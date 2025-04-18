4. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu başladı

BU yıl 'savaş' temasıyla düzenlenen 4'üncü Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyumda savaş konulu sinevizyon gösterildi. Gösterimin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Programın açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman yaptı. Sempozyumda birçok farklı yönleriyle savaş konusunun ele alınacağını söyleyen Kahraman, "İslam'ın temel kaynaklarında ve İslam düşüncesinde savaşın hükmü, kuralları, ahlakı, meşruluğu ve sınırları gibi konuların konuşulacağı sempozyumda, özellikle Peygamber Efendimiz ve hulefa-i raşidin döneminden günümüze kadar savaşın seyrinin yanı sıra İslam dışındaki diğer dinlerde ve düşüncelerde savaşın hukuki ve ahlaki boyutu, çerçevesi ve günümüzdeki tezahürleri ortaya konulacak" dedi.

'ÇAĞIN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ SAVAŞLARIN ÇOĞALMASIDIR'

İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım ise "Yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri insanların haklarının hoyratça ellerinden alındığı savaşların çoğalmasıdır. Uzun yıllardır her gece bir parçamızın nasıl katledildiğini düşünerek uyuduk. Birileri saldırdı, birileri direndi. İHH olarak önemli hedeflerimizden biri savaş hukukunun iki kitap kapağı arasına alınıp insanlara sunulmasıydı. Çünkü biz Müslümanlar yeryüzünün şahitleriyiz. Yeryüzünü imar etmek için varız. Afganistan, Çeçenistan savaşına şahitlik yaptık. Gazze'ye, Suriye'ye, Arakan'a Doğu Türkistan'a şahitlik yaptık. Bütün bu şahitlik içinde hep gördük ki ölenler büyük çoğunlukla Müslümanlar" diye konuştu.

'KADIN VE ÇOCUKLAR PAZARLIK KONUSU OLMAMALI'

İsrail'in Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri şehit ettiğini belirten Yıldırım, siyonistlerin Bosna Savaşı döneminde de organ mafyalığı yaptıklarını anlatarak, o tarihlerde çok sayıda insanın kaybolduğunu belirtti. Yıldırım, Batı'nın İslam dünyasını şii-sünni, selefi-sufi şeklinde bölmeye çalıştığını, kaynakları sömürmek için saldırdıklarını ifade etti. Yıldırım, "Savaşlarda en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olur. Kadın ve çocukların pazarlık konusu olmaması için üst düzey görüşmeler yaptık. Dünyanın bütün bölgelerine gittik. Dedik ki bir müessese oluşturalım kadınlar ve çocuklar pazarlık konusu olmasın. Batı için savaşta karşı tarafta insan yok, onlar öyle görüyor" ifadelerini kullandı.

Savaş sempozyumunu çok önemsediklerini belirten Yıldırım, katkı sunan kurumlara ve kişilere teşekkür etti.

Yıldırım'ın ardından, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Müsiki Korosu tarafından dinleti düzenlendi.

İLK GÜN 4 OTURUM DÜZENLENECEK

Sempozyumun ilk gününde, 'İslam Tarihinde Savaşın Tarihsel Serüveni I' ve 'İslam Tarihinde Savaşın Tarihsel Serüveni II' başlıklı oturumlar düzenlenecek. Günün son oturumu olarak da 'Savaş Muhabirleri Oturumu' gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun'un yapacağı oturumda, Gazeteci Nevzat Çiçek 'Muhalefetten İktidara: Suriye'de Savaş Muhabirlerinin Tanıklığında Değişim', Gazeteci Çetiner Çetin 'Bir Savaş Muhabirinin Gözünden Irak İşgali' ve Gazeteci Turgut Alp Boyraz 'İşgale Tanıklığım: Filistin'de Savaş Muhabiri Olmak' başlıklı sunumlar yapacak.

Sempozyumun ilk gün programları bu oturumun ardından sona erecek.

Cumartesi ve pazar günü de akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla oturumlar düzenlenecek.