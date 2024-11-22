Bodrum Kalesi\'ni 320 Bin Turist Ziyaret Etti, Sualtı Arkeoloji Müzesi\'ne Adaylık

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki tarihi Bodrum Kalesi'ni yılbaşından bu yana 320 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Kale içerisindeki Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2025'e aday gösterildiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, "Sualtı Arkeoloji Müzesi açıldığı dönemde dünyanın tek su altı arkeoloji müzesiydi. Koleksiyon açısından, dünyanın en zengin su altı koleksiyonuna sahip müze durumundadır. Bodrum ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilk uğrak noktası durumundadır. Kalemiz Bodrum'un simgesi durumunda" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da özellikle yaz sezonunda tarihi ve turistik noktalarda ziyaret artışı gözlendi. Kentin sembol noktalarından Bodrum Kalesi'ni ise yılbaşından bu yana 320 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turistler, gemi batıkları başta olmak üzere tarihi eserlerin bulunduğu alanları ziyaret edip, fotoğraf çektirirken tarihi kale içerisindeki Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2025'e aday gösterildi.

MUĞLA, AYDIN, İZMİR'DE ÇIKAN SUALTI ESERLERİ BODRUM'A GELİYOR

Ege kıyılarında su altından çıkan eserlerin laboratuvar ortamında restorasyon çalışmalarından sonra Bodrum Kalesi içerisinde sergilendiğini belirten Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, "Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak, 1995 yılında Avrupa Müze Ödülleri'nde özel onur ödülü almış bulunmaktayız. Geniş kapsamlı restorasyon ve yenileme kapsamında tekrar başvuru hakkına sahip olduk. Ardından tekrar başvurumuzu yaptık. Geçen aylarda ilgili hakem heyeti geldi, müzemizi gezdi aday olmaya layık gördü. Geçtiğimiz günlerde adaylık listesinde yerimizi aldık" dedi.

'YIL SONUNDA ZİYARETÇİ SAYISININ 350 BİNİ GEÇMESİ BEKLİYORUZ'

Yaz aylarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı kendilerinin de başını çektiğini belirttiği gece müzeciliğinin 4'üncü yılında ciddi bir ziyaretçi sayısına ulaştıklarına dikkati çeken Toprak, "Kale içerisindeki su altından çıkan eserlerimiz yerli ve yabancı herkesin dikkatini çekmektedir. Şu an 320 bin civarında misafir ağırladık ama yıl sonunda bu rakamın 350 bini geçmesi bekleniyoruz" diye konuştu.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin açıldığı dönemde dünyanın tek su altı arkeoloji müzesi olduğunu hatırlatan Toprak, şöyle devam etti:

"Koleksiyon açısından, dünyanın en zengin su altı koleksiyonuna sahip müze durumundadır. Bodrum ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilk uğrak noktası durumundadır. Kalemiz Bodrum'un simgesi durumundadır. Yurt dışında yaptığımız ülke tanıtımlarında Bodrum her zaman ön planda, ilk simgelerden biri de Bodrum Kalesi'dir. Yaz dönemlerinde ve özellikle akşam serinliğinde ziyaret rahatlığı nedeniyle ciddi anlamda talep görmektedir. Bodrum'a gelen yolcu gemileri içerisindeki turistlerin yüzde 95'i Bodrum Kalesi'ni ziyaret ediyor. Günübirlik geliyorlar, kaleyi geziyorlar, Bodrum'u geziyorlar. Daha sonra o turistlerin konaklama için Bodrum'a geldiğini biliyoruz. Kazı anlamında ciddi çalışmalarımız var. Muğla, Aydın, İzmir'de yapılan su altı çalışmalarında ortaya çıkan eserler kalemize geliyor. Laboratuvarda gelen eserlerin restorasyonu yapılarak koruma altına alınıyor. İleri ki zamanlarda yeni sergiler ve teşhir alanları oluşturacağız ve çıkan eserleri sergileyeceğiz."

MUĞLA'DA ÖREN YERİ VE MÜZELERİ 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Muğla genelinde ören yeri ve müzeleri 1 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Toprak, "Bakanlığımızın başlattığı 'Geleceğe Miras' programında şu an ilimizde Cumhurbaşkanı kararnameli 16 kazı var. Bu 16 kazıya ciddi anlamda destek gelmekte. Bunun karşılığını görüyoruz, gelen turistlerin tamamlanan restorasyon ve kazılara olan ciddi anlamdaki ilgisiyle görüyoruz. Bu da yaz aylarının dışında sezonumuzu uzatma, yıla yayabilmemiz için ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Kazılar devam ettikçe ziyaret alanları daha da çok olacak" diye konuştu.