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Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor

04.10.2021 14:35

Kocaeli'nde bulunan 2 bin yıllık lahidin üzerindeki, "Ben Romalı bir kadınım. Her kim lahidimi açıp bedenimi rahatsız eder ve ziynetlerimi çalarsa tanrıların laneti sonsuza kadar üstünde olsun" bedduası görenlerde şaşkınlık yaratıyor.

Körfez ilçesine bağlı Şemsettin köyünün meydanında bulunan lahit, asırlara rağmen bozulmayan yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor. Roma döneminde inşa edildiği ve 2 bin yıllık olduğu bilinen lahidin, Nikomedia (İzmit) döneminde yaşayan 'Oktabia' isimli kadın için yaptırıldığı rivayet ediliyor. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tescillenen, yüksek platform üzerine kurulu Roma lahdinin üzerinde de Grekçe yazılan kitabe yer alıyor.

2 bin yıllık lahidin üzerindeki 'Mezarımı rahatsız etmeyin' bedduası görenleri şaşırtıyor

"TANRILARIN LANETİ ÜZERİNİZDE OLSUN"

Şimdilerde çocukların oyun alanı haline gelen lahdin kitabesinde, "Ben Romalı kadın Oktabia. Nicomedia (Antik İzmit) ve çevresinde mutlu bir hayat sürdüm. İyi evlilikler yaptım, güzel çocuklar doğurdum. Her kim ki benim bu lahdimi açar, bedenimi rahatsız eder ve ziynetlerimi çalarsa, en yakın Roma lejyonuna 40 bin gümüş sikke ödeyecektir ve tanrıların bütün laneti de sonsuza kadar onun olsun. Siz hayatta olanlar iyi yaşayın, güzel yaşayın, sizlere selam olsun" ifadeleri yer alıyor.

2 bin yıllık lahidin üzerindeki 'Mezarımı rahatsız etmeyin' bedduası görenleri şaşırtıyor

LAHİDİN İÇİNDE HİÇBİR ŞEY YOK

Şemsettin köyünün tarihi bir yer olduğunu söyleyen vatandaş İlhan Kazancıoğlu (67), "Köyümüzün Bizans döneminde inşa edildiği biliniyor. Romalılar da yaşamış, hatta Roma döneminde yapılan lahit bile var. Biz çocukluğumuzda lahidin içinde oyun oynardık, içeride oda gibi bir yer var. Hatta o odanın içinde bizim çocukluk dönemlerimizde kemik parçaları bile vardı. Bu lahidin imparatorun kızı içi yaptırıldığı söyleniyor. Ama o kişinin ne kemiği kalmış, ne de başka bir şeyi" dedi.

2 bin yıllık lahidin üzerindeki 'Mezarımı rahatsız etmeyin' bedduası görenleri şaşırtıyor

PEK ÇOK KEZ TALAN EDİLMİŞ

Lahidin defineciler tarafından çok kez talan edildiğine dikkat çeken Kazancıoğlu, "Burası insanların da dikkatini çekiyor. Çok ziyaret eden oluyor. Hatta lahdi bilen yabancılar köyümüze geliyor. Bir tanesine ben lahidin üzerindeki yazıları okutmuştum, o kişide bana lahidin Roma dönemine ait olduğunu söylemişti" diye konuştu.

2 bin yıllık lahidin üzerindeki 'Mezarımı rahatsız etmeyin' bedduası görenleri şaşırtıyor
2 bin yıllık lahidin üzerindeki 'Mezarımı rahatsız etmeyin' bedduası görenleri şaşırtıyor
Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının Mezarımı rahatsız etmeyin bedduası görenleri şaşırtıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Körfez, Roma, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının 'Mezarımı rahatsız etmeyin' bedduası görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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