Devlet Tiyatroları'ndan, küçük sanatseverlere ara tatilde tiyatro şöleni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları'ndan, küçük sanatseverlere ara tatilde tiyatro şöleni

Devlet Tiyatroları 9-17 Kasım'da 22 farklı oyunu, 37 temsil ile 13 ilde çocuklarla buluşturacak.

08.11.2024 22:46
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Devlet Tiyatroları 9-17 Kasım'da 22 farklı oyunu, 37 temsil ile 13 ilde çocuklarla buluşturacak.

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, 9-17 Kasım'ı kapsayan ara tatil döneminde, Türkiye genelinde 13 ilde, 10 yerleşik sahne ve 3 turne sahnesinde sergilenecek oyunlarla küçük izleyiciler sanat dolu bir hafta geçirecek.

Çocuklar yaş grubuna uygun, eğlenceli ve öğretici içeriklere sahip oyunlarla, aileleriyle tiyatro keyfi yaşayabilecek.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 13 ilde çocuklara yönelik sahnelenecek oyunlar ile oyunların sahneleneceği tarihler şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: "Sihirli Ayna" 10 ve 17 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Şinasi Sahnesi'nde, "Karga ile Ayı ya da Güneş Herkes İçin Parlar" 10 ve 17 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Küçük Tiyatro'da, "Güzel ve Çirkin" 17 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde.

İstanbul Devlet Tiyatrosu: "Çöp Canavarı" yarın saat 13.00'te Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, "Masal Yolu" 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, 13 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde.

İzmir Devlet Tiyatrosu: "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" 10 ve 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde, "Otobüs Durağında Üç Bencil" 10 Kasım Pazar günü, saat 14.00'te Konak Sahnesi'nde, "Orfin'in Müzik Kutusu" 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Konak Sahnesi'nde, "Kral Olmak İstemeyen Aslan" 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde.

Bursa Devlet Tiyatrosu: "Dünyanın Eski Zamanlarında" 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde.

Trabzon Devlet Tiyatrosu: "Çocuk Olmak Nasıldı" 10 ve 17 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: "Büyülü Ağaç" yarın ve 10 Kasım Pazar günü, saat 13.00'te Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde, "Sayı Dedektifleri" 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde.

Erzurum Devlet Tiyatrosu: "Sihirli Kutu" 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Erzurum DT Sahnesi'nde, "Don Kişot" 13 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de, 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Erzurum DT Sahnesi'nde.

Sivas Devlet Tiyatrosu: "Pofu" 12 Kasım Salı günü saat 10.00 ve 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde.

Van Devlet Tiyatrosu: "Büyülü Prens" 12 Kasım Salı günü saat 14.00'te ve 17 Kasım Pazar günü saat 11.00'de Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde.

Kayseri Devlet Tiyatrosu: "Kırmızı Kanatlı Baykuş" 10 ve 17 Kasım Pazar günü 14.00'te, 12 Kasım Salı günü 14.00'te ve 13 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Kayseri DT Fuaye Sahnesi'nde."

Bu arada Van Devlet Tiyatrosu, "Şifreli Köpek" adlı oyunu yarın saat 11.00 ve 14.00'te Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde, Antalya Devlet Tiyatrosu, "Masal Treni" adlı oyunu yarın saat 11.00 ve 14.00'te Denizli Devlet Tiyatrosu Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde, Kayseri Devlet Tiyatrosu ise "Sirk Ateşi" adlı oyunu yine yarın saat 14.00'te Burdur'da seyirciyle buluşturacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları'ndan, küçük sanatseverlere ara tatilde tiyatro şöleni - Son Dakika

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