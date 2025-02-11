Engelli Bireylerin Sanat ve Kültürle Buluşması İzmir'de Gerçekleşti

Kültür Sanat

1)BAKAN YARDIMCISI YILMAZ: ENGELLİ BİREYLERİN SANAT VE KÜLTÜR İLE BULUŞMASINDA DÜNYAYA ÖRNEK ÇALIŞMALAR ORTAYA KONUYOR

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Engelli bireylerin sanat ve kültür ile buluşmasında dünyaya örnek çalışmalar ortaya konuyor. Engeline takılmamış, resimde, müzikte ve tüm sanat alanlarında bireysel yeteneklerini geliştirip toplumdaki tüm fertlere örnek olacak gençlerimiz var. Bizlere azmin, gayretin, çabanın insanı nelere getirdiğini gösteren örnekleri görme imkanına sahip oluyoruz" dedi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu iş birliğiyle özel eğitim alanında iz bırakan, ilham veren ve topluma değer katan bireyleri bir araya getiren 'Özel Eğitimde İz Bırakanlar İzmir Buluşması' düzenlendi. Özel gereksinimli bireyler sahnede resim, müzik ve sanat alanında özel performanslar sergiledi. Programa katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği etkinliğin ikincisinin İzmir'de yapıldığını söyledi. Özel eğitim alan çocuklar ve ailelerin bir araya geldiği buluşmanın daha önce İstanbul'da yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu koordinesinde buraya gelen öğrencilerimiz engelli olmasına karşın sanatta, kültürde ve farklı alanlarda engelleri aşarak hayatımızda güzel örnekler sergileyen çocuklarımızdır. Hem onların motivasyonunu artırıyor ve ortaya koydukları eserleri görüyoruz hem de ailelerimizin kaynaşmasına vesile oluyoruz. Bugün de büyük katılım var. Özellikle çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü, sanat erbabı engel tanımayan kardeşlerimizin ortaya koydukları eserlerle motivasyonlarını arttırdığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'ÖRNEK ÇALIŞMALAR ORTAYA KONUYOR'

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, sayın bakanlarımızın öncülüğünde özel eğitime muhtaç çocuklarımız ve engelli bireylerimiz için eğitim alanında yenilikler ortaya konuyor. Devlet ve kamu bütçesinden çocuklarımızın eğitim almasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Hiçbir çocuğumuzun eğitimden mahrum kalmaması için ailelere destek veriliyor."

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli bireylerin hayata tutunması için destek veren eğitim kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Yılmaz, "Engelli bireylerin sanat ve kültür ile buluşmasında dünyaya örnek çalışmalar ortaya konuyor. Engeline takılmamış, resimde, müzikte ve tüm sanat alanlarında bireysel yeteneklerini geliştirip toplumdaki tüm fertlere örnek olacak gençlerimiz var. Bizlere azmin, gayretin, çabanın insanı nelere getirdiğini gösteren örnekleri görme imkanına sahip oluyoruz" dedi.

'BİR ÖZEL ÖĞRENCİYE İKİ ÖĞRETMEN DÜŞÜYOR'

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de programda yaptığı konuşmada, "Meslek hayatımın en güzel, en bereketli, mutlu ve huzur duyduğum alanı özel eğitimde başarıya imza atmaktır. Üç yıl boyunca işitme engellilerin okulunda müdürlük yapmış biri olarak bu çocukların çok kıymetli olduğunu biliyorum. Gerçek anne ve babaların özel eğitim alan çocukların anne babaları olduğunu anladım" dedi.

İzmir'deki özel eğitim modelinin Avrupa'ya örnek olması gerektiğini ifade eden Yahşi, "Bugün İzmir'de kaderiyle baş başa kalmış, kapısı çalınmayan hiçbir öğrenci yok. Kınık'ta özel eğitim alan bir öğrenciye iki öğretmen, İzmir merkezde 1,5 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. İzmir Türkiye'nin değil, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileridedir" açıklamalarında bulundu.

ÖZEL SPORCULARA ÖDÜL

Konuşmaların ardından Paris Paralimpik Dünya Rekortmeni Olimpiyat 2'ncisi Aysel Önder, Basketbol Dünya 2'ncisi Eren Yılmaz, Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonu Selin Durgut'a ödülleri verildi. Sinevizyon gösterimi sunulan programın devamında piyano dinletisi, canlı resim performansı, halk oyunları gösterisi, bağlama dinletisi ve İZOT müzik dinletisi yapıldı. Programda elleri olmadan resim yapan ressam Yusuf Akgün ile Çağatay Suphi Aras'ın bağlama dinletisi izleyenlerin beğenisini topladı.