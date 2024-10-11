Diyarbakır Surları Kiralandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır Surları Kiralandı

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Surları'ndaki burçların kiralandığını ve güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

11.10.2024 22:07
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Diyarbakır Surlarının bazı burçları kiralandı

"Vali Murat Zorluoğlu:

" İnsanların oralardan düşmesinin önlenmesi anlamında bir dokunuş yapılıyor. Bilim kurulu var, bu tür restorasyonları takip eden kurul. O kurulun onayladığı bir projedir. O korkuluklarda öyledir"

" Fonksiyon anlamında doğru bir iş yapılması gerekiyor, yapılıyor. Estetik anlamında eleştirileri saygıyla karşılıyorum"

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nın bazı burçları kiraya verildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları, tüm ihtişamıyla varlığını sürdürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen surların yüksekliğinden dolayı gezi esnasında düşmeler yaşanıyor. UNESCO listesinde bulunan surların içkale kısmında demir korkulukların montajı yapılırken, bazı burçlarda kiraya verildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, surları çok kıymetli bulduğunu, şu anki kullanış biçimiyle bu surlara kıymet verildiğini düşünmediğini dile getirdi.

Her tarafından herkesin istediği zaman çıktığı sur gibi bu uygulamayı hiçbir yerde görmediğini belirten Vali Zorluoğlu, "Bunu Kültür ve Turizm Bakanımıza da, bakan yardımcımıza da, buradaki arkadaşlarımıza da söyledim. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu surların her tarafına, herkesin her zaman birçok bakımdan mahsurdur. En başında çıkan insanlar için güvenlik riski oluşturuyor. Ayrıca kontrolsüz olması hasebiyle de surlara pekala ciddi zararlar verilebiliyor. Onun için orada başka bir uygulamaya geçeceğiz. Belli bölgelerine insanların kontrollü çıkıp seyir yapmasını sağlayacak bir yöne gideceğiz" dedi.

Burçların kiralamaya konu olduğuna değinen Zorluoğlu, "Buralarda artık kiralama olduğu için insanlar oraları kullanmaya başlayacak. Bende surlara çıktım, bazı yerlerden çıkarken oldukça riskli olduğunu kendimde görüyorum. İnsanların oralardan düşmesinin önlenmesi anlamında bir dokunuş yapılıyor. Bilim kurulu var, bu tür restorasyonları takip eden kurul. O kurulun onayladığı bir projedir. O korkuluklarda öyledir. Elbette eleştirilebilir bu tür estetik eserlerde. Herkesin farklı bir bakışı olabilir. Fonksiyon anlamında doğru bir iş yapılması gerekiyor, yapılıyor. Estetik anlamında eleştirileri saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Surları Kiralandı - Son Dakika

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