimiyeti geri çevirmişti. Aşağıda yüzde 58,54 destek olarak izleniyor. 2026'nın haziran ve temmuz aylarında test edilen yüzde 58 ise daha güçlü bir zemin oluşturuyor.

İki oranın aynı anda yükselmesi mümkün. İkisi birlikte okunduğunda göstergeler, sermayenin Ethereum ve Bitcoin'de yoğunlaştığına, küçük ölçekli altcoinlerin ise pay kaybettiğine işaret ediyor.

Altcoin Sezonu Endeksi bu okumayı doğruluyor. Blockchain Center'ın ilk 50 kripto paranın son 90 günde Bitcoin'i geçip geçmediğine göre hesapladığı endeks 39 seviyesinde bulunuyor. Rakam ağustos başında 67 civarındaydı. Altcoin sezonundan söz edebilmek için endeksin 75'i aşması gerekiyor.

ALTCOİNLERİN YÜZDE 85'İNDE FONLAMA ORANI ORTALAMAYI AŞTI

Türev piyasası başka bir hikâye anlatıyor. Glassnode'un aktardığına göre altcoinlerin yüzde 85'inde fonlama oranları ortalamanın üzerine çıktı. Rakam, Bitcoin'in rekor seviyelerde işlem gördüğü dönemden bu yana en yüksek değere denk geliyor.

Glassnode değerlendirmesinde altcoin piyasasının iyimserlik dönemine girdiğini belirtti. Glassnode, "Bir altcoin sezonunda bu koşullar haftalarca sürebilir." dedi.

Ancak pozisyonlanma, fiyat performansı anlamına gelmiyor. Yatırımcılar altcoin uzun pozisyonlarında yoğunlaşırken spot getiriler Bitcoin'in gerisinde kalmayı sürdürüyor. Bitcoin de kendi rekorunun yaklaşık yüzde 37 altında işlem görüyor.

Tarihsel örnekler de aynı tabloyu destekliyor. Altcoin sezonları genellikle düşüş dönemlerinde değil Bitcoin'in yeni zirvelere ulaşmasının ardından geliyor. Bu bağlam altcoin sezonu ihtimalini zayıflatıyor. Yine de ihtimali tümüyle ortadan kaldırmıyor.

Önümüzdeki dönem için üç senaryo öne çıkıyor. ETH/BTC oranında 0,03426 üzerinde haftalık kapanış ve hâkimiyetin yüzde 60,50'de geri çevrilmesi, rotasyonun gerçekten başladığına işaret eder. Hâkimiyetin yüzde 60,50'yi aşması ve oranın aynı yerde takılması altcoin sezonu yerine bir Ethereum rallisi anlamına gelir. Oranın 0,031 altına inmesi de tüm hareketin rahatlama sıçraması olduğunu gösterir.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 460 dolardan, Bitcoin 78 bin 786 dolardan işlem görüyor. Bu fiyatlar ETH/BTC oranını 0,0312'ye taşıyarak oranı, kırılımı şüpheli hâle getirecek 0,031 desteğinin hemen üzerinde bıraktı.