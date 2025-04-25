Edirne Mevlevihanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirne Mevlevihanesi'nin Temeli Atıldı

Edirne Mevlevihanesi\'nin Temeli Atıldı

Edirne'de Muradiye Camii'ndeki Mevlevihanenin yeniden inşası için temel atma töreni yapıldı.

25.04.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camisi'nin Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın da katılarak dua okuduğu törende, semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Valilik tarafından 2024 yılı başında başlatılan kazı çalışmalarıyla temellerine ulaşılan, Sultan 2'nci Murat tarafından 15'inci yüzyılda yaptırılan Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane'nin inşası için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

'BALKANLARI ETKİSİ ALTINA ALMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak başlayan törende konuşan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Dr. İsmet Osmanoğlu, ihya çalışmaları kapsamında selamlık ve semahane yapılacağını söyledi. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan da Mevlevihane'nin bölge için önemine değinerek, "Bugün temelinin tekrar ihya edileceği Edirne Mevlevihanesi'nin ivedilikle tamamlanması ve yetiştirdiği ekiple estetik boyutumuzu, bu muhteşem kreatif boyutumuzu temsile derhal başlaması ve Balkanları fevkalade etkisi altına alarak, insan değerlerinin tekrar ortaya çıkmasını ve iktidar olmasını temin etmek açısından çok önemlidir. Sayın Valimin bu konudaki hassasiyetini yakından bilmekteyim" dedi.

'MEVLEVİHANE'NİN YENİDEN DOĞUŞUNA ŞAHİT OLUYORUZ'

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Çelebi Bayru da ülke kültürünün değerlerinden ve temel taşlarından olan Hazreti Mevlana, eserleri ve Mevlevi kültürü konusunda özellikle son 20 yılda çok yol kat edildiğini ifade etti. Bayru, "Mesnevi'de, 'Mademki bir ağaç diktin, onu sula' dendiği gibi, yapılan bunca maddi ve manevi çalışmanın karşılığı bulunması gerekir. Bu gönül ve kültür mekanlarının, amacı doğrultusunda ehil kişilerin kültürümüzü yaşatması ve insanlarımıza faydalı olması en büyük dileğimizdir ve duamızdır. Bugün tarihimize ve kültürümüze vefalı bir temel atma töreni vesilesiyle buradayız. Edirne Mevlevihanemizin yeniden doğuşuna şahit oluyoruz" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kentin sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir medeniyet hafızası olduğuna dikkat çekti. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Muradiye Mevlevihanesi'nin, Osmanlı'nın manevi atmosferini ve kültürel mirasını asırlarca taşıdığını ifade ederek, ihyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

'KÜLTÜR- SANAT VE EĞİTİM OCAĞI OLACAK'

Edirne Valisi Yunus Sezer de, Mevlevihane'nin yeniden ihyasının Edirne için büyük anlam taşıdığını söyleyerek, "Edirne yalnızca bir şehir değil; medeniyetlerimizin, irfanımızın ve ruh dünyamızın derin izlerini taşıyan bir kültür başkentidir. Sultan 2'nci Murat tarafından inşa edilen Muradiye Camii Külliyesi içerisindeki Edirne Mevlevihanesi, asırlardır bu şehre, bu topraklara ve Balkan coğrafyasına hizmet etmiş, Mevlevi kültürünün izlerini taşıyan nadide bir yapıdır. Bu Mevlevihane sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bir kültür, sanat ve eğitim ocağıdır. Rivayet edilir ki, Sultan 2'nci Murat Cennetmekan bu tepeden Mevlana Celaleddin Rumi'yi rüyasında görür. O gördüğü rüyadan öyle etkilenir ki, Mevlevihane'nin inşa edilmesine dair ferman yazdırır. İşte bugün o rüyanın, o gönül çağrısının izinde ilerliyoruz. Bu mekanda tekrar ney sesleri yükselecek. Gençlerimiz sema ile tanışacak, aşk ile irfan ile yoğrulacak. Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısı, Edirne semalarından, Edirne ve tüm gönül coğrafyamızda yankılanacaktır" ifadelerini kullandı.

SEMA GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından tasavvuf müziği konseri düzenlendi. Konserle eş zamanlı olarak, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu semazenleri ve Edirne Valiliği Semazen Topluluğu tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. Post duasının yapıldığı törenin sonunda Ahmet Özhan tarafından gülbank adı verilen dua okunarak Mevlevihane'nin yeniden ihyası için temel atıldı.

Tören sonunda, katılanlara Mevlevi mutfağından fodla, zerde ve şerbet ikram edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Edirne, Kültür, Sanat, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne Mevlevihanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz

18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
18:06
Soylu’dan Özel’in ’kaset’ iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
01:04
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları
Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
00:54
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması
Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
00:43
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
00:26
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 19:36:29. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Mevlevihanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.