Trump\'ın tarife politikaları Bitcoin\'i 80 bin doların altına indirdi: Uzmanlar alım fırsatı diyor

Kripto Para

Bitcoin, Trump'ın yeni tarife politikaları sonrasında sert bir düşüş yaşayarak 80 bin doların altına geriledi. Son 24 saatte yüzde 7,3 değer kaybeden kripto para, Ocak ayındaki 109 bin dolarlık rekor seviyesinden uzaklaştı. Hem Robert Kiyosaki hem de Eric Trump gibi tanınmış isimler bu düşüşü alım fırsatı olarak nitelendirirken, Strategy şirketi 2 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi.

Uzmanlar Düşüşü Yeni Bir Alım Fırsatı Olarak Değerlendiriyor

Bitcoin, 28 Şubat 2025 tarihinde 80.000 dolar psikolojik sınırını aşağı yönde kırarak 78.504 dolara kadar geriledi. Kripto para piyasasındaki bu sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinden sonra elde edilen kazanımların önemli bir bölümünü silmiş oldu. Son 24 saat içinde yaklaşık %7,3 değer kaybeden Bitcoin, Ocak ayında ulaştığı 109.000 dolarlık rekor seviyeden bu yana yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

Fiyat düşüşünün arkasındaki temel etken, Trump yönetiminin Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'ne yönelik önerdiği yüzde 25 oranındaki gümrük tarifeleri olarak gösteriliyor. Trump'ın "Genel olarak yüzde 25 olacak ve bu arabalar ve diğer tüm şeyler üzerinde uygulanacak" açıklaması, küresel ticarette olası bir çatışma ve artan enflasyon beklentilerini tetikledi.

Bitcoin'deki keskin düşüş, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için yıkıcı sonuçlar doğurdu. Piyasalarda sadece 12 saatlik süreçte 327 milyon dolarlık likidasyona yol açan bu düşüş, daha geniş zaman diliminde ise toplam 745 milyon dolarlık bir likidasyona neden oldu. 286.000'i aşkın yatırımcı, pozisyonlarını kapatmak zorunda kalarak piyasada güven kaybının yaşandığını gözler önüne serdi.

Kurumsal yatırım cephesinde de benzer bir tablo gözlemleniyor. ABD spot Bitcoin ETF'leri 27 Şubat'ta 275 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, geçtiğimiz hafta toplam çıkışların 2,7 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Bu veriler, Trump'ın göreve gelmesinin ardından oluşan kurumsal heyecanın şimdilik tersine döndüğüne işaret ediyor.

Piyasadaki düşüşe rağmen, tanınmış yatırımcılar ve analistler mevcut durumu bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. "Zengin Baba Yoksul Baba" kitabının yazarı Robert Kiyosaki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünyanın en iyi varlıkları satışa çıkıyor. Zengin olmanın en iyi zamanı" ifadelerini kullanarak yatırımcıları cesur olmaya teşvik etti.

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da benzer bir yaklaşımla 25 Şubat'taki önceki düşüşte "Düşüşlerde alım yapın!" çağrısında bulundu. Bu çağrılar somut adımlara da dönüştü; Strategy (eski adıyla MicroStrategy) şirketi fiyat düşüşünü değerlendirerek yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı ve toplam Bitcoin varlıklarını 499.096 BTC'ye yükseltti. Mevcut fiyatlarla bu miktar yaklaşık 47 milyar dolar değerinde.

Bitcoin'deki gerilemenin ardında yatan bir diğer faktör de Bybit borsasında gerçekleşen ve 1,5 milyar dolarlık kayba yol açtığı belirtilen siber saldırı oldu. Ancak uzmanlar, düşüşün sadece bu olayla sınırlı olmadığını, ABD ekonomisindeki büyüme endişeleri ve Trump yönetiminin "Doge Cuts" olarak adlandırılan bütçe kesintilerinin yeterliliğine dair şüphelerin de piyasa duyarlılığını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Kısa vadeli görünüm karamsar olsa da Trump yönetiminin kripto para birimlerine yönelik bazı olumlu adımları da dikkat çekiyor. Trump, federal bir dijital varlık rezervi oluşturulmasını öneriyor ve ABD'de bir egemen varlık fonu kurulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kripto topluluğunda, bu fonun Bitcoin alımı için kullanılabileceğine dair spekülasyonlar dolaşıyor.

Ayrıca, Trump'ın kendi meme kripto para birimi TRUMP, artık iş girişimlerine bağlı web sitelerinden ürün satın almak için kullanılabiliyor. Bu gelişme, kripto paralara yönelik olumlu bir yaklaşımın göstergesi olarak yorumlanıyor.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, kısa vadede daha fazla düşüş olabileceği ve 70.000-75.000 dolar aralığının test edilebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bununla birlikte, Sentiment verilerine göre sosyal medyada "düşüşü satın al" şeklindeki paylaşımlarda artış gözlemleniyor, bu da perakende yatırımcılar arasında iyimserliğin sürdüğünü gösteriyor.

Strategy CEO'su Michael Saylor ise, mevcut düşüşü "Bitcoin indirimi" olarak nitelendirerek yatırımcıları uzun vadeli düşünmeye teşvik ediyor ve "Volatilite, sadık yatırımcılar için bir armağandır" değerlendirmesinde bulunuyor.

Piyasa uzmanları, Trump'ın ticaret politikalarındaki belirsizliklerin kısa vadede dalgalanmaları artırabileceğini, ancak uzun vadede kripto para birimlerinin temel değerlerinin değişmediğini vurguluyor. Sonuç olarak, mevcut düşüş, uzun vadeli vizyona sahip yatırımcılar için bir alım fırsatı sunabilir, ancak kısa vadede daha fazla oynaklık görülebilir.