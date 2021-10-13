Üye Girişi
Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek - Son Dakika

Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek

13.10.2021 11:10

- Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir anıt inşa etmek için çalışmalarına başladı.

- Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir anıt inşa etmek için çalışmalarına başladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Dikmen Çaldağ bölgesinde inşa edilecek anıt için yarışma sürecini başlattı. "2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Yarışması"nın taslak şartnamesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir tarafından yapılacak başvuruları kabul edecek.

Başkent'te ortak akıl yönetim anlayışı ile birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın simgelerinden olacak yeni bir anıtın yapımı için çalışmalara başladı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, "2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Yarışması" için taslak şartnameyi hazırlayarak, yarışma sürecini başlattı. Dikmen Çaldağ bölgesine inşa edilecek anıt için Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya katılacak proje sahipleri, mayıs ayına kadar başvuru yapabilecek. akademik kurul tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

Anıt Dikmen Çaldağ Bölgesinde yükselecek

Akademik Kurul tarafından oluşturulan jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu yarışmayı kazanan anıt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen Çankaya Dikmen Çaldağ bölgesinde yükselecek.

Cumhuriyete, Ankara'ya ve Türkiye'ye yakışır bir eser kazandırmak istediklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yarışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Cumhuriyetimizin 100. yılında cumhuriyetimizi bir anıtla taçlandıralım istedik. Bunun için de sayın başkanımızın oluruyla bir yarışma sürecine girdik ve 2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Yarışması'nı başlattık. Jüri ve raportörlerimizi oluşturduk ve ilk jüri toplantımızı ağustos ayında gerçekleştirdik. Eylül ayında ise ikinci kez çok değerli isimlerden oluşan jürimizle toplandık. Bu toplantılar sonucunda şimdi teknik şartnamemizi hazırlıyoruz. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay ilana çıkıyoruz. Hedefimiz mayıs ayına kadar eserlerin teslim alınması."

Başkent'in seyir tepesi cazibe merkezine dönüşecek

Anıtın yapımıyla birlikte turizmin canlanacağı bölgenin aynı zamanda bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini belirten Ödemiş, dünyadaki örnekleri anlatarak şöyle konuştu:

"Cumhuriyet anıtımız, açılacak Cumhuriyet Müzesi ile birlikte Amerika'daki Özgürlük Anıtı gibi mutlaka zaman içerisinde o bölgeyi turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirecek. Anıtı yapmayı planladığınız Dikmen Çaldağ'da çok sayıda telsiz antenleri de mevcut. Bu kentimiz için görsel bir kirlilik yaratıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın buradaki antenleri tek bir proje üzerinde toplayacağı bir çalışmayı başlattığını da biliyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında ve anıt yerleştirildiğinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması da yapılacak. Aynı yerde Sayın başkanımızın oluruyla Cumhuriyet Müzesi de kurulacak. Ankaralı hemşehrilerimize yeni bir dinlenme alanı da kazandırmış olacağız. Şu anda Ankara'nın seyir noktası diyebileceğimiz bu alanı böylesine güzel eserlerle donatacağız.

Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek
Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek
Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek
Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek
Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek
Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Ankara, Toplum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız 12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu 12:23 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü 12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü
Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor 11:52 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti 11:37 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor 11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar 11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi 10:42 Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi

Son Dakika Haberleri
12:24 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı
12:22 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu
12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü
12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü
12:01 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı
11:51 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor
11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi
11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:24 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti. ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti.         
12:36
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 12:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır Anıt Başkent'te yükselecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement