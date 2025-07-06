Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği Başladı

Akşehir\'de Nasreddin Hoca Şenliği Başladı
06.07.2025 10:32
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66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, sanatçı Altan Erkekli'nin performansı ile açıldı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte, temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Altan Erkekli, yine temsili olarak Nasrettin Hoca'nın türbesinin önünden uyandırıldı. Açılış töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle devam etti.

Temsili Nasrettin Hoca, protokol üyeleri birlikte 'Ya tutarsa' diyerek, kent merkezindeki Akşehir Çayı'nda temsili olarak göle maya çaldı. Göle maya çalınmasının ardından temsili Nasrettin Hoca, eşeğine ters binerek, Akşehir halkını selamladı. Binlerce kişi de Nasrettin Hoca ile yürüyerek eşlik etti. Resmi açılış töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, "Günlerdir ülkemizin akciğerlerinden yükselen kara dumanlar hepimizi son derece kasvetli bir hale bıraktı" dedi.

'MİZAH ZEKA İŞİDİR'

Köksal, "Mizah bir zeka işidir. Derler ki mizah zekanın zekatıdır. Özellikle kara mizah yani öz eleştiri mizahı özgüven yüksekliğinden ileri gelir. Türk milletinin 13'üncü yüzyılda aydınlanmasına vesile olan çok önemli Nasrettin Hocamız bu genetik yapıda kara mizahın temsilcisi olmuştur. Aslında Türk milletine ayna tutmuştur. Bir başka şekilde düşünce sahibi söylese kötü olacağı ya da yaftalayacağı çok önemli tespitleri Türk milleti için Nasrettin Hoca yapmış. Yadırganmamış kabul edilmiş, bu da milletin özgüven yüksekliğine delaleti olmuştur. Hangi birimiz ipe un sermedik ki hayatımızda ya da kaç kez doğuran kazanın bereketi ile sevindik ya da öldüğüne inanmak istemedik. Aç gözlülük hırs yaptık. Bütün bunları Nasrettin Hoca değil de başka birisi söyleseydi sanırım biraz incinirdik. Ama Nasrettin Hoca bize bizi öyle bir anlatmış ki etiyle kanıyla varlık olmaktan çıkıp milletin anonim bir değeri haline gelince de aradan geçen 800 yıla yakın bir zamanda herhangi bir yazılı eseri olmaksızın Akşehirliler başta olmak üzere Türkler tarafından yaşatılmaya devam edilmiştir" dedi.

Köksal, "Akşehirlilerin bunaldığı günlerden örneğin Moğol istilasında paradan yüzyıl geçmesine rağmen Akşehirliler bugün olduğu gibi hocayı diriltmişler, mecazen koymuşlar o zulme mizahla direnmişler. Gerçekten mizah biraz da direnme işidir. Ne kadar siyasi rakiplerimize mizah yoluyla söylerseniz bir yerde kabulü olur. Bugün dokuz ülkenin doğrudan 34 ülkenin de dolaylı yoldan katıldığı festivalimize umarım kazasız belasız devam ederiz" diye konuştu.,

ERDEM: BÜYÜKLERİMİZ, YENİDEN UMUT YARATMIŞLAR

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, "Akşehir'in en önemli günleri bunlar. Çünkü bu şehre bu coğrafyaya Nasrettin Hoca Şeref katmıştır. Yaşadığı dönem aslında bugünlere çok benziyor. Ömrünün yarısında Moğol istilası Anadolu'da bozukluk var burada Nasreddin hoca, Konya'da Mevlana, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli ve değerli büyüklerimiz bu topraklara güzel hasret bırakmışlar. Yeniden umut yaratmışlar" dedi.

ERKEKLİ: BU TOPRAKLARIN ÖRNEK OLMASI GEREK

Temsili Nasrettin Hoca Altan Erkekli ise "Sabah beni uyandırdınız bir merhaba diyeyim istedim dünyanın hali beni çok üzdü. Sizin önünüzde de yapacağınızı bildiğim bu dünyayı güzelleştirmek, sevgiyle, barışla, kardeşlikle, bu toprakların dünyaya örnek olacağını istediğim için ve inandığım için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aman küçükleri koruyalım, büyükleri sayalım, nimetin kıymetini bilelim, suyun damlasına sahip çıkalım, koruyalım, omuz omuza olalım, bu ülkeyi örnek ülke haline getirecek gençlerimizle, yaşlılarımızla 67'nci Nasrettin Hoca gelene kadar durmadan çalışalım. Örnek olalım, sevgiyle, güzellikle yarınlara taşıyalım" diye konuştu.

Açılış töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle devam etti.

Akşehir'de dün başlayan 66'ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, 14 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Şenlik kapsamında her gün Gülmece Sanat Atölyesi çalışmaları, çocuk tiyatroları, söyleşiler, yerli ve yabancı halk dansları gösterileri, sergiler, Nasreddin Hoca Mizah Yolu etkinlikleri ve konserler düzenlenecek. ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği Başladı - Son Dakika

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