GİF Kadın Orkestrası İstanbul\'da Sahne Aldı

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin dört bir yanından kadınların bir araya gelerek oluşturduğu GİF Kadın Orkestrası, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

TÜRGEV'in eğitim projelerinden biri olan Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) bünyesinde başlatılan müzik atölyeleriyle temelleri atılan ve genç kızların müzikle kendilerini keşfetmesini sağlamak hedefiyle kurulan GİF Kadın Orkestrası, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Tamamı kadın müzisyenlerden oluşan konserde klasik müzikten etnik ezgilere uzanan geniş repertuarı ve ilham veren sahne enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatıldı. Hayatın farklı alanlarında yer alan mühendis, öğretmen, doktor, ev hanımı gibi kadınların ortak hayaliyle kurulan orkestra; müziğin birleştirici gücünü, dayanışmayı ve üretmeyi sahneye taşımayı amaçlıyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN HAYALLERİNİ ODAĞIMIZA ALDIK'

Vakfın öğrencilere güvenli bir eğitim ve barınma desteği sağlamak üzere yola çıktığını söyleyen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Öncelikle şundan bahsetmek lazım; TÜRGEV eğitime destek macerasına başladığında, öğrencilere güvenli bir eğitim ve barınma desteği sağlamak üzere yola çıkmıştır. Biz özellikle barınma noktasında öğrencilerimiz için sadece güvenli bir barınma şekli değil aynı zamanda öğrencilerimizin kültürel ve sosyal anlamda, gelişimlerini de sağlamak üzere yurtlarımız bazında pek çok çalışmalar yaptık. Bir süre sonra bunun artık yeterli olmadığını gördük. Çünkü gençlerimizin eğitim, sosyal kültürel, akademik ihtiyacı değişti. Bu noktada düşündük, taşındık ve dedik ki; güzel işler fabrikalarını kuralım. Güzel işler fabrikalarının kısa adı GİF. GİF'ler bu noktada hem öğrenciler bir sosyal ağ kurmaları ve network oluşturmaları için güvenli bir alan teşkil etti. Bunun yanında öğrencilerimizin hayallerini odağımıza aldık. Onların gelecekle alakalı yapmak istediklerini birlikte konuştuk, geleceğe dair neler düşündüklerini neler hayal ettiklerini beraber masaya yatırdık. GİF'lerde hem bizim sanat atölyelerimiz ortaya çıktı, hem de akademik kültürel söyleşilerimiz ve projelerimiz ortaya çıktı. Aslında bugün burada çok güzel bir iş için toplanmış olduk. GİF orkestrası işte bu GİF'in nadide bir eseri olarak ortaya çıkmış oldu" dedi.

'DAYANIŞMA İÇİNDE HAREKET ETTİKLERİ BİR YAPI HALİNE GELDİ'

GİF Orkestrası'nın 4 sene önce kurulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu orkestra şu ana kadar Türkiye'de kurulmuş, içerisinde en çok gençlerin yer aldığı ve sadece genç kızlar tarafından idare edilen, bütün enstrümanların genç kızlar tarafından çalındığı, birlikte dayanışma içinde hareket ettikleri bir yapı haline geldi. GİF orkestrası sadece sanatsal anlamda bir çalışma olmaktan çıktı, bir dayanışma, birliktelik haline geldi. Gençlerimizin beraber hareket etmeleri, birlikte olmaları, ortak bir kültür tasarrufuyla hareket etmeleri, bizim için çok önemliydi. Bu noktada bizim de desteklerimizle doğal bir ekosistem oluşmuş oldu. Çok farklı alanlarda akademik çalışmaları ya da meslekleri olan gençlerimiz var; mesela diş hekimi, tıp öğrencimiz var. Bunlar bir yandan da GİF Orkestra'sında gerçekten profesyonel niteliğe yakın bir çalışma sergiliyorlar. Diğer yandan da hem sahne arkasında hem sahnede birbirleriyle büyük bir dayanışma içindeler. Hata yaptıklarında birbirlerine destek çıkıyor, yapıcı eleştirilerle birbirlerini geliştiriyorlar. Bu noktada biz de hayalimizin gerçek olduğunu görmüş oluyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'SANATIN VE MÜZİĞİN ÇOK ÖNEM ARZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Yılmaz, "Biz özellikle en başta gençlerimizi odak noktası aldığımız için mümkün olduğunca, lise çağından itibaren 30 yaşına kadar sınır koymayı istedik. Çünkü GİF'te bizim temel amacımız gençlere bir alan açmaktı. GİF Orkestra'sı da bu hedefle hareket ettiği için genel olarak lise çağı ve doktora üyesine kadar öğrencilerimiz mevcut. GİF'te çok farklı alanlarda da çalışmalar var. Yapay zeka, teknoloji, hukuk ve siyasetle alakalı çok farklı alanlara dair öğrencilerimize bir vizyon sunmaya çalışıyoruz. Ama sanat bizim açımızdan çok önemli. Özellikle müzik; biliyorsunuz evrensel bir dil ve kuşatıcı bir niteliği var. Bu noktada teknolojik gelişmelerle beraber düşündüğümüzde aslında iyileştirici bir etkisi de oluyor. Bu noktada hem terapi hem kuşatıcılık ve birlik anlamında sanatın ve müziğin çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. İnşallah gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

'DAHA BÜYÜK KİTLELERLE BERABER KONSERLERİMİZİ ÇOĞALTMAYI İSTİYORUZ'

Mayıs ayının sonunda Konya'da bir konser olacağını söyleyen Yılmaz, şunları ekledi:

"Bundan sonrasında inşallah daha büyük kitlelerle beraber konserlerimizi çoğaltmayı istiyoruz. Diğer taraftan bizim aslında pek çok alanda atölyelerimiz devam ediyor; Hem geleneksel İslam sanatları hem modern sanatlarla alakalı. Aslında biz genel olarak öğrencilerimizi karşımıza alıyoruz, onlarla hasbihal ediyoruz ve onların hayallerini odak noktası alarak beraber neler yapacağımıza karar veriyoruz."